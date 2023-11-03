«Нужно закончить этот беспредел. Могла быть смерть на льду!» Гнев Ротенберга после нового поражения СКА

Таким эмоциональным тренера армейцев мы еще не видели.

Мы уже давно привыкли к тому, что Роман Ротенберг говорит прессе все, что думает. Он публично критикует работу судей, отчитывает лигу и соперников за некачественный лед, жалуется на частые перелеты и неравномерный календарь. Однако никогда привычно эмоциональный главный тренер СКА не повышал голос так сильно, как сегодня после проигранной встречи с «Авангардом» (3:5).

Всему виной драка Марка Вербы и Ивана Зинченко в начале второго периода. С трибун «Ледового» поединок двух силовых нападающих показался максимально честным: они оба желали подраться и перед тем, как начать махать кулаками, сняли с себя шлемы, а после окончания поединка похлопали друг друга в знак уважения.

Победителем стал колоритный боец из Омска, сумевший рассечь голову сопернику. Только, по словам Ротенберга, форвард гостей пустил кровь хоккеиста армейцев, когда тот уже находился на льду.

«Хочу отметить вопиющий случай, когда Зинченко чуть не убили на льду. Шла драка, хоккей — это мужской вид спорта. Но когда драка закончилась, подъехали судьи — игрок соперника продолжил бить в голову лежачего.

У Ивана на всю жизнь останется шрам, а могло быть намного хуже. Если бы ему попали в висок — он бы умер. Такие вещи в нашей лиге недопустимы. Нельзя такое допускать нашим судьям. Могла быть смерть на льду! Что дальше будем делать? Кому это нужно?

Если идет драка, судья подъезжает и начинает разнимать игроков, а соперник продолжает бить в голову лежачего на льду — это даже не бои без правил. Даже на улице такого не происходит. Там тоже есть правила, а у нас в лиге нет правил. Все всё видели. Народ не обманешь. Наша сила в правде — будем вместе работать. Сейчас нужно всем вместе обращаться в любые инстанции, чтобы закончить этот беспредел. У нас год назад чуть не убили Танкова, а сейчас — Зинченко. Повторюсь — у него шрам на всю жизнь. Он сидит в раздевалке весь в крови. Играть не сможет еще долгое время", — разъяренно сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

И формально питерский коуч прав. Как минимум два удара Верба нанес по голове Зинченко, когда тот коснулся льда двумя коленями. Но форвард СКА, вместо которого из-за рассечения штраф отправился отбывать молодой Семен Синяткин, никаких претензий оппоненту не выразил. На деле получился яркий мужской поединок.

На этом страстный спич с кучей риторических вопросов не закончился. Эпизодом с дракой Ротенберг попытался оправдать и Захара Бардакова, который в концовке третьего периода вскипел при счете 2:4 и получил удаление до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение. Правда, вспылил 10-й номер, когда про схватку из второй двадцатиминутке все уже давно забыли.

«С жизненной точки зрения он был прав. Захар загорелся, когда увидел у Зинченко лицо в крови. Это морально тяжело, когда ты заходишь в раздевалку, а у тебя там сидит игрок весь в крови. Все прекрасно понимают, что если бы соперник попал ему в висок, то мы бы сейчас по-другому разговаривали.

Бардакову тяжело эмоционально — это его друг. Может, по-хоккейному он и неправ — нужен контроль эмоций. Но когда он возвращается в оборону при игре «шесть на четыре», ему делают подсечку. Как он должен на это реагировать? Вы бы как на такое среагировали? Ваш друг сидит в крови в раздевалке. Как отреагируете?

Да, по хоккейным правилам он не должен так поступать. Мы уже провели с ним беседу. Его могут дисквалифицировать, но суть не в этом. Он пытался бежать в оборону, мы хотели забить гол при счете 2:4, а ему сделали стопроцентную подсечку. Вы можете сами посмотреть это в трансляции. Захар не может вернуться в оборону, нам забивают гол на ключевом отрезке матча. Да, он неправ. У нас есть есть командная касса, куда игроки скидываются после неоправданных удалений. Думаю, он внесет туда свой вклад. Но по жизни как ему действовать? Это эмоции. Если у него друг был на грани смерти — как он будет реагировать на такие вещи? А это все продолжается. Мы играем дома, у нас полные трибуны. Совести нет у некоторых", — ответил он на вопрос о том, были ли оправданы эмоции Бардакова.

Что ждет Ротенберга за этот гневный спич, догадаться несложно. Очередной штраф в 300 тысяч за обсуждение судейства от лиги. Впрочем, вряд ли главный тренер СКА сильно обеднеет после этого и станет менее эмоциональным.