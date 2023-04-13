Победитель регулярки опять остался без Кубка Гагарина. Взять трофей получилось только у ЦСКА

Обладатель Кубка Континента СКА вылетел из плей-офф.

СКА проиграл ЦСКА в шести матчах и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Всего один раз за 15 сезонов обладатель Кубка Континента становился чемпионом. В 2019 году успеха добился ЦСКА. Питерские армейцы не смогли подтвердить первый «посев» ни в 2013, ни в 2018, ни в 2023 годах, всякий раз уступая в финале «Запада».

ЦСКА в шестой раз обыграл принципиального соперника в плей-офф Кубка Гагарина, доведя преимущество в очном противостоянии до двукратного — 6:3. В последний раз питерцы побеждали москвичей в 2015 году, когда под руководством Вячеслава Быкова смогли превратить 0-3 в серии в 4-3.

Команда Сергея Федорова в шестой раз в истории вышла в финал Кубка Гагарина, вернув себе единоличное лидерство в данной номинации. Соперником ЦСКА станет «Ак Барс», добравшийся до решающей стадии в пятый раз. Четыре финала в активе у «Магнитки», три — у «Авангарда», по два — у СКА и московского «Динамо».