Самый безумный трансферный дедлайн в истории КХЛ. Гранды менялись лучшими, аутсайдеры не отдавали лидеров

Сегодня, 23:30
Мне очень жаль тех болельщиков, кто остался без связи пятничным вечером. Они пропустили настоящее безумие на трансферном рынке КХЛ. Серия громких обменов затмила игровой день и другие события. Менеджеры клубов не давали нам, журналистам, скучать. Впервые за долгие годы дедлайн КХЛ выдался по-настоящему жарким и подарил множество неожиданных сделок.
Активностью на флажке отметились не все команды. Тот же «Локомотив» выбрал осторожную политику после подписаний Рихарда Паника и Богдана Киселевича. Ярославцы интересовались другими хоккеистами, в частности Никитой Коростелевым, но их не устроили условия. Приз главного ньюсмейкера дедлайна заслужил «Трактор». Генеральный менеджер Алексей Волков серьезно перетряхнул состав, особенно увесистыми получились обмены Ильи Карпухина в СКА и Никиты Тертышного в «Торпедо».
Клубы крутились как могли, чтобы закрыть проблемные позиции и сделать состав сильнее. Лейтмотив последних дней дедлайна — раскрывшийся принцип рыночных отношений. С огромной радостью признаем, что времена, когда аутсайдеры расставались с лидерами, остались в прошлом. Тигриной хваткой «Амур» вцепился в Алекса Гальченюка, на которого претендовали разные клубы. Не смутил хабаровчан даже тот факт, что летом нападающий покинет команду бесплатно как свободный агент.
Хочешь заполучить хоккеиста — приготовь актив взамен. Примерно под таким девизом прошло закрытие трансферного окна. КХЛ встретила небывалое количество прямых обменов. Часть из них даже после официальных объявлений с большим трудом укладывается в голове. СКА очень хотел заполучить защитника Карпухина и не пожалел одного из лучших форвардов — Василия Глотова. Не обошлось и без расторжений контрактов, но даже высокооплачиваемые игроки быстро пристроились в другие клубы, как тот же Александр Шаров, переехавший из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист».
Объяснять рыночные игры менеджеров можно влиянием потолка зарплат и возросшей конкуренцией. Вернемся к «Амуру». Хабаровчане отстают от зоны плей-офф на 15 очков, но впереди еще 29 матчей. Вероятно, на Дальнем Востоке всерьез убеждены, что еще способны зацепиться за восьмерку. Шансы на плей-офф очень низкие, но даже в нынешнем положении руководство не выбросило белый флаг, сохранив и Гальченюка, и Владислава Барулина, и других ценных игроков. Несмотря на продление регулярного чемпионата, срок дедлайна не перенесли на январь. Это еще один аргумент, почему даже беспросветные аутсайдеры не намерены торговать лидерами.
Риск — неотъемлемая часть рыночных отношений. Вот и некоторые менеджеры пошли на смелые шаги в попытках усилить состав. Московское «Динамо» предложило скромный контракт Александру Бурмистрову, который до 27 декабря сидел без работы. «Спартак» выписал полноценное соглашение пропустившему прошлый сезон из-за проблем со здоровьем Андрею Чибисову. То, что осуществил «Трактор», тоже сочтем за риск. В команде много новичков, им потребуется время, чтобы привыкнуть к системе Бенуа Гру.
Последовательная работа КХЛ по усреднению уровня команд отразилась перед дедлайном. Рынок заработал так, как и должен в полном понимании этого термина. Менеджерам пришлось ухищряться, чтобы провернуть желаемые сделки и соблюсти регламент. Потолок зарплат, ограничение заявки и переходов между двумя клубами — вот некоторые тонкости законодательства КХЛ, которые осложнили жизнь клубов, но в то же время подарили горячее время болельщикам. В перспективе было бы неплохо ограничить команды в выкупе контрактов, чтобы часть уплаченной суммы также шла в потолок зарплат. Это сделает рынок еще более динамичным и справедливым.