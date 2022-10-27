В Белоруссии прессуют канадского тренера. Похоже, его дни в команде КХЛ сочтены

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

От результата «Зеленого дерби» зависело многое для «Ак Барса». Уже стали ходить слухи о «последнем шансе», только непонятно, для кого именно. Руководство казанского клуба отчаянно сопротивляется, когда им намекают о смене тренера, высказывая полную поддержку Олегу Знарку. Но и тренер должен хоть как-то подтвердить, что его не зря защищают в кабинетах. В иных командах уже давно бы на скамейке был другой специалист.

Все опять закончилось плохо для казанцев. Рассказывать про игру нечего. Полная беспомощность «Ак Барса», отсутствие идей и плана. Хоккеисты «Салавата Юлаева» контролировали все, что происходило на площадке. Когда надо, шли вперед и забивали, а когда требовалось — идеально оборонялись.

Олег Знарок на пресс-конференции снова улыбался, но выглядел потерянным. Даже стал подводить итоги матча, хотя всегда требовал начинать разговор с вопросов. Это небольшой штрих, но он говорит о растерянности. Журналисты потом слушали о каких-то призрачных моментах у ворот соперника, тренер сетовал на реализацию. Спросили об отставке — нет, не приходило в голову. А зря.

Позор случился после игры. Главный тренер впустил в автобус болельщика, который начал выговаривать хоккеистам за поражение. Этот трюк Знарок проделывал с московским «Динамо» давным-давно, а затем позже со «Спартаком». Вроде бы в одном случае принесло результат (бело-голубые выиграли трофей), но через несколько лет все закончилось провалом. Красно-белые стали играть еще хуже, а хоккеисты были очень недовольны тем, что к ним зашли посторонние. На самом деле Знарок должен был запустить фаната в тренерскую — там основная проблема. На хоккеистов, собранных сейчас в составе клуба, такие выступления не производят ровного никакого впечатления. И дальше будет хуже.

Уже поздно вечером пошли разговоры о том, что крайними сделают именно спортсменов, запланированы обмены, правда, не ведущих хоккеистов. Тренер опять ни в чем не виноват. Впрочем, весь четверг в столице Татарстана будут крепко думать, что делать дальше. И будет странно, если все останется так, как есть.

Сергей Светлов. ХК «Сочи»

Дебют

Сергей Светлов провел первый матч с «Сочи» и уступил «Трактору». Днем социальные сети клуба опубликовали выступление тренера, сменившего Андрея Назарова, в раздевалке на собрании. Сказаны правильные слова, Светлов пообещал, что для всех тренерская доступна, если есть какие-то вопросы, то можно смело заходить и получать ответы. Сам же Светлов начнет требовать хорошей работы, а также поможет обрести уверенность в своих силах. За короткий срок, что прошел после ухода Назарова, ни один специалист не сможет в корне изменить действия команды.

Светлов поступил так, как сделал любой бы на его месте, — перетряхнул звенья. Из значимых событий по сравнению с последним днем работы Назарова можно выделить перевод Андрея Алтыбармакяна на привычный фланг из центра. В первую пятерку перешел Дмитрий Завгородний. В атаке сохранилась лишь связка Артем Тянулин — Амир Гараев.

Судя по матчу, было заметно, что настроение ребят и правда чуть улучшилось. Хоккеисты старались, было понимание, как надо действовать. Тренер постоянно разговаривал, и из того, что удалось услышать, — говорил не об эмоциях, а об игровых моментах.

Но результат все-таки прежний — поражение. И проблема Светлова в том, что в ближайшее время будет еще труднее. Впереди ЦСКА и СКА, затем «Северсталь» в гостях. В Череповец придется ехать на фоне трех поражений, если, конечно, не случится чуда. И ведь могли взять хотя бы один балл в матче с «Трактором». Не хватило, опять же, знаний, как действовать в последние минуты, ведь при Назарове такие моменты не отрабатывались.

Первую встречу за сочинцев провел вратарь Михаил Бердин. Ничего у него не изменилось. Сумасшедшие спасения, от которых захватывало дух, и абсолютно курьезные пропущенные шайбы. Он все так же суетлив, при этом принимает нестандартные решения. Но его манера игры не идет на пользу. Впрочем, проиграли не только из-за него. У сочинцев начинается другая жизнь, и требуется время, чтобы что-то действительно поменять.

Помощник

Не секрет, что в Минске очень раздражены работой главного тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта. Сейчас, когда команда неожиданно стала бороться только лишь за место в плей-офф, начали вспоминать о его довольно неаккуратных словах, которые тренер позволяет себе в офисе клуба и раздевалке. Припоминают, что большинство хоккеистов, особенно русскоязычных, совсем не в восторге от поведения тренера. Плюс нельзя с таким составом показывать такие слабые результаты. С канадцем не расстаются только потому, что платить по контракту все равно придется, так что никакой экономии в отставке не будет. Но и без плей-офф оставаться не хочется.

Накануне было принято совершенно удивительное решение: помощником Вудкрофта назначили Александра Андриевского. Чтобы понять всю абсурдность ситуации, представьте, что сейчас помощником Виктора Козлова в «Салават Юлаев» назначат Боба Хартли, притом что Козлов вообще не просил никаких ассистентов. Ясно, что в команду пришел новый главный тренер, пусть формально это не написано у него в контракте. Не знаю, по-разному ли они видят хоккей, но отношение к спортсменам у тренеров противоположное. Андриевский из тех, про которого огромный процент хоккеистов, с которыми он работал, говорят только хорошие слова. Его любят, уважают, ради него хотят победить. С Вудкрофтом все наоборот — он сторонник жесткой манеры, при этом с явно выраженной любовью к легионерам.

Зря в Минске так поступили. Эти два человека не могут работать в одной команде, и порядка больше не будет. Либо Вудкрофт, либо Андриевский должны покинуть скамейку. Если так недовольны Крэйгом, то расстаньтесь с ним. Но сейчас в тяжелое положение попадают хоккеисты. А им нужна предельная концентрация, чтобы выбраться с дна зоны плей-офф.