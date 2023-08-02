В России начинается летний хоккей. Гид по предсезонным турнирам КХЛ

Рассказываем, на какие турниры стоит обратить внимание в ближайший месяц.

Лига Ставок Sochi Hockey Open (3-8 августа)

Участники: «Сочи», СКА, «Авангард», сборная России U23, «Адмирал»

Вот уже седьмой год подряд парад предсезонных турниров открывает Sochi Hockey Open, который носит звание одного из самых статусных летних первенств страны. Отношение к сборам в субтропиках у клубов КХЛ разнится. Одни считают, что атмосфера курорта, близость моря, толпы туристов и куча гастрономических соблазнов разлагают рабочую обстановку, другие — наоборот, просто в восторге от инфраструктуры и возможностей, которые открывает наследие олимпийского городка на берегу Черного моря. С нынешним составом участников сочинский турнир трудно назвать самым статусным. А вот звание любимого среди журналистов, которые толпами съезжаются в начале августа в уютный Адлер, у него никто точно не отнимет.

Настоящих интриг у нынешнего турнира всего две: первая — скольких игроков на нем заиграет главный тренер СКА Роман Ротенберг, вторая — приедет ли в расположение «Авангарда» лидер и первый центр омичей Корбэн Найт, внезапно передумавший возвращаться в Россию. Ну и, конечно, именно здесь болельщики смогут увидеть первую после переезда в Санкт-Петербург встречу Арсения Грицюка со своей родной командой.

Кубок Республики Башкортостан (10-13 августа)

Участники: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Динамо», «Металлург»

В Уфе не стали закрываться на все замки после скандалов с допингом в молодежной команде, долгами по зарплате и закрытым доступом в ЦИБ. Даже в не самые радужные времена «Салават Юлаев» не отмахнулся от журналистов, а организовал для них большой пресс-тур. Впрочем, в столице Башкирии коллег ждут не только экскурсии по знаменитым пасекам и фотосессии в буреке, но и первая встреча с принципиально обновленной «Магниткой» Андрея Разина.

Наверняка особое внимание будет приковано и к московскому «Динамо», где в первой бригаде большинства уже обосновался герой Пхенчхана Никита Гусев и наслаждается тренировками в любимой команде детства другой экс-армеец Игорь Ожиганов. Хозяевам же предстоит дать промежуточный ответ на вопрос, готова ли к рубке на «Востоке» их центральная ось, похудевшая с уходом Александра Кадейкина, и бригада голкиперов Самонов — Ежов.

Фото ХК СКА

Кубок TANECO (10-14 августа)

Участники: «Ак Барс», «Барыс», «Локомотив», «Трактор»

Когда-то казанский турнир назывался ни больше ни меньше, а Кубком чемпионов, пропуском на который было наличие Кубка Гагарина на клубной полке с трофеями. Однако уже второй год подряд татарстанцы собирают в столице региона чуть более скромный состав участников.

Но и без чемпионов разных лет у «Ак Барса» дома будут вполне себе приличные соперники. Тут вам и пересобранный Алексеем Волковым «Трактор», который однозначно стал сильнее себя образца прошлого сезона, и традиционно амбициозный «Локомотив» Игоря Никитина, и «Барыс», который при отсутствии лимита на легионеров постепенно впитывает далеко не самых последних иностранцев.

А еще Кубок TANECO должен стать первым смотром для двух звездных новичков «Трактора» — центрального нападающего Семена Дер-Аргучинцева и канадского голкипера Зака Фукале. Первому предстоит показать болельщикам, зачем челябинцы дали ему двухлетний контракт с окладом в 45 миллионов рублей за сезон, второму — доказать, что даже после не самого мощного плей-офф за фарм-клуб «Вашингтона» он способен вселить спокойствие за вратарскую линию команды Анвара Гатиятулина.

Кубок Лады (11-13 августа)

Участники: «Лада», «Нефтехимик», «Куньлунь», «Химик»

Из-за откровенно слабенького состава участников Кубок Лады рискует прослыть бедным родственником среди россыпи кахаэловских междусобойчиков. Да и пройдет он одновременно с казанским и уфимскими турнирами, что точно ударит по его аудитории. Но наверняка и он найдет своего зрителя среди настоящих эстетов или жителей Мытищ, которые захотят познать мощь нового «Куньлуня».

Для «автозаводцев» же три матча перед родными трибунами станут хорошей возможностью оценить свой уровень на фоне действующего чемпиона ВХЛ, кусачей команды, составленной из крепких североамериканцев с азиатскими корнями, и крайне симпатичного «Нефтехимика» Олега Леонтьева, попившего кровь «Ак Барсу» в прошлом плей-офф.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Fonbet Кубок Блинова (20-25 августа)

Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев»

Легендарный мемориал Блинова омские болельщики не видели с тех пор, как под влиянием грунтовых вод дала трещину печально известная предшественница «G-Drive Арены». И вот спустя долгих шесть лет предсезонный хоккей возвращается в сибирский миллионник.

Этим летом хозяева турнира уже успели собрать на новеньком стадионе внушительные 5,5 тысячи болельщиков на товарищеский матч «Авангарда» с «Омскими Крыльями» — не помешали притянуть народ и создать великолепную атмосферу даже пресловутые грядки, дачи и отпуска. Нет сомнений, что в конце августа «Ястребам», не сбавившим обороты в медиа после ухода Александра Крылова, будет по силу собрать парочку аншлагов на летнем хоккее. Но далеко не факт, что принципиально просевшая по мастерству команда Михаила Кравеца обязательно порадует своих болельщиков, избалованных в прошлом сезоне красивым хоккеем и высоким результатом, и заставит верить в собственные амбиции.

Турнир им. Пучкова (21-26 августа)

Участники: СКА, «Автомобилист», «Северсталь», «Сочи», «Сибирь»

Традиционно проводимый в Санкт-Петербурге за пару недель до старта регулярки турнир им. Н.Г. Пучкова в этом году интересен тем, что должен ответить всего на один вопрос — как сильно поредеет чрезвычайно раздутый ростер СКА, насчитывающий больше 40 хоккеистов и явно превышающий потолок зарплат.

Любопытно будет взглянуть в Северной столице и на «Сибирь», которая с назначением Дэвида Немировски должна отказаться от окопного стиля и заиграть в принципиально иной хоккей с вектором в сторону атаки. Если СКА, «Автомобилист», «Северсталь» и «Сочи» к 21 августа уже проведут по одному предсезонному турниру, то для новосибирцев питерский экзамен станет единственным за все лето. Не мало ли игр для команды, которая меняет философию и мышление собственных хоккеистов?

Кубок губернатора Челябинской области (23-26 августа)

Участники: «Трактор», «Металлург», «Лада», «Ак Барс»

Кубок губернатора Челябинской области — трофей, которого клубы должны по-настоящему бояться и сторониться. Всему виной простой факт: начиная с 2019 года команда-победитель неизменно пролетает мимо плей-офф. А лучше всего знают о проклятии домашнего турнира его хозяева — челябинцы, которые четырежды выигрывали турнир (в 2013-м, 2016-м, 2019-м и 2022-м), но после этого попадали в кубковую часть сезона лишь единожды.

Интереснее всего будет посмотреть на то, как в Челябинске сыграет «Лада». Если в Тольятти парни Олега Браташа сыграют против себе подобных, то в столице Южного Урала им придется пройти проверку командами с принципиально иными финансовыми возможностями и амбициями.

Кубок мэра Москвы (24-27 августа)

Участники: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Витязь», «Амур», «Куньлунь»

Главная загадка Кубка мэра Москвы — увидим ли мы на нем долгожданное возвращение в профессиональный хоккей матроса Ивана Федотова, которого тянут в противоположные стороны ЦСКА и «Филадельфия». Учитывая начавшееся разбирательство со стороны ИИХФ и нынешнюю предвзятость международных чиновников к КХЛ, лучший голкипер позапрошлого сезона вполне может уйти из рук Игоря Есмантовича, рискующего начать регулярный чемпионат без вменяемого первого номера.