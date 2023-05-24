Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

«Мы не знаем, какой будет состав, но задача поставлена — выйти в плей-офф»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Лады» появляются на площадке.
Фото ХК «Лада»
Telegram Дзен
Интервью главного тренера «Лады» Олега Браташа.

— Вы впервые за 11 лет возглавили клуб КХЛ. Зачем вам это, ведь есть большой риск?

— А чем я рискую?

— Все критиковать вас будут.

— Ну и что? У тренера судьба такая — всех критикуют. Хоккей — моя жизнь, мне это интересно. Несколько лет назад я должен был возглавить один из клубов КХЛ, но поступило интересное предложение стать тренером олимпийской сборной. Это изменило мои планы. Я пошел на это сознательно и получил большой опыт.

— То, что вы 10 лет не тренировали в клубе, может стать проблемой?

— Надеюсь, что нет. Потому что работа главного тренера и в клубе, и в сборной подразумевает одни и те же обязанности. Просто в клубе есть больше времени на планирование своей работы.

— Давно начались переговоры с «Ладой»?

— Мне просто позвонили и спросили, готов ли я — в принципе, долго не думал.

— «Ладу» называют будущим фарм-клубом СКА. Насколько это вас беспокоит?

— Естественно, меня не может не беспокоить все, что относится к «Ладе». Но сейчас сложно загадывать, давайте посмотрим, как все будет.

— У «Сочи» СКА спокойно забирал лучших игроков.

— Если смотреть на их последние результаты, то не хотелось бы повторить эту участь. Сделаю все от себя зависящее, чтобы команда не была в таком положении. Осознаю все трудности, понятно, что я ставлю на кон свою тренерскую репутацию. Но без этого никуда.

Хоккеисты тольяттинской &laquo;Лады&raquo;. «Лада» вернулась в КХЛ. Как и кем она будет играть? Отвечает генменеджер клуба

— Будете ли поднимать свои старые записи?

— Безусловно. В «Локомотиве» я два года помогал — сначала Дэйву Кингу, потом Алексею Кудашову, там был широкий спектр обязанностей. Буду использовать опыт работы в сборной, с молодежными командами.

— К какому стилю вы ближе — закрытому, как у Тамбиева, или атакующему, как у Ларионова?

— Наверное, ни то ни другое. Я — сторонник баланса, за хорошую игру в атаке и надежность в обороне. Не хочется, чтобы были перекосы. Когда я был главным тренером в молодежке, команда у нас забивала больше всех.

— Что выбираете, 1:0 или 12:3?

— 12:0.

Евгений Грошев. «Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?

— Насколько плотно вы работаете над селекцией «Лады»?

— Мы на связи каждый день с Рафиком Якубовым и обсуждаем кандидатуры. Естественно, свободных агентов почти нет. Наша задача — из тех игроков, что мы наберем, создать боеспособную команду. Мы еще не знаем, какой состав будет, но задача поставлена — выйти в плей-офф.

Хоккей
ХК Лада
ХК СКА
Олег Браташ
1
Обсудить
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Другие клубы предлагали больше, но топ-игрок КХЛ выбрал СКА. Что повлияло на его решение?