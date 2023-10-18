Два пожара за два месяца. Новую арену в Екатеринбурге сдадут на год позже срока

На строящейся в Екатеринбурге «УГМК-Арене» во второй раз за два месяца произошел пожар

«УГМК-Арена» снова горит.

Строящаяся в Екатеринбурге «УГМК-Арена» второй раз за два месяца попадает в сводки происшествий. 18 октября на объекте зафиксировали пожар. На тушение вызвали больше десяти экипажей МЧС. Огнеборцы на месте выяснили, что горит утеплительный материал на пятом техническом этаже здания. К 13.11 по уральскому времени пожар на площади 100 квадратных метров локализовали. Менее чем через час открытое горение ликвидировали.

Пожар новый дом «Автомобилиста» захватывает не впервые. Днем 17 августа здание «УГМК-Арены» также подверглось возгоранию. Строителей и рабочих эвакуировали с места ЧП. На шестом этаже горели лакокрасочные материалы и утеплитель. Арена понесла незначительные убытки, однако спустя два месяца пожар повторился, и организация снова столкнется с непредвиденными расходами.

Екатеринбург заждался нового Ледового дворца. Сейчас «Автомобилист» играет в ламповом «Уральце», который вмещает 5545 человек. Население города и возросшие с приходом Андрея Козицына амбиции клуба невольно намекают, что команде нужна новая большая арена. В 2019 году запустили строительство ультрасовременной «УГМК-Арены», проектная вместимость которой 15 тысяч человек. Сдача объекта планировалась в декабре 2023 года — январе 2024 года, но обстоятельства, как это часто случается, изменились.

Не хочется вдаваться в подробные причины переноса, о которых заявлял генеральный директор Данил Крицкий. Из-за санкций возникли проблемы с поставкой оборудования и материалов. Импортозамещение в России не отлажено настолько, чтобы моментально перекрыть все запросы строительного рынка. Срок сдачи перенесли на декабрь 2024 года. Об этом гендиректор заявлял еще в ноябре 2022 года — неизвестно, как на времени запуска объекта скажутся два пожара, с которыми столкнулись в августе и октябре 2023-го.

Строительство «УГМК-Арены» еще далеко от завершения, но уже напоминает остросюжетную драму. Под хоккейный объект выделили локацию в центре Екатеринбурга — на месте давно заброшенной телебашни. Ее начали возводить в 1983 году, но в начале 1990-х проект приостановили. Вместо долгостроя, который пришлось взорвать, жители получили новый Ледовый дворец. Не все горожане оценили задумку. Сложно разобраться, чем екатеринбуржцев так очаровала заброшенная 230-метровая телебашня. В день сноса люди тянулись к достопримечательности, которая в скором времени стала историей. Прямую трансляцию «шоу» даже запустили по местному ТВ-каналу и в интернете.

Любители мистики могли пошутить, что призрак башни мстит УГМК за снос символа Екатеринбурга, который возвышался в центре города. Со здравым смыслом, конечно, такие заявления не имеют ничего общего. Зато возникают вопросы к строительной организации и соблюдению техники безопасности на объекте. За два месяца «УГМК-Арену» во второй раз накрыл пожар, который влечет не только финансовые убытки, но и угрозу жизни рабочих. Судя по фотографиям, задымление сегодня было сильнее, чем в августе.