КХЛ не нужен перекрестный плей-офф. В Кубке Гагарина и без него полно интриг

Лиге лучше сохранить прежний формат игр плей-офф — градус борьбы зашкаливает уже в первом раунде.

«Запад»

В последние сезоны в лиге заходили разговоры о реформах формата Кубка Гагарина. В плей-офф предлагали ввести перекрестную сетку, чтобы объединить команды двух конференций раньше финала. Разные формулы решающего этапа сезона сходились к одному тезису: нынешний формат плей-офф устарел, приелся болельщикам и лиге следует осуществить реформу, чтобы повысить зрелищность и конкуренцию. В особенности это касалось поздних стадий. Армейские дерби между СКА и ЦСКА в финале Западной конференции действительно изрядно надоели. Однако текущий плей-офф переворачивает все шаблоны, наполнен интригой, и рассуждения о перекрестной сетке должны исчезнуть сами собой.

Происходящее в первом раунде Кубка Гагарина — приятный сюрприз для всех, кто внимательно следит за российским хоккеем. Аутсайдеры обыгрывают фаворитов. Матчи изобилуют неожиданными поворотами. А главное — никаких унылых 4-0, чего поклонники шайбы так чурались все сезоны КХЛ. Проходным первый раунд не назовешь даже для «Локомотива». Прагматичная ярославская машина Игоря Никитина, конечно, разобралась с «Витязем» в пяти играх, но серия сложилась бы иначе, если бы подмосковный клуб зацепил четвертый или пятый матчи во вторых овертаймах.

Первый раунд Кубка Гагарина бьет рекорды: впервые в истории лиги в четвертьфиналах конференций будет сыграно минимум 45 матчей. Команды обновили достижение 2011, 2012, 2013 и 2014 годов, когда первый раунд закончили за 44 матча. Восторженные отзывы о текущем плей-офф находят не только эмоциональные, но и количественные подтверждения. От ножа проходят даже те серии, в которых не предполагалось больших интриг. СКА в прошлом сезоне отправил «Динамо» в отпуск за четыре матча, а сейчас в серии 3-2. Игры наполнены стычками, потасовками, а «грязные приемчики» минских канадцев выводят из себя главного тренера петербуржцев. Шансы армейцев на проход во второй раунд выше, но то, что белорусы не сдадутся без боя, — несомненный факт.

Войдет в историю КХЛ противостояние «Торпедо» и московского «Динамо». Команды-антиподы уже доигрались до пяти матчей, подтвердив непредсказуемость серии. Какой бы клуб ни прошел во второй раунд, принципиальность нижегородско-московской дуэли обострится в следующем сезоне. Представьте, если через год команды снова встретятся в первом раунде, а Игорь Ларионов и Алексей Кудашов останутся в клубах. Какой будет накал, какая драма! И такого сценария, учитывая расклад сил в конференции, исключать нельзя.

«Восток»

Логистически комфортные три пары образовались на «Востоке». Исключение — серия «Салавата Юлаева» и «Адмирала». Сибирское, уральское и татарское дерби наложились на праздничные дни, и болельщики получили дополнительный повод поддержать команды на выезде. Каждый клуб зарядил в турне мощную фан-базу. Полагаю, только отчаянные фанаты рискнули бы на выезд, если бы их «Автомобилист» сыграл в первом раунде плей-офф с тем же московским «Динамо» или «Торпедо». Семичасовая поездка на автомобиле до Магнитогорска привлекает болельщиков гораздо больше. О чем речь, если сами хоккеисты «Металлурга» из-за погодных условий отправились на пятый матч в Екатеринбург на автобусах, а не на самолете.

ХК «Автомобилист»

КХЛ лучше всего довериться старому принципу: не нужно менять то, что работает. Разговоры о внедрении перекрестного плей-офф следует отложить до будущих времен. Конкуренция, обострившаяся в регулярном чемпионате, перенеслась на второй этап сезона. Зрительский интерес к турниру высокий. Каждая серия первого раунда наполнена интригами, пусть многие из них и локальные. Каждая команда, прошедшая в плей-офф, не собирается останавливаться и желает запрыгнуть на следующую ступень. Получится, конечно, далеко не у всех, но одномоментно такой переворот не осуществить. Плей-офф продолжает радовать сенсациями. Фавориты, если и пройдут в следующий раунд, оставят немало сил на первом этапе. А значит, формат Кубка Гагарина отвечает принципам конкурентной лиги.

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