«Сибирь» дождалась новой арены. Но ее открытие получилось провальным

Репортаж с 10-тысячника, где в его первом матче юниорская сборная России уступили сверстникам из Белоруссии.

Бесплатные билеты — не лучшая идея

Сегодня в Новосибирске официально открыли «Сибирь-Арену» — новый дом одноименной команды и стадион, который в идеальном мире должен был принять молодежный чемпионат мира прошлой зимой. Правда, первыми сыграли на ней товарищеский матч не только-только заехавшие в него хозяева, а юниорские сборные России и Белоруссии.

Собственно, новосибирский клуб в организации сегодняшнего мероприятия участия не принимал. Хотя наличие клубных точек с фирменной атрибутикой, группы поддержки и знаменитого злобного Снеговика намекало на присутствие главного клуба региона. Кому обязательно было нужно протокольное открытие стадиона в преддверии очередных губернаторских выборов, так это команде действующего главы Новосибирской области Андрея Травникова, чьи плакаты украсили всю территория сооружения. Именно политик, переехавший в Новосибирск из Вологодской области, формально считается человеком, который довел до конца многострадальную стройку. А потому он имел полное право во время торжественной речи заявить, что стадион не достроили бы без помощи его соратников.

Проблемы у желающих вживую запечатлеть исторический момент начались еще за несколько дней, когда власти решили сделать билеты на матч бесплатными и выложить их в открытый доступ. Стоит ли говорить, что новосибирские болельщики в первые же минуты официального старта раздачи обрушили сервер наспех слепленного сайта, уложили его в сон почти на десять часов. Перенести его на другой сервер и раздать билеты, закончившиеся за пару минут, чиновникам ближе к ночи все же удалось. Однако от праведного гнева людей, не сумевших попасть в этот день на новую арену, их это не спасло.

Идея раздавать бесплатные билеты изначально была мертворожденной. Особенно учитывая международный характер матча и факт, что в общий доступ выбросили только треть билетов — остальную часть раздали спонсорам, бюджетникам, детским школам, а также разыграли в соцсетях и на Дне физкультурника. Как результат, концентрация случайных людей в чаше настолько зашкаливала, что в конце гимна РФ практически никто не услышал знаменитое «Славься, Сибирь».

Фото Александр Ощепков, НГС

Чебурашка и неизвестная субстанция

Главный вопрос — почему при подготовке к торжественному запуску спортивные власти области и управляющая организация арены отказались от консультации «Сибири» — своего основного арендатора и главного организатора хоккейных событий в регионе? По-видимому, чувство собственной важности не позволило попросить совета у тех, кто десятки раз обжигался с онлайн-продажами и упавшими серверами во времена «бронзового безумия» 2015 года.

Разочарование некоторых болельщиков ждало еще до начала предматчевого шоу, когда в отдельных секторах были обнаружены грязные сиденья, заляпанные неизвестной субстанцией. Но куда сильнее грязи отпугнуть зрителей на верхнем ярусе трибун могли довольно низкие стекла в первом ряду, которые призваны обезопасить людей от падения с очень крутой высоты. Они абсолютно не мешают обзору, но точно не вызывают доверия в плане безопасности.

Поэтому на церемонии открытия зрители получили шоу в стиле сельских праздников с торжественной речью Чебурашки, хаотичными телодвижениями маленьких фигуристов и хоккеистов, а также выступлением абсолютно неизвестной в России белорусской певицы Жанет. Серьезно сказалось на атмосфере отсутствие внятного музыкального сопровождения на протяжении всей игры. В первые пять минут звукорежиссеры забывали включать музыку в паузах, а после заполняли их парочкой унылых перебивок без каких-либо слов. Можете ли вы представить такое на матчах КХЛ?

Определенные нарекания есть также к организации питания на арене — точек во дворце очевидно оказалось недостаточно для 10 тысяч зрителей. В итоге это привело к тому, что длинные очереди создавали пробки и парализовывали движение по не самым широким холлам.

Фото Александр Ощепков, НГС

Матч не помог

Не порадовала в этот день и российская молодежка, которая уступила своим сверстникам из союзного государства со счетом 1:3. Причем сделала это, имея в составе сразу четырех хоккеистов, прошедших через новосибирскую школу, — нападающих Илью Люзенкова, Евгения Новикова, Данилу Сысоева и Илью Паутова.

И если нападающего «Сибирских снайперов» Люзенкова местные болельщики точно знают, а уроженца Ачинска Сысоева, укатившего в 2020 году в академию «Авангарда», наверняка могли помнить по игре за «Омских ястребов» и последнему финалу Кубка Харламова, то про Паутова в родной для него столице Сибири знают куда меньше. Как и бывшие партнеры по «Сибири» — 2006 Сысоев и Новиков, он тоже покинул местную школу незадолго до выпуска. Только уехать, в отличие от большинства новосибирских юниоров, решил не в Омск, где люди стоят друг у друга на головах, а в школу ЦСКА к будущему главному тренеру «Красной армии» Павлу Баулину.

Прошлый сезон для талантливого крайнего нападающего с приличным катанием, который и один в один обыграть может, и в обороне не забывает пахать, стал первым на уровне МХЛ. За молодежку армейцев новосибирец сыграл не так много, всего 12 матчей, но зато набрал в них приличные для дебютанта 6 (4+2) очков. Кстати, не напоминает ли вам краткая характеристика Паутова кого-то из нападающих чемпионского ЦСКА? Неужели у Игоря Есмантовича растет новый Прохор Полтапов? У них ведь даже волосы одной длины! Вот и пошедший на повышение в ВХЛ Ринат Хасанов сравнивал сибиряка с одним из главных героев прошлого плей-офф. Причем ставит его даже выше обладателя Кубка Гагарина.

Фото Александр Ощепков, НГС

Разумеется, есть у новой арены на берегу Оби и свой очевидный плюс. Это великолепный обзор практически с любой точки чаши. Если в соседнем Омске болельщики долгое время мучились из-за пресловутых «заборов» — перил для безопасности, которые существенно мешают обзору, то в новосибирском дворце слепых зон практически не существует. А еще лучше он может стать, если к началу сезона-2024/25 управляющая компания выполнит свое обещание и сделает новые блитчеры, которые позволят смотреть хоккей у стекла.

Что до «Сибири», то она официально откроет новый стадион 7 сентября матчем с «Барысом, а уже через неделю распахнет для своих болельщиков двери на возрожденном Мемориале Белосохова, в котором «Сибирские снайперы» будут принимать соперников из МХЛ. Этот турнир должен стать тестовым для всех работников и служб клуба. И, кажется, сейчас у них перед глазами есть идеальный пример того, как не нужно проводить подобные мероприятия.