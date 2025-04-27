Обстоятельная пресс-конференция нового генменеджера омичей Алексея Сопина.

Сезон для омского «Авангарда» завершен — команда Ги Буше уступила «Локомотиву» в седьмом матче серии (2:3 ОТ) и покинула розыгрыш Кубка Гагарина. Спустя несколько дней после поражения генеральный менеджер Алексей Сопин вместе с Буше дал пресс-конференцию, где ответил на актуальные вопросы.

О тех, кто покинет клуб

Сопин назвал хоккеистов, которые уйдут из «Авангарда» в этом сезоне.

«Точно расстанемся с Проскуряковым, Бойковым, Куликом, Воронковым, Галимовым, Спунером, Вербой, Каблуковым. По Башкирову будем искать варианты обмена», — заявил менеджер.

Отдельно менеджер выделил нападающего Владимира Ткачева — с его соглашением есть определенные сложности: «Наверное, будет переговорный процесс по контракту Ткачева, потому что есть определенные трудности в комплектовании из-за крупных контрактов некоторых хоккеистов, мы уже уперлись в потолок зарплат. Он растет не так быстро, как сами зарплаты. Так что будем разговаривать по поводу Ткачева, уверен, что здесь есть решение».

Владимир самый дорогой хоккеист лиги — по текущему соглашению он будет зарабатывать по 120 миллионов рублей в год без учета бонусов до конца сезона-2029/30.

В «Авангарде» планируют решать проблему с потолком зарплат: «В деньгах двигаться никто не хочет, придется идти на какие-то компромиссы, например, за счет продления контрактов, или чего-то еще. Но я уверен, что мы найдем пути решения перегруженности платежки и где-то переплаченных контрактов».

Рид Буше. Фото Global Look Press

О контракте Рида Буше

Сопин прокомментировал информацию «СЭ», согласно которой один из лидеров «Авангарда» нападающий Рид Буше может покинуть клуб: «Когда я приехал в Омск, меня вводили в курс дела и мне было озвучено, что в конце января Риду предложили контракт. Он взял паузу длиной в два месяца, думал, останется ли в России, советовался с семьей. Этот момент затянулся, а в плей-офф ввели мораторий на переговоры. На данный момент общаемся с ним и с его агентом, жесткого решения, что он не останется в «Авангарде», пока нет».

Также Сопин назвал причину, по которой переговоры с 31-летним американцем затягиваются: «Это потолок зарплат и те пробелы, которые нам нужно закрыть при комплектовании команды. Не секрет, что у Рида большой контракт».

Отметим, что в текущем сезоне форвард заработал 95 миллионов рублей без учета бонусов.

О контракте Ги Буше

Генменеджер заявил о продлении соглашения с главным тренером и его помощником, Дэйвом Барром. «Официально подтверждаю, что Ги Буше и Дэйв Барр остаются еще минимум на два сезона. Контракты продлены до 2027 года. Также Ги намерен сохранить свой штаб, общаемся со всеми», — заявил Сопин.

Об итогах сезона

Сопин оценил выступление «Авангарда» в сезоне-2024/25. «Мое мнение: сезон, если оглянуться на трудности по его ходу, можно оценить как хороший. В плей-офф попались самые сильные соперники, прошлогодние чемпион и финалист. «Металлург» прошли, с «Локомотивом» была серьезная битва, и все решила воля случая. Тренерский штаб, ребята, руководство проделали колоссальную работу», — заявил Сопин.

Фото Global Look Press

О комплектовании на следующий сезон

По словам генерального менеджера, работа по поиску хоккеистов на следующий сезон уже ведется: «Я получил большую пищу для размышлений. Во время игр плей-офф мы совместно с Ги Буше и руководством обсуждали, как нам можно стать лучше. Есть четкое задание от Ги: параметры хоккеистов, которые ему необходимы, чтобы создать боеспособную команду. По ходу прошлого сезона руководство «Авангарда» предпринимало антикризисные меры, шаги по обменам, сделкам. Что касается уже подписанных контрактов, то будем смотреть по ситуации. Мы понимаем, где нам надо усилиться, каких хоккеистов пригласить. Будем смотреть. Не факт, что даже те ребята, которые продлили контракты, не будут обменяны. Каждый случай будем рассматривать отдельно».

О плане подготовки

Сопин рассказал о расписании «Авангарда» в межсезонье: «С 1 по 3 августа команда собирается в Омске, проходит медосмотр. С 4 по 9 августа тренировки дома, затем по плану короткий выезд в Сочи на неделю, будем работать в условиях среднегорья в Красной поляне. Затем возвращаемся в Омск и проводим традиционный турнир Блинова, потом продолжаем подготовку дома до старта регулярного чемпионата».

Фото Global Look Press

Об атакующем хоккее

По словам Сопина, цель «Авангарда» на следующий сезон — играть в зрелищный хоккей: «Хотим стать сильнее везде. Мы общаемся много с Ги, хотим стать быстрее, крупнее и моложе. Возраст тоже учитывается. Будем делать упор на системный хоккей, но с акцентом на зрелищность. Понимаем, что люди приходят смотреть не на унылые матчи, на счет 0:0 и 0:1, так что будем искать баланс. Система Ги Буше мне понятна, импонирует».

«Авангард» завершил сезон-2024/2025 во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» — 3-4. В регулярном чемпионате КХЛ команда Буше заняла шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 87 очков.