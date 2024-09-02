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Сегодня, 11:15

Разин предложил реформировать летние турниры. Но менять нужно не формат, а отношение к организации

Разин предложил реформировать летние турниры КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Отказавшись от предсезонных Кубков, КХЛ потеряет уникальную фишку.

Низкий интерес к Мемориалу Ромазана

Предсезонные турниры — особенность КХЛ. В НХЛ команды проводят лишь несколько выставочных матчей перед стартом чемпионата. В России летняя программа богаче. И сборы начинаются раньше (теперь — за месяц до матча открытия), и играют команды чаще. Августовские турниры несут особенный шарм. Пока тренеры проверяют сочетания и наигрывают молодежь, соскучившиеся болельщики получают принципиальные матчи в раскрепощенной (насколько это возможно) обстановке, когда после игр на улице можно встретить кумиров из разных команд. А главное — клубы не ограничены в маневрах: лига не заставляет участвовать в турнирах и тем более устраивать их в своих городах.

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Проведение летнего турнира требует большой работы. По согласованию участников, разработке концепции, формы, призового фонда и прочим нюансам. Некоторые Кубки живут с нами дольше, чем сама КХЛ. Магнитогорский Мемориал памяти Ивана Ромазана (бывшего директора местного комбината) — старейший предсезонный турнир нашей страны. Впервые команды собрались на Южном Урале еще в 1992 году. Причем первый Мемориал прошел в международном формате. Прилетел американский клуб, составленный из студентов штатов Висконсин и Миннесота, из российских клубов заявились «Трактор» и московский «Спартак» (лидеры прошлого сезона). Только представьте этот ажиотаж. Однако сейчас интерес к некогда самому популярному летнему турниру как никогда низок.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин видит целью летних Кубков проверку молодежи и обкатку сочетаний. Для ее осуществления он пошел нетривиальным путем. На заключительный матч турнира в Уфе «Металлург» выставил полноценный состав команды ВХЛ — «Магнитка» вместе с тренерским штабом. А Разин вместе с помощниками и основной командой отправились домой еще вечером за день до игры.

Эксперименты продолжились на домашнем Мемориале Ромазана. Игроки с односторонними контрактами выходили за «Магнитку». После жесткого силового приема Романа Абросимова против Даниила Вовченко (нападающий потерял сознание и покинул лед на носилках) Разин увел команду со льда, чтобы поберечь игроков, и получил техническое поражение. К слову, сейчас Вовченко уже выписали из больницы. А завершился турнир магнитогорским дерби — матчем «Металлурга» и «Магнитки».

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Не стоит удивляться, что большого зрительского интереса турнир в Магнитогорске не вызвал. Полупустые трибуны на дневных матчах, обилие свободных мест на вечерних. Мало активностей для болельщиков. Предсезонную форму «Металлург» никак не презентовал, более того, отыграв весь август в джерси без фамилий. Ведущие федеральные журналисты предпочли поездки на турниры в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске. Хотя магнитогорцам было о чем рассказать и что показать помимо Мемориала Ромазана. Перед ним хоккейный клуб открыл в городе две многофункциональные уличные площадки и запустил жилой корпус будущей академии.

Турнир в целом показал низкую медиаактивность. Пока другие клубы приглашают блогеров и журналистов, придумывая для них развлекательную программу, в Магнитогорске не делали ничего, чтобы поднять интерес к Мемориалу в СМИ.

Даниил Вовченко.
Фото Global Look Press

Интерес зависит от организации

У летних турниров две стороны: спортивная и организационная. Разин уже после Мемориала Ромазана опубликовал в телеграм-канале предложение о реформировании системы предсезонных Кубков. Тренер предложил сыграть два матча с «Трактором» дома и на выезде или добавить «Салават Юлаев» и сыграть в круг (по одному матчу в каждом городе). Рассуждения понятны. Наиграть сочетания и проверить молодежь можно за несколько матчей в удобном графике. Однако никто не заставлял «Металлург» участвовать летом в двух турнирах. Клуб мог ограничиться домашним Мемориалом Ромазана, подобрав оптимальное расписание, и порадовать болельщиков качественным хоккеем.

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Теперь к организационной части. В клубах, которые уважают своего зрителя, она важна не меньше, чем спортивная. Чтобы провести классный турнир, надо хорошо постараться. В Магнитогорске следовали только спортивным принципам: сэкономили на организации, проверяли молодежь, заявили новый клуб ВХЛ, который, по-хорошему, должен был участвовать в отдельном турнире. В итоге зрители увидели только один интересный матч целиком — игру с «Нефтехимиком» «Металлург» не закончил, так как Разин увел команду со льда. А продажа билетов на матч основной команды с «Магниткой» вовсе неуважение к болельщикам.

Летние турниры — фишка КХЛ и российских клубов. Лига дает командам свободу выбора. «Торпедо» с Игорем Ларионовым два года игнорировало августовские Кубки и играло только товарищеские матчи. Другие клубы, напротив, приезжают на турниры, чтобы упростить логистику. А самое главное — с грамотной организацией такие матчи заинтересуют болельщиков и позволят увеличить фан-базу. Реформировать стоит не формат турниров, а подход к их проведению. Результаты летних матчей забудутся 3 сентября, но это не повод для наплевательского отношения к аудитории.

Даниил Вовченко
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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