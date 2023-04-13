Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

Победитель регулярки опять остался без Кубка Гагарина. Взять трофей получилось только у ЦСКА

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Обладатель Кубка Континента СКА вылетел из плей-офф.

СКА проиграл ЦСКА в шести матчах и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Всего один раз за 15 сезонов обладатель Кубка Континента становился чемпионом. В 2019 году успеха добился ЦСКА. Питерские армейцы не смогли подтвердить первый «посев» ни в 2013, ни в 2018, ни в 2023 годах, всякий раз уступая в финале «Запада».

ЦСКА в шестой раз обыграл принципиального соперника в плей-офф Кубка Гагарина, доведя преимущество в очном противостоянии до двукратного — 6:3. В последний раз питерцы побеждали москвичей в 2015 году, когда под руководством Вячеслава Быкова смогли превратить 0-3 в серии в 4-3.

Команда Сергея Федорова в шестой раз в истории вышла в финал Кубка Гагарина, вернув себе единоличное лидерство в данной номинации. Соперником ЦСКА станет «Ак Барс», добравшийся до решающей стадии в пятый раз. Четыре финала в активе у «Магнитки», три — у «Авангарда», по два — у СКА и московского «Динамо».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
4
Обсудить
Читайте также
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Рейдеборн: «То, что в финале ЦСКА сыграет с «Ак Барсом», важно для меня»
Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?
Сергей Федоров: «ЦСКА формировался с характером и мастерством»
Ротенберг: «У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас откроется»
Ротенберг о своем будущем в СКА: «Мы продолжаем работать»
Роман Ротенберг: «Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
Как сильно ослабнет «Авангард»? Кого подпишет «Магнитка» под Разина? Свежие инсайды от «СЭ»
Михайлов: «ЦСКА четко играл в обороне, в атаке, у них прекрасный вратарь»
Сушинский объяснил, почему СКА проиграл ЦСКА
Хайруллин: «СКА где-то не хватило мастерства в серии с ЦСКА»
Хуснутдинов — о поражении от ЦСКА: «Не было никакого переломного момента»
Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как сильно ослабнет «Авангард»? Кого подпишет «Магнитка» под Разина? Свежие инсайды от «СЭ»