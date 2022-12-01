Ужасный кризис «Ак Барса» продолжается. Есть ли из него выход?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Очередной позор

«Ак Барс» в одну калитку проиграл домашний матч «Сибири», а местные болельщики мало того, что не заполнили трибуны, так еще и освистали главного тренера. За последнее время мы привыкли к тому, что Олег Знарок раз за разом проваливается, но нынешняя неудача стоит особняком. Две предыдущие победы были восприняты абсолютно неадекватно тренерским штабом, там посчитали, что два очка во встрече с «Барысом» — это их достижение, а не проблемы соперника. Плюс занесли себе в актив победу над «Сочи», где хоккеисты заболевали чуть ли не во время раскатки.

Нет, смотреть надо было по игре с «Сибирью». Ведь Знарок играл в гостях против команды Андрея Мартемьянова в начале прошлой недели, уступил и должен был сделать выводы. Но ждать каких-то решений можно от тренера в хорошей форме, а мы видим, что казанская команда выходит на площадку, словно без него. Надежда на то, что «Шипачев опытный игрок» и «сам знает, что надо делать», а Дмитрий Воронков «скоростью и массой продавит соперника». Как действовать на льду, когда эти хоккеисты на скамейке, никто не понимает.

Главный тренер «Сибири» с такими соперниками играет, как взрослый хоккеист против детей. Даже особого мастерства не нужно. Во-первых, соперник сам ошибется. Во-вторых, даже простые схемы окажутся слишком сложными для противника. Например, новосибирцы проиграли «Локомотиву», где умеют готовиться к матчам, и у них были сложности в Череповце, а там тренер тоже что-то постоянно придумывает. Но в Казани на лед выходят отдельные хоккеисты, а не команда.

После матча мы снова не услышали даже нотки раскаяния со стороны Знарка, лишь ссылки на «ненужные голы», «индивидуальные ошибки» и «нереализованные моменты». Любой посторонний может назвать такие причины поражения. Тренер же должен решать проблемы, тем более команда провела уже 35 матчей, а никакого прогресса нет. В Казани уже начали писать письма президенту республики, зрители неохотно идут на хоккей.

Кризис

В «Тракторе» не меньшие проблемы, чем в Казани, правда, немного другого рода. В последний осенний день команда покинула зону плей-офф и рискует остаться без второго этапа соревнований. Понятно, что еще половина регулярки впереди, но разве кто-то прямо сейчас верит, что все изменится? Анвар Гатиятулин зашел в творческий тупик и не может из него выйти. О том, что у него слабые помощники, говорилось неоднократно. Известно, что сам главный тренер верит в них, не хочет вводить новых людей, но это все приводит к тому, что команда проигрывает «Барысу» на своем льду, не имея шансов на успех. Потому что надо фонтанировать идеями, предлагать варианты, а не с кислым видом кивать в знак согласия.

Мы не можем забить, повторяет тренер на пресс-конференции. Но какой смысл говорить о причине поражения, не делая ничего, чтобы это исправить? А челябинская команда выходит удерживать счет с первой минуты. Может быть, в раздевалке план на игру звучит иначе, но мы же смотрим на происходящее и видим, что хоккеисты скованны.

Сейчас только одна команда в лиге играет по такой системе — «Адмирал». И по вполне понятным причинам: к ним не едут сильные игроки, денег не много, пришлось комплектоваться теми, кто умеет выполнять четкие задания. Но даже во Владивостоке первой тройке позволено чуть больше, чем остальным, а про «Трактор» и этого не скажешь. Почему оставили в запасе Никиту Тертышного, если проблемы в атаке? Он разве плохо играл? Нет, он забить не мог, а это немного другое. Но на льду форвард смотрится неплохо и предельно мотивирован. В ЦСКА, «Спартаке», «Динамо» легко выпускают молодых на лед, рассчитывая на их эмоции и желание, в «Тракторе» талантливого Александра Рыкова держат в ВХЛ. Говорят, что уже в ближайшее время все-таки появится новый помощник у Гатиятулина. Но и сам тренер должен осознать, что старые методы не работают. Все-таки он дает последнее задание перед выходом на лед.

Обмен

«Салават Юлаев» и «Амур» провернули обмен, но в плюсе останется только хабаровский клуб. Станислав Бочаров, внесенный уфимцами в список отказов, едет на Дальний Восток, а взамен команда Виктора Козлова получает защитника Сергея Терещенко. Последний, впрочем, вряд ли прилетит в Башкирию. Контракт с ним будет расторгнут, а игроку выплатят компенсацию. Экономически для «Салавата Юлаева» это выгодно, чем подобным образом расставаться с форвардом. Бюджет клуба по сравнению с прошлым сезоном снизился примерно на миллиард (да-да, фигурирует именно эта сумма), так что 20 миллионов им еще пригодятся. Терещенко заплатят в разы меньше, а оставшиеся средства будут пущены на какие-то более полезные трансферы.

«Амур», во-первых, решает проблемы с «полом» зарплат, а во-вторых — получает довольно неплохого хоккеиста. Настаиваю на том, что Бочаров приличный нападающий уровня КХЛ, который просто попал не в свою команду. Он не мог разучиться играть за короткий промежуток времени, но бывает, что у человека просто не идет в каком-то клубе. У Вадима Епанчинцева есть дыры в составе, теперь он может рассчитывать на парня, умеющего забивать. Но, как говорит Андрей Разин, деньги при нынешней ситуации вообще не нужны, требуются хоккеисты. А пока с этим у «Салавата Юлаева» напряженка. На российском рынке никаких серьезных предложений, иначе бы нашли более интересный вариант для того же Бочарова. За рубежом выбор чуть больше, но в Уфе все «копаются» и не хотят рисковать, приглашая того, кто им не поможет. А в среду уфимцев обошел «Авангард» в турнирной таблице. До девятого места еще 10 пунктов, но при нынешнем графике набора очков они могут быстро растерять комфортное преимущество. Надо что-то делать.