Шипачев играл с переломом, Билялетдинов будет думать о продолжении карьеры. Что было после 7-го матча

Репортаж специального корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко с решающей игры сезона.

«Ак Барсу» нужна новая арена

ЦСКА снова выиграл Кубок Гагарина, но в Казани это восприняли достойно. «Ак Барс» продемонстрировал спокойствие даже после неудачи.

Всю субботу работники казанского клуба с удивлением следили за тем, как растут цены на билеты от спекулянтов. 40 тысяч рублей! 200 тысяч рублей! 400 тысяч рублей! Вряд ли на самом деле кто-то покупал билеты по таким ценам, но за несколько минут до встречи возле стадиона можно было все-таки наткнуться на предложение в 40 тысяч.

Чтобы такой ажиотаж не возникал в Казани, надо строить новую арену. Нынешняя на восемь тысяч устарела, учитывая силу «Ак Барса» и потребность зрителей. Кто-то скажет, что казанцы не всегда собирали и этот стадион, но тут не все так просто.

Арена на Чистопольской улице очень неудобна с логистической точки зрения. Например, тут нет поблизости метро, рядом ходит только один вид общественного транспорта, который прекращает работу в десять часов. Уверен, что, располагайся стадион в более развитом месте, аншлаги были бы в каждом матче, по крайней мере в большинстве из них.

— Спасибо за предложение, — улыбался после матча президент клуба Наиль Маганов, реагируя на мой призыв. — Мы обязательно рассмотрим этот вопрос. И качественная раздевалка на нынешней арене — первый шаг. Вы видите, в каких условиях работает команда, в каких условиях готовится. Но мы обязательно подумаем.

Руководитель клуба не психовал, не нервничал, наоборот, был весьма доброжелательным и улыбался. Конечно, все расстроены поражением, но все-таки это была битва в семи матчах за Кубок Гагарина. Тут кто-то побеждает, а кто-то уходит в раздевалку до награждения. Такое бывает.

— Так и есть, — кивнул генеральный менеджер Марат Валиуллин, когда я все это произнес вслух. — Упрекнуть никого ни в чем не могу. Все старались. Но мы будем еще сильней, и в следующем сезоне пойдем за главным трофеем. В этом нет никаких сомнений.

Уже скоро казанцы готовят крупный трансфер, да и вообще «Ак Барс» не сильно поменяется. Пример ЦСКА убеждает, что нужно держать костяк.

ХК «Ак Барс»

Кто будет тренером казанцев?

Не сказать, что на льду была феерия. Армейцы весь этот сезон держались особняком, видимо, эта традиция будет продолжена, раз все получилось, плюс уж слишком много ребят там выигрывали не первый раз, так что нельзя сказать, что радость не была безбашенной.

Но были и те, кто поднимает кубок впервые. Молодые Николай Макаров и Прохор Полтапов — будущее клуба, очень перспективные ребята, которые показали, что у них есть внутренний стержень, раз они приняли участие в седьмом матче. В сезоне все было не очень гладко.

— Да, было непросто, даже трудно, — рассказывал Полтапов. — Когда тебе двадцать — ты хочешь постоянно играть, много находиться на льду. Но мне все трудности пошли на пользу, я стал только сильней. Да и не могло быть по-другому. Как бы я сдался?

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Макаров же показал, что в лиге растет хоккеист уровня Каспарайтиса. Это когда сногсшибательные силовые приемы сочетаются с хоккейным интеллектом. Николай играет пусть и не без ошибок, но прогрессирует очень стремительно.

— Кубок привезу в Пермь, — пообещал он. — Приходите.

Армейцы довольно быстро переместились в раздевалку, там Сергей Федоров по-прежнему был довольно сосредоточенным, особого шоу не было. Покричали, выпили из кубка знаменитое шампанское, поехали в аэропорт.

Еще успел поговорить с Андреем Светлаковым, который, играя за ЦСКА, был обменян в «Вашингтон» из «Миннесоты», а потом «перебрался» в «Бостон».

— Приехал я в Вашингтон, посмотрел на команду и говорю: «Поехал я от вас», — смеялся Андрей. — Но вообще, даже не знаю, стоит ли жалеть о том, что не поехал в Северную Америку. Тут хорошо получается.

Узнал, что Андрей пропускал некоторые матчи серии не из-за травмы, а из-за простуды. Не было там ничего серьезного.

— Кашлял, температура, — объяснил хоккеист. — Решили просто не рисковать.

Представители участников финала особенно не рассказывали, кому и с какими травмами приходилось выходить на площадку. Но историю Вадима Шипачева я узнал давно, просто некрасиво об этом было говорить во время плей-офф. Нападающий казанского клуба сломал кисть в серии против «Нефтехимика».

— Упал, ударился о борт, рука заболела, — делился Вадим, — еще, кажется, во время серии против «Авангарда». Ну, сначала не обратил внимания, мало ли что бывает? Потом сходил на снимок — перелом.

— Кисть играет важную роль для хоккеиста, — говорю я. — Не нос, не зуб выбили.

ХК «Ак Барс»

— Ну да, — пожимал плечами Вадим. — Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил. Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере во время матча.

Наверняка и другие хоккеисты команды выходили с повреждениями. Я просто чаще всего с Вадимом разговаривал, так как он легко и понятно объяснял, что делает команда на площадке, что задумывала, почему не получилось в каком-то моменте.

Александр Радулов после игры не вышел к журналистам, но я его поймал на стоянке.

— Да какая разница, что мы достойно выглядели?! — говорил он. — Нет никакой разницы проигрывать в первом раунде или в финале. Ты же все равно кубок над головой не поднимаешь.

Радулов быстро сел в машину и покинул территорию арены. Говорят, что вечером команда собиралась на прощальный ужин, но это уже их дело. Был ли там Зинэтула Билялетдинов? Вряд ли.

ХК «Ак Барс»

Большая интрига — кто будет тренером «Ак Барса» в следующем сезоне. Предложение сделано только одному специалисту — нынешнему. И до момента, пока он не даст ответа, даже попыток переговоров не будет.

Никто не знает, захочет ли возрастной тренер снова начинать со сборов, ездить по городам, переживать перелеты. Наиль Маганов надеется, что согласится.

— Билялетдинов никогда не прекращал работу, — объяснял президент клуба. — Брал паузу, но мы с ним не расставались. Он всегда приезжал в Казань, был рядом с командой.

Осталось подождать. Билялетдинов не будет думать долго.