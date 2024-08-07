Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:00

Победитель Кубка Гагарина больше не чемпион России. Почетное, но малозначимое звание перешло к лучшей команде ВХЛ

Победитель Кубка Гагарина больше не будет считаться чемпионом России
Михаил Зислис
Обозреватель
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Последствия решения о независимости КХЛ от ФХР.

Лучшая команда страны больше не будет считаться чемпионом России. Такой вывод может показаться парадоксальным. Но после того, как в первый день августа КХЛ отделилась от ФХР и стала независимой, решение вопроса оставалось лишь делом времени. В среду правление федерации официально делегировало права на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд ассоциации «Высшая хоккейная лига». Таким образом, с предстоящего сезона чемпионом страны будет лучшая команда ВХЛ.

Александр Радулов и&nbsp;Кубок Гагарина. Революция КХЛ: лига стала независимой. Теперь ИИХФ ей не указ

Это звание еще недавно считалось престижным настолько, что по настоянию армейских ветеранов, которым до сих пор очень милы советские традиции, в 2015-м им наградили победителя регулярки. Им стал ЦСКА. Хотя Кубок Гагарина в итоге впервые выиграл СКА. Этот странный диссонанс продлился всего один сезон. Сомнительную инициативу, созревшую после плей-офф 2014 года, когда титул едва не завоевал чешский «Лев», отправили в архивы.

Однако в 2020-м, когда из-за вмешательства коронавируса Кубок Гагарина не был доигран, чемпионом России по решению ФХР был признан ЦСКА. Армейцы стали лучшими в гладком сезоне и, обладая мощнейшим составом с Сорокиным, Капризовым и еще десятком мастеров высокого по меркам КХЛ уровня, выглядели почти безоговорочным претендентом на второй титул подряд. Снова дело не обошлось без резонансных выступлений легенд ЦСКА типа Бориса Михайлова и Павла Буре, настаивавших на подведении итогов вне зависимости даже от форс-мажорных обстоятельств.

Кубок Гагарина
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 90-е годы, когда после распада СССР в турнире МХЛ (Межнациональная хоккейная лига) выступали не только российские клубы, но и представители бывших союзных республик, титул чемпиона России вручался по результатам регулярки. В 1994-м «Лада» выиграла и гладкий сезон, и Кубок МХЛ. Но уже тогда было понятно, что именно плей-офф — квинтэссенция всего. В 1998-м снова был сделан шаг назад. Кубок РХЛ (Российская хоккейная лига) на год стал всего лишь придатком регулярки, которую выиграл «Ак Барс» и впервые в своей истории стал чемпионом России.

Роман Ротенберг. КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Выхода у лиги почти нет

Сейчас почти все уже привыкли к тому, что лучшей командой автоматически становится обладатель Кубка Гагарина, поэтому у нынешних изменений не должно быть рьяных противников. Тогда как ВХЛ добавит себе престижа. Представьте, какой теперь будет мотивация у игроков фарм-клубов. Они могут стать чемпионами России, а те, кто выступает в КХЛ, — уже нет. Строка в карьере появится красивая. Разве это плохо? Про топ-команды ВХЛ даже не приходится говорить. Для них встать в один ряд с легендарными клубами отечественного хоккея будет крайне престижно со всех точек зрения, включая медийную.

Хоккей
КХЛ
ВХЛ
ФХР
29
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде-2024 афганская бегунья Юсофи выступила за права женщин
Журналистка лишена аккредитации Олимпиады за толчок китайского теннисиста
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хочу выиграть Кубок Гагарина именно с Козловым». Большое интервью американского лидера «Салавата Юлаева»