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Сегодня, 11:30

В Челябинске — драка за билеты, в Магнитке — пустые места. Сколько стоит поход на полуфинал КХЛ

Стала известна стоимость билетов на полуфиналы Кубка Гагарина 2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Болельщики «Трактора» раскупают все билеты.
Фото ХК «Трактор»
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Разбираем билетные программы по городам на матчи третьего раунда плей-офф.

Впервые за долгое время третий раунд плей-офф КХЛ оставил Москву и Санкт-Петербург без большого хоккея. В полуфинал Кубка Гагарина прошли «Локомотив», «Трактор», «Автомобилист» и «Металлург». Города, где базируются клубы, связывает давняя любовь к шайбе. Представить матчи в Челябинске и Екатеринбурге без аншлагов почти нереально. Чуть хуже с посещаемостью в Ярославле и Магнитогорске. «СЭ» изучил цены на билеты на игры полуфиналов и разобрал, в каких городах поход на хоккей обойдется дороже и дешевле остальных.

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Хоккейный бум в Челябинске

Полуфинал доберется до Челябинска только 6 апреля, но о том, что столицу Южного Урала захватил хоккейный бум, можно говорить уже сейчас. Продажа билетов на третий и четвертый матчи с «Локомотивом» вызвала невероятный ажиотаж. Через онлайн-сервисы все билеты разобрали меньше чем за 10 минут. Возле касс перед ареной собралась огромная толпа. На улице творилось настоящее безумие. По рассказам в социальных сетях, люди записывались в очередь, но по понятным причинам продвигалась она очень медленно. Не обошлось без локальных конфликтов, пришлось даже подключить полицию. Не сомневаемся: третий и четвертый матчи серии с «Локомотивом» в Челябинске соберут аншлаг.

Фото ХК «Трактор»

Полный дворец ожидается и в Екатеринбурге. Утром 4 апреля в продажу на официальном сайте выложили билеты, которые остались после приоритетного выкупа владельцами сезонных абонементов. Спустя час переход на вкладку «Билеты» переадресовывал на страницу с разочаровывающей подписью «Билетов нет». Неудивительно, что попасть на хоккей в Челябинске и Екатеринбурге так же сложно, как найти свободную парковку в центре Москвы. Арена «Трактор» рассчитана на 7500 зрителей. Олдскульный КРК «Уралец» еще меньше: 5545 мест. Челябинск и Екатеринбург — города-миллионники, и в плей-офф скромные по вместимости дворцы не справляются с наплывом болельщиков. Строительство новой арены — настоящий подарок для хоккейного Екатеринбурга.

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Не обошлось без длинных очередей за билетами в Ярославле. Хотя, если верить официальному протоколу на сайте КХЛ, первый матч с «Трактором» аншлаг не собрал. Пришло только 7299 зрителей. Есть нюанс: максимальная вместимость «Арены-2000» отличается на порталах лиги (9070 мест) и клуба (7990). Это можно объяснить тем, что данные не актуализировали после изменений в чаше дворца (например, после установки паровоза за воротами). Вчера на 12.00 по Москве на вторую игру на сайте «Локомотива» оставалось в наличии чуть больше 50 билетов.

Выделился, конечно, Магнитогорск. Первый матч с «Автомобилистом» по протоколу собрал 7068 зрителей из 7700 возможных по вместимости арены. Однако в продаже на момент начала игры оставалось больше 1000 билетов. Несовпадение можно объяснить тонкостями подсчета или раздачей бесплатных пригласительных, но визуально трибуны явно не заполнились на 7068. Много свободных мест было не только на центральных секторах, но и на боковых.

Фото ХК «Автомобилист»

Стоимость билетов на полуфинал

Спрос на билеты зависит от цены. Хотя, кажется, болельщики в Челябинске и Екатеринбурге готовы отдать любые деньги за поход на матчи полуфинала. Про Магнитогорск так сказать нельзя. Высокие цены отпугнули многих зрителей. Самый дешевый билет обойдется в 1000 рублей (балкон, фан-зона или сектор за воротами). Попасть на центральные места можно, заплатив 2200 рублей.

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Самые доступные билеты на полуфинал — в Екатеринбурге. Отдельные места можно купить даже за 600 рублей. Максимальный ценник на матчи — 2100 рублей. Цены варьируются не только в зависимости от сектора, как в Магнитогорске, но и по рядам. Оптимальные билеты с хорошей видимостью можно приобрести за 1100—1400 рублей.

Максимальные цены на билеты — в Челябинске. Как показали первые часы продаж, болельщиков это не остановило. Вариативная программа в Ярославле. Попасть на хоккей можно за 1000 рублей (900 стоит билет в фан-сектор), а самые дорогие места на арене обойдутся в 2500 рублей.

Сравнить доступность билетов можно, проанализировав средние доходы жителей. Самая высокая зарплата среди интересующих нас городов — в Екатеринбурге. По данным Росстата за 2023 год, средняя заработная плата составила 84,6 тысячи рублей. А в Челябинской области средняя зарплата за аналогичный период — около 58,4 тысячи рублей. Разница приличная. Если верить данным Ярославльстата, то в регионе в 2023 году в среднем зарабатывали 54,1 тысячи рублей. Несмотря на высокие зарплаты, в Екатеринбурге оставили лояльную билетную программу. Впрочем, кажется, даже если бы цены были выше, болельщики все равно бы молниеносно разобрали все места.

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С просадкой в продажах стоит разобраться в Магнитогорске. По некоторым данным, средняя зарплата по городу даже выше, чем в Челябинске. Однако надо анализировать конкретную аудиторию, которая привыкла ходить на хоккей в регулярке по более доступным ценам. В плей-офф они увеличились (причем значительно), и отдать 3000-4000 тысячи за хоккейный вечер в компании двух человек готов не каждый. Пустые места на первом матче серии с «Автомобилистом» — повод задуматься, что билетный отдел не справился с работой. Представить свободные сектора в соседнем Челябинске или Екатеринбурге просто невозможно.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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