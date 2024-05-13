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Сегодня, 15:00

Плей-офф КХЛ посмотрел 1 миллион подписчиков. Лига и партнеры усилили интерес зрителей к отечественному хоккею

Плей-офф КХЛ.
Плей-офф КХЛ.
«Локомотив» — «Металлург».
Юный болельщик «Трактора».
«Металлург» — победитель Кубка Гагарина.
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Минувший плей-офф КХЛ получился увлекательным и в каком-то смысле сенсационным. В том числе благодаря этому интерес к отечественному хоккею значительно вырос. На одном только «Кинопоиске» аудитория матчей достигла 1 миллиона подписчиков «Плюса». С 29 февраля по 24 апреля онлайн-кинотеатр показал в прямом эфире все 80 матчей завершающей стадии чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Максимальную аудиторию клубы, боровшиеся за Кубок Гагарина, собрали в марте, когда шел первый раунд плей-офф с участием 16 клубов.

Плей-офф КХЛ.

За финальной серией из четырех матчей между «Металлургом» и «Локомотивом» следили 318 тысяч подписчиков. По сравнению с предыдущим сезоном аудитория КХЛ значительно выросла — число посмотревших финальную серию относительно 2023 года выросло на 54%, несмотря на то что финал-2024 длился на три матча меньше. В среднем на одного подписчика приходится 10 просмотренных матчей плей-офф, два из которых — игры финальной серии.

Плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ стал самым популярным спортивным событием на «Кинопоиске» после чемпионата мира по футболу 2022 года. Всего сезон КХЛ-2023/24 посмотрели 1,4 миллиона подписчиков «Плюса», а суммарная аудитория с учетом обзоров матчей на сайте лиги, шоу и оригинального контента, которые доступны бесплатно, превысила 2,3 миллиона пользователей. Активнее всего за матчами следили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях.

«Локомотив» — «Металлург».

Во время плей-офф КХЛ спортивные события, по данным «Яндекс Афиши», по количеству проданных билетов обогнали выставки и стендап-концерты, при этом на хоккей приходится до 40% всех билетов, проданных на спортивные мероприятия с февраля по апрель включительно. Всего за сезон «Яндекс Афиша» напрямую и через партнеров продала 824 тысячи билетов на матчи КХЛ, что в три раза больше, чем в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше «Яндекс Афиша» работала с 17 из 23 клубов Континентальной хоккейной лиги и была эксклюзивным билетным партнером ФОНБЕТ Недели звезд хоккея, в том числе Матча звезд КХЛ на «СКА Арене».

«Сезон стал самым ярким в истории КХЛ. Много рекордов пало, не только спортивных, но и аудиторных: лучший сезон по общей посещаемости плей-офф, лучшая средняя посещаемость за все годы, более 5 миллионов зрителей на трибунах, почти 14 миллионов подписчиков у лиги и клубов в социальных сетях, сотни миллионов просмотра контента. Болельщики «голосовали ногами», комментировали и делились онлайн-контентом, вовлекались в различные активности. Вместе с ростом онлайн-аудитории росла и телеаудитория. Год за годом мы работаем над улучшением сервиса для болельщиков. В частности, партнерство лиги с экосистемой «Яндекса» помогло усилить внимание аудитории к хоккею — как в развлекательных сервисах, так и в тех, которыми мы пользуемся каждый день в бытовых ситуациях, — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Юный болельщик «Трактора».

Хоккей перестает быть просто видом спорта и захватывает еще и нишу досуга, для которого созданы все условия. Способствует этому и строительство новых, современных арен: в этом сезоне открылись двери ледовых дворцов в Новосибирске и Санкт-Петербурге, на очереди Нижний Новгород и Екатеринбург. Полученные результаты — это прямой итог работы лиги, клубов, регионов, партнеров и всех, кто вовлечен в создание хоккейного продукта. Мы нацелены и дальше идти вперед и делать хоккей еще зрелищнее".

«Для «Яндекс Плюса» хоккей стал безусловным спортом № 1 по аудитории, которая смотрит не только прямые трансляции, но и другой контент о лиге, клубах и хоккеистах. Весь сезон мы продавали билеты на «Яндекс Афише» без сервисного сбора, устроили пресейл на игры плей-офф, помогли клубам справиться со скачком спроса и очередями в кассы, запустили хоккейные видеоэссе и свое оригинальное шоу «Хороший гол», на нашем YouTube за сезон набралось больше 90 миллионов просмотров. Первый сезон в рамках нашего многолетнего партнерства показал, насколько велика и разнообразна аудитория, которой интересен хоккей, и мы рассчитываем нарастить количество оригинального контента вокруг КХЛ и дать еще больше привилегий болельщикам, которые следят за любимыми командами и идут на хоккей в свободное время», — сообщил директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюса» Сергей Бархударьян.

«Металлург» — победитель Кубка Гагарина.

Всего за сезон болельщики провели за просмотром хоккея больше 21 миллиона часов. Самую большую аудиторию собрал матч «Локомотива» и «Трактора» в Ярославле 2 апреля — за ним в прямом эфире следили 142 тысячи подписчиков «Яндекс Плюса». Замыкает топ-10 матч «Локомотив» — «Авангард» (20 марта), который посмотрели 118 тысяч подписчиков. Полностью топ-10 выглядит так:

1. «Локомотив» — «Трактор» (2 апреля, 1-й матч);

2. «Локомотив» — «Металлург» (24 апреля, 4-й матч);

3. «Локомотив» — «Трактор» (4 апреля, 2-й матч);

4. «Металлург» — «Автомобилист» (15 апреля, 7-й матч);

5. СКА — «Торпедо» (3 марта, 2-й матч);

6. «Автомобилист» — СКА (21 марта, 1-й матч);

7. «Локомотив» — «Металлург» (22 апреля, 3-й матч);

8. «Металлург» — «Локомотив» (18 апреля, 1-й матч);

9. СКА — «Автомобилист» (25 марта, 5-й матч);

10. «Локомотив» — «Авангард» (20 марта, 3-й матч).

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса», смотревших более двух минут спортивной трансляции. В рейтинге учитываются все матчи КХЛ сезона-2023/24, включая плей-офф.

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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