За океаном отметили выдающуюся карьеру российского нападающего.

Во вторник стали известны фамилии бывших игроков и функционеров, которые были выбраны для введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. Официальная церемония состоится в ноябре в Торонто. Впервые с 2019-го в список лауреатов попал россиянин — им стал Павел Дацюк.

Игнорирование наших соотечественников в последнее время объясняется очевидными проблемами, связанными с политической ситуацией в мире. Но на этот раз выборщики проявили здравомыслие и поднялись выше распространенных предрассудков, в Европе местами переходящих в русофобию.

Например, в размещенном на официальном сайте ИИХФ отчете о победе «Флориды» в седьмом матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» ни разу не упомянуты российские хоккеисты «Пантер», включая Сергея Бобровского.

Вратарь со временем обязательно попадет в Зал славы — у него есть и личные, и командные титулы. Но далеко не всегда эти достижения служат поводом для попадания в список самых-самых. Вот у Дацюка с ними все в полном порядке. Он член «Тройного золотого клуба», в который входят победители Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли.

Двое его бывших коллег Ши Уэбер и Джереми Реник — очень известные фигуры. Но в плане регалий оба заметно отстают от россиянина. Дацюк прекрасен другим. Он из раза в раз делал из обычной игры с шайбой произведение искусства, заслужив роскошное прозвище Волшебник.

Есть еще один занятный и отчасти смешной факт. Уэбер не первый год находится в долгосрочном списке травмированных и его контракт, который находится на балансе «Юты», закончится только летом 2026 года.

О том, почему сейчас прокатили бывшего партнера Дацюка по «Детройту» Хенрика Зеттерберга и нынешнего главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора, пусть рассуждают в Швеции и США, если это интересно местным болельщикам.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В России можно задаться вопросом о продолжающемся много лет игнорировании Александра Могильного. Помимо места рождения, видимо, имеет значение и человеческий фактор. Хабаровчанин никогда не был активной фигурой в информационном поле, предпочитая больше отмалчиваться и быть себе на уме. Логика выборщиков понятна — при прочих равных всегда рука тянется отдать предпочтение более открытым и жизнерадостным людям.

Кроме всем известных суперзвезд прошлого в Зал славы выбрали двух хоккеисток — Натали Дарвиц и Крисси Вендел-Пол, а также функционеров Колина Кэмпбелла (директор по хоккейным операциям НХЛ) и Дэвида Пойла (на протяжении 40 с лишним лет трудился генеральным менеджером в «Вашингтоне» и «Нэшвилле»).