«При большем бюджете мы можем дойти до финала». Интервью главного тренера «Нефтехимика»

Олег Леонтьев — об обменах и задачах нижнекамцев.

«Нефтехимик» второй год подряд провалил начало сезона, но это не поставило крест на перспективах нижнекамцев. В прошлом сезоне команда Олега Леонтьева пробилась в заветную восьмерку, выдав блестящую вторую половину регулярки. В нынешнем нижнекамцы провели несколько ярких матчей и включились в борьбу за плей-офф. Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда преодолела кризис, как сказались обмены по ходу сезона и какие задачи ставит перед нижнекамцами.

Гарипов выбыл до конца сезона

— Второй год подряд «Нефтехимик» проваливает старт сезона и после этого начинает преодолевать кризис. С чем это связано?

— Наши вратари Тихомиров и Гарипов не давали повода, чтобы усомниться в них перед сезоном. Но они вошли не совсем готовыми. Результаты других команд, что хорошая игра вратаря — это половина успеха. Конечно, не все зависит от вратарей, но их игра сильно влияет на команду.

— Ставка на Долганова была похожа на жест отчаяния. Верили, что он сразу станет тащить команду?

— Мы искали вратаря в Европе, в Северной Америке — у нас были на примете очень хорошие вратари. При этом держали в уме и Долганова, и Озолина. Плюс к нам был готов приехать вратарь из-за границы — была стопроцентная договоренность. Начали с Филиппа, он показал достойный хоккей, поэтому переговоры с иностранным вратарем прекратили.

В прошлом сезоне у нас также была договоренность с сильным североамериканским вратарем 1997 года рождения, сейчас он хорошо выглядит в одной из европейских лиг. Но привезти его тогда не удалось.

— Тем не менее вы еще и Николаева из СКА взяли.

— В результате обмена Чивилева мы хотели получить вратаря. Появился вариант со СКА. Андрей начал сезон не так, как мы планировали. Вариант с Николаевым был приоритетным для нас.

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов. Фото ХК «Нефтехимик»

— Но он пока только один период сыграл. Он с травмой приехал?

— У него летом было небольшое повреждение, сейчас травмы никакой нет. Просто пока Долганов на ходу, мы ставим на него. В планах у нас и Николаев, и Тихомиров — никто его не списывает.

— Что случилось с Гариповым?

— У Эмиля успешно прошла операция, он был на 100 процентов готов перед этим сезоном. Но в октябре вылезла еще одна его старая травма, к сожалению, в нынешнем сезоне он нам не помощник. Гарипов сделал операцию на плече и выбыл до конца сезона.

— Готов ли Долганов играть столько матчей подряд?

— В прошлом сезоне он в ВХЛ проводил подряд по 30 с лишним матчей — у него есть этот навык. Естественно, мы постоянно с ним в диалоге, проверяем его состояние.

Тренерская для ребят всегда открыта

— В СМИ появлялись слухи о ваших конфликтах с некоторыми игроками. Как решаете такие вопросы?

— Все конфликтные ситуации происходят от недопонимания — это первое. Второе — от передачи разговоров третьими лицами. Ну и, самое главное, с игроками, которые идут в лидерах, приносят результат, никогда конфликтов не было. Я знаю, кто раздувал эту ситуацию — сейчас не буду говорить об этом. У меня не было никаких конфликтов с игроками. Требования для всех одинаковые, со всеми рабочие и дружеские отношения. Тренерская для ребят всегда открыта.

— Насколько сложно было перестроить команду — ушли много опытных игроков?

— Самое сложное, когда уходят лидеры. Найти новых при скудном рынке нереально. Каждый игрок, который приносит результат, — это бриллиант. Мы стараемся их искать и создавать условия, чтобы ребятам было комфортно.

— Вы рассчитывали на Лукаша Клока как на лидера, но сентябрь откровенно провалил — из-под него чуть ли не в каждом матче забивали.

— У Лукаша очень высокий потенциал, он очень мудрый игрок, правильно играет позиционно, умеет подключаться в атаку. В обороне иногда бывают провалы, наверное, из-за большой заточенности на атаку. Когда идет становление коллектива, у каждого может что-то не получаться. В сентябре сложилось так, что наши соперники были в хорошей форме и полностью нас переигрывали. Мы не рассыпались после тяжелых матчей, знали, как выходить из этой ситуации.

— Учитывали ли, что Соколов с Жукеновым играли вместе в Омске?

— Мы следили за Соколовым. Нам нужен был нападающий, решили сделать обмен на Глеба Семенова. Про связку с Жукеновым, честно говоря, не знал. У Соколова очень быстрые руки, сильный, резкий бросок и хорошее игровое мышление. Он должен развиваться, ему уже 25 лет, пора выходить на новый уровень — мы верим в него и видим потенциал для роста.

Никита Сетдиков. Фото ХК «Нефтехимик»

— Это узкоспециализированный снайпер?

— Игроки должны быть универсальны, нельзя быть только финишером. Нужно уметь играть и в большинстве, и в позиционной обороне. Если нет полного набора функций, хоккеист не сможет играть в КХЛ.

— Обмен Назарова на Сетдикова оказался однозначно выигрышным для «Нефтехимика». Как пришла в голову идея этого обмена?

— Потенциал Сетдикова я знал давно, мы работали несколько лет назад вместе в «Горняке». Было понятно, что это забивной форвард, который тонко чувствует игру. При обмене Назарова мы исходили из того, что Михаил провел хорошо свой дебютный сезон в лиге. Не знаю, что с ним произошло, но у него сильно упала скорость. Естественно, он сразу сдал по всем позициям — без ног ты ничего не сделаешь. Мы узнали, что «Сибирь» отказывается от Сетдикова, и тут возникла мысль об обмене.

— Есть мнение, что для успеха в команде должно быть несколько разных психотипов игроков. Кто должен быть в вашем коллективе?

— Умеренные психи должны быть. В правильном смысле — взрывные, эмоциональные, но в то же время умеющие контролировать себя. Игрок должен быть злым и дерзким на льду, но не давать волю эмоциям, например, когда надо сыграть по счету. Спокойные ребята тоже должны быть. Главное, чтобы все шло на пользу. Главное — человеческие качества, порядочность.

Могли вернуть серию с «Ак Барсом» в Казань

— В нынешнем сезоне, кажется, чаще, чем до этого, тренеры винят в неудачах внешние факторы — судейство, лед и так далее. Склонны ли вы искать причины извне?

— На этом не стоит зацикливаться. Когда у тебя команда на ходу, она играет, есть голевые моменты, но результата нет, все будет нормально, если ты знаешь, что нужно поправить. Кардинально ничего менять не надо. Резкие движения и громогласные заявления тут не нужны.

— С каждым сезоном становится все больше команд, играющих в комбинационный хоккей. Одна из них — «Спартак», обыгравший вас дважды. В чем феномен команды, а особенно ее первой тройки?

— Феномен очень простой — собрали вместе классных игроков. Голдобин был лидером «Магнитки», Порядин — «Нефтехимика», Морозов — умный, быстрый центр. Тройку Хартикайнена убрали из Уфы, где команда оказалась? Так же и с «Трактором» без Седлака и Гики.

— Почему в других командах, где есть мастера, не получается создать такую ударную тройку?

— Игрокам нужно время, чтобы привыкнуть к игровым сочетаниям. Должен быть монолит, одна команда. В лучшие годы «Магнитки», когда я играл, было четыре полные пятерки, которые никто не менял. И хватало всем сил.

— Почему у вас не заиграл нападающий Беляев, который сейчас в «Спартаке»?

— У него светлая голова, хорошие руки, но ему не хватало скорости, он не успевал. Потенциал у него был, поэтому я не удивлен, что он заиграл в «Спартаке».

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. Фото ХК «Нефтехимик»

— Недавно в Великобритании произошел трагический случай, игрок умер после пореза коньком. Хотели бы вы, чтобы ввели защитные ошейники?

— Если лига придет к этому, то я двумя руками «за». По детям и в молодежке используют эти ошейники, и никто не жалуется.

— В этом сезоне многие жалуются на не совсем удачно составленный календарь.

— Для меня непонятна логистика, потому что у нас есть одиночные выездные матчи. Есть серия игр через день дома и на выезде, после поездки нет времени передохнуть. Появились спаренные матчи и в то же время окна по пять дней. В прошлом сезоне был более сбалансированный календарь. Плюс у нас в декабре и феврале по два домашних матча, а это те месяцы, когда у нас больше всего ходят на хоккей.

— У вас последний год контракта с «Нефтехимиком». Что дальше?

— Пока я об этом не думаю. Я завоевывал кубки в качестве игрока, хочется выигрывать их и в качестве тренера. У нас есть тренерский штаб, которому я доверяю, чувствую в себе силы. Хочется выпить шампанское из Кубка Гагарина.

— В «Нефтехимике» это очень сложно представить.

— Дадут бюджет процентов хотя бы в 70 от потолка зарплат, я уверен, что мы можем дойти до финала.

— Это прошлый плей-офф так прибавил вам оптимизма?

— Чувствовал, что мы могли вернуть серию в Казань на седьмой матч. При счете 2:1 в шестой игре надо было доводить дело до конца.