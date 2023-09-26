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Сегодня, 22:30

Бузова рухнула на лед в Минске. Пригожин не удержал поп-звезду

Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Отдел фото «СЭ»
Ольга Бузова на льду в Минске.
Фото Соцсети
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Каблуки звезды не справились со скользким льдом.

В Минске Ольга Бузова открывала матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и «Ак Барсом».

На лед популярная певица вышла вместе с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным, артистом Русланом Алехно, председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и рэпером Серегой.

Фото Соцсети

После символического вбрасывания шайбы Бузова получила ее в качестве сувенира и направилась к бортику в компании мужчин. Каблуки звезды оказались слишком высокими для льда: Ольга поскользнулась.

Спутники не смогли ни удержать, ни схватить поп-звезду до падения. Но помогли ей быстро подняться.

Фото Соцсети

Несмотря на падение, Ольга не выпустила из руки подарок — шайбу КХЛ.

Фото Соцсети

Вероятно, теперь сувенир из Минска займет свое место в домашнем музее певицы, которая очень любит хоккей и с удовольствием ходит на матчи.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чаще всего ее можно было заметить на играх «Авангарда» в красном свитере. Когда омичи играли в Балашике, поп-звезда нередко была рядом.

Фото Александр Федоров, Соцсети

Может быть, поэтому Бузова и вышла на лед в Минске в платье цвета омского клуба? Ведь он так идет артистке.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И такие падения со звездами происходили и раньше. Например, пять лет назад легендарный португалец Жозе Моуринью растянулся на льду в Балашихе перед игрой «Авангарда» и СКА.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тема падений на лед Бузовой тоже близка. Звезда получила много синяков и шишек во время участия в шоу «Ледниковый период» в сезоне 2020 года.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но падения не помешали ей в паре с Дмитрием Соловьевым показывать эффектные номера и получить приз зрительских симпатий.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О том, как падать и снова подниматься, Ольга уже рассказала в одной из своих песен. Клип «Хейт» с участием Соловьева актуален.

Хоккей
КХЛ
Фото
Ольга Бузова
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