Радулова посадили в запас. Но проблемы «Ак Барса» совсем не в нем

Обзор дня Алексея Шевченко.

Тренировка

«Ак Барс» в непростое для себя время устроил открытую тренировку, чтобы хоть немного сбавить градус напряжения. Олег Знарок дал новое большое интервью, хотя вроде до начала сезона на подобном мероприятии надменно заявлял, что встречается в таком формате «последний раз». Мол, делает одолжение, а потом пойдет работа, не до журналистов. Вот как все повернулось-то! Задача нынешней встречи — показать, что никаких конфликтов внутри раздевалки нет, все в порядке, а спортивные результаты хоть и угнетают, но в итоге наладятся.

Не убедили. Например, совершенно карикатурно выглядит изгнание из играющего состава Александра Радулова. Такое ощущение, что тренеры пошли на этот шаг не обдуманно, а чтобы успокоить общественность. Типа, смотрите, для нас нет авторитетов, идем на крайние меры. Но впереди встреча с «Нефтехимиком». Отстранение Радулова абсолютно безопасно, обыгрывать ближайшего соперника в его нынешнем состоянии можно и в три звена, как получилось у «Куньлуня». Да и не того воспитывают-то. Проблемы там идут совсем от других игроков, а тренер никак не может взять ситуацию под контроль.

Смешным получилось и то, как прессу заверяли, что внутри нет группировок. После всех заявлений стало понятно, что группировки существуют и никакого единства нет. Но больше поразило, что главный тренер совершенно не жалеет о том, что впустил фаната в автобус. Знарок считает, что тот сказал правильные слова. Но послушайте внимательно, что говорит болельщик. Пустые, напыщенные фразы, которые не несут никакого смысла. Непонятно, в чем польза и зачем тогда нужен главный тренер, если его легко может заменить какой-то болельщик? У «Ак Барса» впереди встречи с нижнекамцами, а потом приедут ЦСКА и «Салават Юлаев». Очень хорошие соперники, чтобы протестировать истинное состояние команды.

«Динамо» (Москва) — СКА. ХК «Динамо» (Москва)

Матч

Питерские армейцы только в серии буллитов сумели обыграть «Динамо» в Москве, но матч пошел на пользу главному тренеру хозяев Алексею Кудашову. Ни для кого не секрет, что он, а также генеральный менеджер Алексей Сопин находятся под постоянным давлением. И в хорошие времена им приходилось непросто, а сейчас, когда команда подошла к встрече с сильным соперником с одной победой в последних пяти играх, так стало совсем непросто. Такой штрих: в пресс-службу вернули человека, который стоял за всеми анонимными постами в Сети, в которых Кудашова и Сопина обвиняли в непрофессионализме, безосновательно цепляясь к любым мелочам и передергивая факты. Это типичное «Динамо». Только приходят люди, у которых нормальные цели, так им сразу вставляют палки в колеса.

Так что для команды было важно удачно сыграть с лучшей командой КХЛ на настоящий момент. И получилось. Да, взяли всего один балл, но показали характер, не снижали темп после 0:2 и 1:3, могли, кстати, и победить. Да, получается не все гладко и не все хоккеисты сейчас готовы показывать высокий уровень. Кудашов защищает легионеров, но к тому же Якобу Лилье действительно есть вопросы. Пусть он после травмы и на льду «делает много полезного», но в октябре легионер ни разу не поразил ворота соперника. У Джордана Уила всего две шайбы за этот период. И, как бы главный тренер ни говорил о том, что у него четыре равных звена, умеющих делать одинаковые вещи, к легионерам все-таки повышенные требования. Но представьте себе другой клуб, у которого бы два иностранца играли слабо. Был бы серьезный провал по результатам.

У динамовцев очень серьезной силой стала тройка Каблукова, а уж защита, кажется, прыгает выше головы. От игроков обороны в октябре было всего три шайбы, но никто не ожидал, что они будут играть настолько дисциплинированно. Плохо только, что все эти плюсы главного тренера и генерального менеджера не впечатлят тех, кто борется за власть в «Динамо». Точнее, они хотят не руководить и брать на себя ответственность, а влиять и казнить. То, что команда берет очки и находится на комфортном месте в турнирной таблице, — уже большое достижение.

Назначение

Во Всероссийской лиге состоялось уже пять тренерских отставок. В ВХЛ за слабость наказывают довольно быстро, второй шанс получить невозможно, а времени на исправление ситуации минимум. В тульском АКМ Дмитрия Крамаренко заменил Олег Горбенко. Новый тренер команды снова вернулся в турнир, где неплохо проявил себя. Олег долгое время работал в Китае и прославился тем, что спас жизнь хоккеисту, который едва не умер на льду. После возвращения в Россию никак не мог найти себя. Был в «Куньлуне», «Локомотиве», «Амуре», но лучшее время у него получилось в «Химике». При нем воскресенский клуб стал побеждать гораздо чаще, чем обычно. Возможно, хоккей был не самым зрелищным, но зато воскресенцы никому не уступали и отличались терпеливостью на площадке.

Проведя два года в Воскресенске, Горбенко поехал в КХЛ. Однако период во Владивостоке получился неоднозначным. Он попал в сложное время, в клубе множество проблем, в основном организационных. Горбенко даже на короткий срок получил пост главного тренера, но затем в общий доступ попали слова с пресс-конференции: «Эта команда может любого тренера закопать». Тренер сказал это после поражения со счетом 2:8 на домашнем льду от «Сочи» и имел полное право.

В последнее время Горбенко занимался с любителями, а сейчас у него очень серьезная задача вывести АКМ в плей-офф и побиться там. В Воскресенске на тренера жаловались молодые хоккеисты, мол, слишком сильно нагружает, не дает играть. Но тренер опровергал тезисы, а будущее показало, что он не ошибался. Горбенко явно понравится тульским журналистам. Говорит откровенно, от сложных вопросов не уходит и всегда может объяснить любое свое действие.