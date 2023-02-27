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Сегодня, 18:45

«Не будем мальчиками для битья». Интервью главного тренера «Нефтехимика» перед серией с «Ак Барсом»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Олег Леонтьев.
Фото ХК «Нефтехимик»
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Олег Леонтьев — о выходе в плей-офф и предстоящем сопернике.

— Какие эмоции после того, как вышли в плей-офф?

— Естественно, испытываем облегчение. Провели титаническую работу, вылезли из очень непростой ситуации. Команда собралась, сплотилась — никто не опускал рук. Этот труд вознаградился в конце сезона. Была поставлена цель выйти в плей-офф, и мы ее выполнили.

— Наверное, ключевой момент — перелом в игре с «Магниткой», когда отыгрались с 1:3 и выиграли в овертайме.

— Это уже завершающий штрих. Перелом наступил раньше. Даже не совсем перелом, а тот момент, когда мы начали исправлять ситуацию. Гарипов пришел, команда поверила в себя — не знаю, связано ли это напрямую, но момент совпал. Мы просто не могли в конце испортить этот сезон. Сколько матчей вытащили — это не должно было пройти напрасно.

— Кажется, что «Нефтехимику» проще играть с топами, чем с «Сочи» или «Куньлунем». Как это можете объяснить?

— Еще во времена моей игровой карьеры было так, что на команды с большим бюджетом выходили очень мотивированными. А команды с примерно теми же условиями, что и у нас, выходят с уверенностью, что могут нас обыграть — уровень-то примерно одинаковый. В каждой игре были битвы. Мы всего два матча проиграли крупно: московскому «Динамо» и «Локомотиву». Остальные — в одну-две шайбы. 68 матчей — интереснейший чемпионат, конечно. Класс.

— Игра с «Сочи» — это несчастный случай? 62 раза бросили — один гол.

— Забей Митякин при 1:0 — и была бы другая игра. А когда ты пять минут возишь соперника по чужой зоне и тебе в контратаке забивают — как так вообще? Когда я играл в Новокузнецке, главный тренер Андрей Сидоренко перед матчем попросил нас бросать со всех позиций — мы сделали 61 бросок. И сыграли 1:1.

А здесь вообще уникальный случай был. Все понимали важность матча, лезли на ворота, но Бердин просто чудеса творил. Он тоже хотел заявить о себе, я понимаю его. Нам же еще перед игрой с «Сочи» записали два очка, может быть, на кого-то это подействовало.

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— Много матчей было проиграно из-за ошибок вратарей. По ходу сезона ситуация стала лучше, но до конца ведь эту проблему все равно не решили.

— И у вратаря, и у любого другого игрока бывают неудачные матчи. Рад тому, как Тихомиров, Судницин и Гарипов провели сезон, могу сказать про них только хорошие слова.

— Как изменилась игра «Нефтехимика» после подписания Ильи Хохлова? Кажется, такого защитника и не хватало в первую пятерку.

— Я знаю его давно, все его способности. Для меня загадка, что у него не получилось с «Магниткой». Илья — уверенный в себе, креативный, хитрый, ответственный игрок. Когда узнал, что он уходит из «Магнитки», первым делом ему набрал.

Защитник Илья Хохлов. Фото ХК "Нефтехимик"
Защитник Илья Хохлов.
ХК «Нефтехимик»

— Как оцените прогресс нападающих Белозерова и Назарова, которых выкупили из «Лады» в межсезонье?

— Назаров ярче выглядел в первой половине сезона. У Белозерова поначалу не все получалось, не всегда попадал в состав — все по-разному вливаются. Андрей был лидером и в «Ладе», и в других командах — я за ним давно следил. Назарова тоже хорошо знал, работали вместе в «Горняке». Я был уверен в том, что они заиграют, пусть и не сразу.

— Чего ждете от первого раунда плей-офф с «Ак Барсом»? В последнем матче в Нижнекамске они в третьем периоде за несколько минут переломили игру.

— Они забили все голы в большинстве, отработали идеально. С «Ак Барсом» ни в коем случае нельзя удаляться. Плюс у них здорово работает тройка Радулов — Сафонов — Воронков. Третье, самое основное, — это опыт, конечно, у Казани его больше. Уверен, что мы не будем мальчиками для битья и постараемся сделать эту серию интересной.

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— Слышал, что вами интересуются другие клубы, но при этом у вас контракт с «Нефтехимиком» еще на год.

— Я хочу и дальше работать в «Нефтехимике» и достигнуть чего-то большего, чем просто выход в плей-офф. У меня полное взаимопонимание и отличные отношения с руководством. Конечно, никуда не убегу. Здесь мне доверяют, и я это ценю.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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