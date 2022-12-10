Опытный канадец провалил сезон в клубе КХЛ. Его вытеснили из состава молодые россияне

Обзор дня Алексея Шевченко.

Совещание

Интрига совещания руководителей клубов испарилась в тот момент, когда министерство спорта поспешно утвердило приказ о количестве легионеров в КХЛ. По большому счету говорить стало не о чем. И многих такая ситуация расстроила. Например, директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, как человек, работавший в государственных структурах, был удивлен, что важное решение принято столь быстро. Не только он считает, что сделано это лишь для того, чтобы не было возможности повернуть назад. Потому что общественное мнение, мнение представителей хоккейного мира полностью против изменений. А если бы у тех, кто придумал реформы, было желание что-то улучшить, то они бы изменили решение, послушав экспертов. Потому что нет ни одного здравого аргумента за то, чтобы сокращать лимит.

Впрочем, менеджеры все равно просидели два с лишним часа, соскучившись друг по другу. Никаких важных изменений принять не могли, но представители клубов получили возможность поделиться своими мыслями с главой КХЛ Алексеем Морозовым. Правда, вместо жестких реформ, которые бы позволили нивелировать приказ министерства спорта, говорили о другом. Выступили против возвращения трехочковой системы, предложили вернуть драфт, но формат не определили. Обсудили возможность перекрестного плей-офф, но тоже не пришли к единству. Самое интересное было, когда главный судья КХЛ Алексей Анисимов выступил с идеей о том, чтобы показывать во время матча повторы нарушений правил. Эксперимент пройдет, вероятней всего, на арене в Омске еще до нового года. Тогда оценят, как зрители реагируют на сложные моменты. Такие встречи устраивать надо, но они важней для самих менеджеров, чем для турнира КХЛ.

Анвар Гатиятулин. ХК «Трактор»

Ситуация

В «Тракторе» перерыв в чемпионате не время отдыха, а возможность поработать над тем, чтобы выйти из кризиса. Накануне директор челябинского клуба Иван Савин вновь подчеркнул, что никаких глобальных кадровых решений не будет. Анвар Гатиятулин остается главным тренером уральцев, в этом вопросе поставлена точка. «У нас нет задачи поменять тренера, мы уверены в Анваре и считаем, что он сможет вернуть команду в зону плей-офф», — отметил Савин. — «Со стороны руководства мы предоставим все возможности, уже в ближайшее время будут какие-то изменения в составе. Не допускаю и мысли о том, что команда не попадет в восьмерку по итогам регулярного чемпионата».

Днем «Трактор» обменял защитника Евгения Кулика в «Амур», взамен получив форварда Вадима Перескокова, с которым тут же расторгли контракт. Но самое интересное случится в ближайшие пару дней. Будет решена судьба Сергея Шумакова в команде. Там неоднозначная ситуация. Даже по мнению хоккеистов «Трактора», к форварду тренер относится очень несправедливо, ставя его в рамки, из-за которых он не может приносить пользу. Причем, Гатиятулин не реагирует на любые положительные моменты. Были случаи, когда Шумакова ставили в тройку с Кириллом Капустиным и Петром Хохряковым, эффективность Сергея существенно возрастала и он набирал очки. Но уже в следующем матче тренер все менял.

Главная проблема челябинской команды в том, что Анвар внезапно стал нервничать и из-за этого принимать нелогичные решения. Понятно, почему Гатиятулин волнуется, положение в таблице ужасное, но как раз сейчас нужно проявить хладнокровие. Тем более, подбор игроков у «Трактора» хороший, на бумаге это точно не последняя команда «Востока». Непонятно, к чему приведет беседа о судьбе форварда. Результат может быть любой. Но никаких объективных оснований отказываться от Шумакова у «Трактора» нет. И надо понять, что проблема не в игре Сергея, а гораздо глубже.

Расставание

«Амур» исправил свою кадровую ошибку, расставшись с форвардом Эндрю Кэйлофом. Есть большое желание обвинить менеджеров хабаровского клуба в недальновидности, но это история скорее о том, что любой хоккеист, оказавшись в других условиях, не всегда может сохранить свой уровень. Кого брал хабаровский клуб в начале августа? Нападающего, который уже был знаком с реалиями КХЛ и провел в нашей лиге два сезона. В «Торпедо» четыре года назад все было неплохо. Эндрю 22 раза поразил ворота соперника и пусть провалил плей-офф (0+2 в 7 матчах), сезон можно было признать удачным.

Через год у форварда была поездка в Челябинск, но в довольно смутное время. С голами было уже не так ярко, всего восемь шайб, зато Кэйлоф сделал 25 перед и преодолел серьезную отметку в тридцать очков. Правда, команда не попала в восьмерку (а последствия этого в Челябинске пожинают до сих пор, так как поменялась система управления). Затем канадец отправился в Швецию и там провел два разных чемпионата. Сначала было 39 (14+25) очков в 39 матчах, но затем — только 13 (5+8) в 35 встречах.

Летом российские команды хватались за любые возможности подписать легионеров, и когда у хабаровчан появился вариант с канадцем, то никто не был против. Но в «Амуре» Эндрю совсем потерялся. И дело даже не в статистике — 2 (1+1) очка в 10 матчах. Он играл ужасно. «Минус 10», какие-то странные ошибки, отсутствие борьбы и не чувствовалось, что легионер старается. Из состава Эндрю выпал в начале октября, а сейчас, когда есть Гребенкин, Лихачев и Дубакин, нет смысла его сохранять. Будь ситуация в мире другая, можно было гарантировать, что Кэйлоф больше не появится в КХЛ, но сейчас ничего гарантировать нельзя. Правда, после такого сезона будет непросто найти команду.