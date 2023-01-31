Что лучше: два или три очка за победу? При какой системе подсчета будет более интересный хоккей

Сегодня, 13:30
Ни в коем случае не хочу обвинить «Амур», «Адмирал», «Барыс» и «Нефтехимик» в том, что эти команды, дружно сыгравшие вничью в основное время, провели договорняки. Это наивное и в целом даже глупое обвинение в мире, где есть бонусы за набранные очки и показатель полезности. Но раздражает, что при нынешней системе начисления баллов играть вничью выгодней.
Сама идея убрать трехочковую систему выглядела спорной. Аргумент-то был исключительно эмоциональный. Дескать, болельщикам неприятно видеть огромные разрывы, так теряется интерес к турниру. А что лучше стало? У СКА сейчас 91 балл, а у «Сочи» — 21. Это семьдесят очков. Ну пусть не трехзначное значение, но все равно гигантская пропасть.
Двухочковая система позволяет клубам осторожно проводить 60 минут, что как раз очень сильно сказывается на зрелищности. И мы видели в понедельник, как два клуба, которые бьются за место в плей-офф, сделали все, чтобы набрать ценные очки. То же самое получилось у двух команд накануне.
У тренеров, менеджеров и игроков будут свои аргументы. Их аргумент простой: сейчас такой период, команда играет аккуратно, понимая ценность каждой ошибки, никто не рискует, ведь на кону решение серьезной задачи. Это все прекрасно, но при чем тут болельщик? В Хабаровске собираются полные трибуны, почему они должны отдавать собственные деньги за такую тягомотину? Только не говорите: «Главное — результат», потом про это никто не вспомнит, если «Амур» попадет в плей-офф. Мы сейчас вспоминаем — этого достаточно.
Наверное, пора уже обесценивать ничьи в российском чемпионате. Проигравшая команда не должна получать ничего, хоть это случилось в основное время, хоть и на буллитах. За победу — три очка, за успех в дополнительное время и по буллитам — одно. За поражение — ничего.
Конечно, и этот вариант неидеальный. Возможно, приведет к другому эффекту. Команды начнут закрываться с первой минуты, ожидая лишь ошибки соперника, и зрелище будет еще более тягомотное, чем сейчас. Но зато любая заброшенная шайба оживит игру.
Можно рассмотреть и другие варианты. Но непонятно, почему проигравший (пусть это случилось в овертайме или по буллитам) вообще что-то получает. Они плохо выполнили свою работу, но пополнили очковый баланс. Смысл спорта не в этом.
Безусловно, идеальной системы не существует. Мы видели в свое время и на Олимпиаде, как команды играли на тот результат, который был выгоден обоим. Тут уж ничего не поделаешь, все рассчитывают очки, чем-то жертвуют ради задачи. Думаете, почему на матчи против СКА или с ЦСКА тренеры иногда выставляли третьих вратарей, давая передохнуть лидерам? Мол, шансов все равно мало, так хоть какую-то выгоду можно извлечь.
По-хорошему, тут должно пройти время, чтобы клубы осознали, что скучный хоккей влияет на посещаемость следующего матча, а если будут пустые трибуны (не понимаю, что заставит пойти на следующую игру «Амура»), то это скажется на бюджете. Но в России об этом даже заикаться смешно. Зрители если не убыточны, то точно не приносят ощутимого дохода.
Но можно хотя бы на уровне лиги подумать, что такие игры, как в последние два дня, невыгодны. Так что надо менять систему обратно на трехочковую. При ней серия побед давала клубам ощутимый эффект в таблице. Сейчас же этого нет, а мы видим, что десять поражений «Автомобилиста» почти никак не изменило их положение.