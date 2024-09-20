Весной «Авангард» отказался от техничного канадца, а сейчас снова его подписал. Почему?

Райан Спунер возвращается в Омск.

«Авангард» агрессивно вышел на рынок и в течение нескольких дней закрыл вопрос по Райану Спунеру, который прошлый сезон успешно провел именно в омской команде. С нападающим подписан годичный контракт, а его зарплата составит 42 миллиона рублей. Бонусы будут скромными. По сравнению с прошлым сезоном доход канадца упадет почти в два раза. Ранее Спунер получил 70 миллионов оклада и 20 миллионов бонусами. Ожидается, что канадец, который находится в Северной Америке, присоединится к «Авангарду» в течение полутора недель.

Сделка стала возможной после того, как чуть ранее сибиряки расстались за символическую компенсацию в размере тысячи рублей с защитником Артемом Чмыховым, перешедшим в «Адмирал». Этот ход напрашивался давно и не связан с подписанием Спунера. Хотя тем самым «Авангард», сбросив игрока с контрактом на 15 миллионов, освободил место под потолком зарплат. Чмыхов не выдержал конкуренции и перестал попадать в состав. В более скромном «Адмирале» у него будет хорошая возможность получить стабильную практику.

В сентябре, когда команды столкнулись с первыми игровыми и кадровыми проблемами, на Спунера появился определенный спрос в КХЛ. По информации «СЭ», среди интересовавшихся нападающим клубов были «Металлург» и «Салават Юлаев». Выбор канадца выглядит логичным. Он вернулся в организацию, где ему все знакомо — менеджеры, тренеры, партнеры.

Райан Спунер (четвертый слева). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сложно согласиться с точкой зрения, что этим подписанием руководство «Авангарда» признало свою прежнюю ошибку. Весной еще были здоровы лидеры команды Владимир Ткачев и Рид Буше. Будущее рисовалось совсем в другом свете. Сейчас оба травмированы. Возвращение россиянина стоит ждать ближе к Новому году. Тогда как у американца, который уже тренировался с командой, что-то пошло не так. Вчера об этом в своем Telegram-канале написал генеральный директор клуба Герман Чистяков.

Расставание по окончании прошлого сезона со Спунером принималось в другой ситуации. Сейчас многое поменялось. Даже его сумма контракта. В связи с этим стремление активно действовать, а не ждать, выглядит адекватно. Возможно, после того как в НХЛ завершатся тренировочные лагеря, на рынке найдутся интересные игроки, готовые ехать в Россию. Однако с учетом всех обстоятельств и примеров прошлого года, когда в октябре появились только Джошуа Ливо и Бадди Робинсон, а в декабре — Томаш Юрчо, терпение не является стопроцентной гарантией успеха. К тому же сейчас сложно предположить, сколько денег попросят представители игроков.

Усиления атака «Авангарда» требует как можно скорее. Команде явно не хватает креатива. Техничный и быстрый Спунер может хотя бы частично закрыть эту проблему. Когда же в строй вернутся Ткачев и Буше, то возродится одна из лучших троек лиги прошлого сезона.