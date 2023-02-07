«Динамо» разрывают внутренние войны. Что с финансами, продлят ли контракт с главным тренером?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Нападающий Дмитрий Рашевский подписал новый контракт с «Динамо» до 2025 года. Хоккеист сделал абсолютно правильный выбор, любые другие варианты для карьеры — слишком рискованные. Но когда заключат новое соглашение с главным тренером?

Московское «Динамо» — один из самых странных клубов нашей лиги. Руководство при первом удобном случае напоминает о «великой истории», гордится достижениями, при это команда в текущем сезоне должна выбирать: либо питание в день игры, либо отель недалеко от арены, чтобы отдохнуть перед матчем. Выбрали, кстати, питание, а на домашние встречи приходится ездить из Новогорска. Ничего страшного, скажете вы? Ну это до первой серьезной пробки, которые часто бывают на Волоколамском или Ленинградском шоссе.

Таких деталей много. С боем пришлось выбивать гостиницу перед игрой с ЦСКА на чужом льду, объяснять, что в предновогодние дни долго и сложно добираться до стадиона на ТТК, если не выезжать в шесть утра. Моя любимая история даже не про гостиницу, а про то, как один опытный хоккеист заказал клюшки, а «советники» стали интересоваться, зачем ему надо покупать особенные, другими сыграть не сможет что ли.

Нет покоя и генеральному менеджеру Алексею Сопину, и главному тренеру Алексею Кудашову. С начала сезона через различные помойки публиковали «разоблачительные статьи» о том, что Кудашов и Сопин убивают клуб, а внутри команды все плохо и динамовцы рискуют остаться без плей-офф.

При этом подобное размещалось в незначительных каналах, с маленькой аудиторией, но смысл был не в том, чтобы люди узнали правду. Все работает иначе. Специальный человек копировал текст и отсылал наверх, мол, смотрите, что журналисты раскопали, видите, что творится в клубе. При этом даже если в популярных СМИ выходило что-то положительное, то наверх шла депеша: «Сопин прикормил журналистов». Беспроигрышная ситуация.

В начале года менеджера и тренера ругали за то, что они собрали слабый состав, который, скорее всего, не попадет в плей-офф и будет постоянно проигрывать. Теперь концепция поменялась. Отныне уже «в «Динамо» собраны игроки высокого уровня, а Кудашов и Сопин не умеют ими руководить, потому и команда показывает невнятный хоккей».

Такое в «Динамо» постоянно. Калейдоскоп из генеральных директоров, мутные истории с премиями, когда один начальник прилюдно их обещает, а другой тайно отменяет, долг Вадиму Шипачеву, в конце концов.

Алексей Кудашов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

На последней пресс-конференции главный тренер заявил, что с ним по поводу нового контракта никто не говорил и есть сомнение, что новый договор предложат. Накипело. Самое смешное, что новый контракт с Кудашовым давно уже согласован. Но его тормозили на разных уровнях. Причем с разной аргументацией. Было и «лучше осмотреться на рынке и найти более интересный вариант», затем «пусть команда сначала попадет в плей-офф», теперь, кажется, хотят дождаться плей-офф и посмотреть, получится ли у тренера пройти второй раунд.

Вероятней всего, договор с Кудашовым продлят. Некоторые клубы стали интересоваться ситуацией с тренером. Мол, если он выйдет на рынок, то мы готовы присмотреться к нему. Так можно и потерять специалиста. Впрочем, в современном «Динамо» такие ляпы происходят постоянно, но и там понимают, что иных вариантов нет. Возьмут «не того», да и выбор-то ограничен.

Самое смешное, что в клубе нет силы, которая реально хотела бы управлять и принимать решения. Нет-нет, в системе полно тех, кто будет мешать любому, скидывая на тренера и менеджера все проблемы и приписывая успехи себе. Так устроено «Динамо», ничего с этим пока не поделать. Надо просто дождаться других времен.