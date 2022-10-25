«Ак Барс» поделился на группировки. Решение по Знарку может быть принято после игры с «Салаватом»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В «Сочи» наконец спохватились и отправили в отставку главного тренера команды Андрея Назарова. Поговорить о сменившем его Сергее Светлове у нас еще будет возможность.Гораздо интересней личность уволенного специалиста. Так вот не стал бы однозначно утверждать, что Назарова — плохой тренер. Нет, когда с ним начинаешь разговаривать о хоккее, понимаешь, что он во всем разбирается. Но надо принятьпрежде всего самому тренеру, что у него есть конкретная специализация. Назаров способен работать только на короткой дистанции. Он органично вписался в клуб, когда заменил Евгения Ставровского. В тот момент у черноморских хоккеистов были потухшие глаза и боязнь что-то не то сделать на площадке. Назаров поднял боевой дух, заставил трудиться, при нем команда выдала несколько крутых матчей.

Но период, когда хоккеисты добиваются результата за счет эмоций и лозунгов, короткий. Он закончился еще в конце того сезона, а дальше нужно было искать иные козыри. Но как тренер на длинные дистанции Назаров никуда не годится. Будь у него помощник типа Игоря Калянина, то, может быть, все было иначе. Но друг Андрея Викторовича закончил с хоккеем, а найти такого же коллегу не удалось. Отсюда и проблемы. Назаров плохо провел сборы, не дал ничего, с чем команда выходила на матчи, загубил сезон для клуба. Состав неплохой, но с ним надо работать, а Назаров этого не умеет. Это все равно, что поставить вратаря в атаку, на основании того, что он умеет кататься на коньках. И что будет?

Про медийность Назарова, его интервью, а также драки с «Авангардом» много говорить не хочется. Ну да, весело какое-то время, но тоже быстро приедается. В КХЛ нужно что-то еще именно в хоккее, а Назаров этого дать не мог.

Матч

«Металлург» принимал дома «Ак Барс», победил и поставил руководство казанского клуба в непростое положение. Накануне днем генеральный менеджер команды Марат Валиуллин заверял, что полностью доверяет тренерскому штабу, верит в то, что он преодолеет все сложные отрезки и начнет давать результат. И это было не после победы над «Металлургом» дома, а через сутки с поражения в «зеленомдерби». Но ведь ничего не изменилось за эти пару дней. Лучше уже честно признать, что в Казани ошиблись с тренером, взяли специалиста, не изучив его лично, а понадеявшись на газетные вырезки. И получили большую проблему. Поражения будут и дальше, ничего изменить глобально невозможно. Да, сейчас внутри команды не все хорошо, есть противоборствующие стороны, они конфликтуют. Но если хоккеисты помирятся, то это будет решение лишь одной проблемы.

Игроки не смогут научить Знарка работать. Взять даже встречу с уральцами в понедельник. Да, это всего лишь поражение с минимальной разницей. Если не смотреть матч, а лишь прочитать о нем, то будет упомянут отмененный гол Никиты Дыняка, опасные моменты у ворот Эдварда Паскуале. Но пересмотрите игру. Вы понимаете, что именно делают на площадке звезды «Ак Барса»? Никто не понимает. Странные решения по сочетаниям, появление не тех хоккеистов, которые лучше выполняют узкопрофильную работу, например, в меньшинстве. Чаще всего Знарок стоит и смотрит в пол, не представляя, что делать. Ну, или кричит на арбитров, словно, только они ему мешают. «Ак Барс» пытался выиграть за счет настроя, но мастеров такого уровня нужно использовать без накачек. Дай правильный план на игру, обяжи выполнять определенные функции, и ребята будут выигрывать матчи с сильными соперниками только за счет класса, а команды более низкого уровня проходить, не замечая. Говорят, что какие-то серьезные решения могут быть приняты в случае, если «Ак Барс» плохо сыграет через день в Уфе. Но если зуб болит, то не стоит надеяться на то, что боль утихнет — надо лечить.

Денис Гурьянов (в центре). Фото USA Today Sports

Выпал из состава

Нападающий Денис Гурьянов выведен из состава «Далласа» и уже этой ночью пропустил игру против «Оттавы». Действия российского форварда в предыдущих пяти встречах вывели из себя главного тренера команды. Питер Дебур на пресс-конференции отметил, что крайне недоволен игрой Дениса, напомнив, что это уже не молодой хоккеист, от которого ждут прогресса, а нападающий, обязанный приносить результат. Если вы видели хотя бы однуигру «Звезд», то должны быть полностью солидарны с тренером команды из Техаса.

Гурьянов незаметен. Его просто не видно на площадке, проводит ли он на льду 12 или 15 минут. Небольшой просвет был 21 октября, когда играли с «Торонто». Денис хотя бы нанес четыре броска, врезался в соперников, старался. Но до и после этого его нужно было искать в тени. Но ведь ничего необычного не происходит. Российский форвард всегда был игроком, который не слишком обременяет себя черновой работой, может не так здорово идти в атаку, но при этом знает, когда нужно точно бросить. Даже в лучшие дни, в матчах, когда Денис попадал в протокол как автор шайбы, он не был ключевым хоккеистом. Это не Робертсон, старающийся забрать у соперника шайбу, не Павелски, чье появление на льду всегда заметно. Гурьянов из тех, про кого говорят «простоял 55 минут, ничего не делая, но забил, используя один момент». И из-за голевого чутья Денису прощалось многое. У нападающего никогда не было большого игрового времени, так как он не готов пахать. Но раньше закрывали на это глаза, так как Гурьянов забивал. Сейчас же 0 очков и тренер, который не хочет ждать. Впрочем, в клубе все это понимали, потому и дали только двухлетнее соглашение. Никто Гурьянова сейчас не выставит на драфт отказов, не будет выкупать контракт. Но летом придется всерьез говорить с ЦСКА.