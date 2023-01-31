Что лучше: два или три очка за победу? При какой системе подсчета будет более интересный хоккей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Ни в коем случае не хочу обвинить «Амур», «Адмирал», «Барыс» и «Нефтехимик» в том, что эти команды, дружно сыгравшие вничью в основное время, провели договорняки. Это наивное и в целом даже глупое обвинение в мире, где есть бонусы за набранные очки и показатель полезности. Но раздражает, что при нынешней системе начисления баллов играть вничью выгодней.

Сама идея убрать трехочковую систему выглядела спорной. Аргумент-то был исключительно эмоциональный. Дескать, болельщикам неприятно видеть огромные разрывы, так теряется интерес к турниру. А что лучше стало? У СКА сейчас 91 балл, а у «Сочи» — 21. Это семьдесят очков. Ну пусть не трехзначное значение, но все равно гигантская пропасть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двухочковая система позволяет клубам осторожно проводить 60 минут, что как раз очень сильно сказывается на зрелищности. И мы видели в понедельник, как два клуба, которые бьются за место в плей-офф, сделали все, чтобы набрать ценные очки. То же самое получилось у двух команд накануне.

У тренеров, менеджеров и игроков будут свои аргументы. Их аргумент простой: сейчас такой период, команда играет аккуратно, понимая ценность каждой ошибки, никто не рискует, ведь на кону решение серьезной задачи. Это все прекрасно, но при чем тут болельщик? В Хабаровске собираются полные трибуны, почему они должны отдавать собственные деньги за такую тягомотину? Только не говорите: «Главное — результат», потом про это никто не вспомнит, если «Амур» попадет в плей-офф. Мы сейчас вспоминаем — этого достаточно.

Наверное, пора уже обесценивать ничьи в российском чемпионате. Проигравшая команда не должна получать ничего, хоть это случилось в основное время, хоть и на буллитах. За победу — три очка, за успех в дополнительное время и по буллитам — одно. За поражение — ничего.

Фото ХК «Амур»

Конечно, и этот вариант неидеальный. Возможно, приведет к другому эффекту. Команды начнут закрываться с первой минуты, ожидая лишь ошибки соперника, и зрелище будет еще более тягомотное, чем сейчас. Но зато любая заброшенная шайба оживит игру.

Можно рассмотреть и другие варианты. Но непонятно, почему проигравший (пусть это случилось в овертайме или по буллитам) вообще что-то получает. Они плохо выполнили свою работу, но пополнили очковый баланс. Смысл спорта не в этом.

Безусловно, идеальной системы не существует. Мы видели в свое время и на Олимпиаде, как команды играли на тот результат, который был выгоден обоим. Тут уж ничего не поделаешь, все рассчитывают очки, чем-то жертвуют ради задачи. Думаете, почему на матчи против СКА или с ЦСКА тренеры иногда выставляли третьих вратарей, давая передохнуть лидерам? Мол, шансов все равно мало, так хоть какую-то выгоду можно извлечь.

По-хорошему, тут должно пройти время, чтобы клубы осознали, что скучный хоккей влияет на посещаемость следующего матча, а если будут пустые трибуны (не понимаю, что заставит пойти на следующую игру «Амура»), то это скажется на бюджете. Но в России об этом даже заикаться смешно. Зрители если не убыточны, то точно не приносят ощутимого дохода.

Но можно хотя бы на уровне лиги подумать, что такие игры, как в последние два дня, невыгодны. Так что надо менять систему обратно на трехочковую. При ней серия побед давала клубам ощутимый эффект в таблице. Сейчас же этого нет, а мы видим, что десять поражений «Автомобилиста» почти никак не изменило их положение.