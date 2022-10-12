Конфликт с тренером после лучшего сезона в карьере. Что происходит со звездой КХЛ?

Обменяют ли Николая Голдобина из «Магнитки» или есть другой выход?

Человек настроения

Сезон-2022/23 начался для Николая Голдобина не так, как хотелось нападающему. Весной, когда «Металлург» зажигал в плей-офф и дошел до финала Кубка Гагарина, форвард вжился в роль лидера уральцев. Играл вдохновенно и эффективно. Тройка Голдобина с канадцами Майе и Лайпсиком издевалась над соперниками, набрав больше всех очков среди нападающих «Магнитки». Прошло пять месяцев. В новом сезоне Николай захандрил и перестал проходить в состав по решению тренера.

Илья Воробьев оставил Голдобина в запасе на Дальнем Востоке, когда «Металлург» играл с «Амуром» и «Адмиралом» — аутсайдерами лиги. Вернул после четырехматчевой ссылки, но убрал из состава перед «Авангардом», объяснив решение ротацией. Страсти накалились после домашнего поражения от московского «Динамо» — первого за 11 лет. Появилась информация, что нападающий недоволен отношением в клубе и попросил обмена. Почему же после лучшего сезона в карьере Голдобин попал в опалу главного тренера и реже радует шедеврами?

Голдобин — человек настроения. Так было всегда, и сомневаюсь, что Николай сильно изменится. Когда он поймает нужную волну, его не остановить. Когда поникнет, тогда без протокола и не поймешь, играл сегодня Николай или нет. Кроме того, по форварду легко читается настроение в команде. Он как индикатор того, чем живет коллектив. А играет «Металлург» нестабильно. Меняются сочетания. Игроки непоследовательно попадают в ротацию. Одним ошибки прощают. Других безжалостно наказывают ссылкой в запас. Боязнь ошибиться и выпасть из состава не добавляет игрокам уверенности.

Николай Голдобин (в центре). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Обмен «Феррари» на подержанный «Шевроле»

Воспитание Голдобина началось не в сентябре. Тренерский штаб прибегал к этому и в прошлом сезоне. Год назад обошлось без разжигания костров. Сейчас конфликт вышел в публичное поле. Высказался агент хоккеиста Сергей Исаков, который переживает за клиента. Теперь все в курсе, что у талантливого специалиста из «Магнитки» недопонимание с главным тренером. Раньше об этом только догадывались, сейчас — поняли наверняка. Резанули слова Ильи Воробьева на последней пресс-конференции. На мой вопрос, не думали ли подтянуть молодых игроков из фарм-клуба, тренер «Магнитки» ответил: «Мы подтянули Голдобина». Можно ли прочитать в ремарке тренера сравнение Николая с хоккеистами «Южного Урала»? Догадывайтесь сами.

Писал раньше и готов повторить: воспитательная работа, затеянная Ильей Воробьевым в нынешнем сезоне, не подходит для Голдобина. Давление не делает Николая сильнее. Подход к форварду надо искать через комфортную среду для раскрытия таланта. Ссылки в запас и постоянные упреки к этому не относятся. Тренеру стоит ослабить хватку и дать больше свободы на льду. Снизить планку требований и посмотреть, как отреагирует Николай. Это лишь мои предположения. Раз не работает одно, надо пробовать другое, а не усиливать диктаторские порядки.

Расставание с Николаем не сделает «Металлург» сильнее. За Голдобина в текущем состоянии не выручишь ценный актив. Узнал игрока, которого один клуб предлагал в обмен на Николая. Это примерно как обменять «Феррари» с пустым баком на повидавший жизнь «Шевроле», но заправленный наполовину. На первом не поедешь без бензина. На втором тронешься сразу, но быстро залетишь в сервис. Вот и думайте, разумно ли «Металлургу» вступать в такую сделку.

Отдать большого мастера за бесценок, усилив конкурентов, — заведомо проигрышный обмен. Форвард не мог растерять талант за лето. Разговоры о вреде турниров 3х3 даже не воспринимаю всерьез. Николай вовремя прибыл на сборы. Прошел с командой все циклы. Думаю, за время летних тренировок улучшить физическую форму могли даже мне.

Обострившиеся отношения — повод руководству клуба вмешаться в ситуацию. Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков 11 октября категорично заявил, что Николай останется в команде. Теперь дело за тренерским штабом и самим Голдобиным. Спадам и неудачным сериям подвержены все хоккеисты. Вместо того чтобы загонять Николая, ему стоит больше доверять. И попробовать вернуть кондиции через игры, а не ссылки в запас. А самому Николаю впору вспомнить, что он зарабатывает 50 миллионов за сезон. Полагаю, ближайшая домашняя серия определит будущее форварда в «Металлурге».