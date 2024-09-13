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Сегодня, 00:00

Рейтинг зарплат нового сезона КХЛ: в топ-10 — только двое россиян, зато сразу четыре канадца!

Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне-2024/25
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Никита Гусев, Владимир Ткачев, Дмитрий Яшкин (слева направо).
Фото «СЭ»
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«СЭ» публикует список самых высокооплачиваемых игроков лиги.

«СЭ» снова публикует рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Все зарплаты игроков можно посмотреть на специальном портале. В рейтинге указан оклад хоккеиста за сезон в рублях, который учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что игроки получат гарантированно.

Главное изменение, которое произошло по сравнению с прошлым сезоном, — количество российских игроков в топ-10 самых дорогих хоккеистов лиги. Теперь их всего двое: Владимир Ткачев из «Авангарда» (120 миллионов рублей в год) и форвард «Локомотива» Максим Шалунов (85).

Александр Радулов и Антон Бурдасов выбыли по объективным причинам — обоим уже за 30 (а Радулову — близко к 40), и на льду они как минимум не прибавляют. Радулов приходил в «Ак Барс» суперзвездой, а покидал — нападающим, провалившим плей-офф. И в этом смысле 70 миллионов, которые ему дали в «Локомотиве», — отличный контракт. Бурдасова же расторгли в «Тракторе» после прихода на пост главного тренера канадца Бенуа Гру, и новую работу седовласый форвард нашел только ближе к старту сезона в «Барысе» (зарплата — 40 миллионов).

Зато в топ-10 ворвались сразу четыре канадских нападающих. К динамовцам Уилу и О'Деллу вопросов немного — они давно доказали свой высокий уровень. Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо также выделяется в КХЛ, а вот 88 миллионов его одноклубнику, новичку лиги Шелдону Ремпалу пока выглядят большим авансом — адаптация в России дается легионеру с трудом.

Особо стоит отметить, что в топ-50 не попал звездный новичок СКА Евгений Кузнецов. С учетом бонусов он может заработать за четыре года контракта с армейским клубом более 4 миллиардов рублей, но окладная часть его соглашения в нынешнем сезоне, которая попадает под потолок — 50 миллионов рублей.

Интересно, что в топ-50 нет ни одного вратаря — после расторжения контракта между «Барысом» и Эдди Паскуале никто из представителей этого амплуа не получает больше 55 миллионов. Более того, 80 процентов в топ-50 — нападающие.

По клубам распределение более ровное, чем по позициям, — перекоса в сторону одной из команд нет. В топ-20 — по три представителя «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева», а вот если брать топ-110, то всех обогнал «Локомотив».

Легионеры по-прежнему зарабатывают в КХЛ очень прилично: например, в топ-50 менее половины игроков — россияне. Традиционно много в топе канадцев, а с этого сезона на лидирующие роли выходят и американцы. К Буше и Хмелевскому все давно привыкли, а вот Бутчер, Гросс, Кэсселс и Греко — новые лица в КХЛ.

Бросается в глаза минимальное представительство западноевропейских стран — остались только самые стойкие. Вжившиеся корнями француз да Коста и немец Мэйсек, прикипевший к Андрею Разину и выигравший Кубок Гагарина в «Магнитке» швед Пресс, этнический россиянин Яшкин. Возможно, в ближайшее время стоит ждать большего представительства словаков — местная федерация наконец-то разрешила играть за сборную хоккеистам из КХЛ.

Сразу несколько клубов вплотную подошли к потолку зарплат, который составляет 900 миллионов рублей. Наиболее близки ЦСКА, СКА и «Локомотив», практически нет места для маневров у московского «Динамо» и «Авангарда». Возможно, со следующего сезона зарплаты игроков, которые из-за травм выбыли надолго, не будут учитываться под потолком, но сейчас 120 миллионов Ткачева висят мертвым грузом на платежке омичей.

Два клуба не добираются до пола зарплат (450 миллионов рублей), и если «Северстали» осталось совсем чуть-чуть, то «Сочи» не хватает около 70 миллионов. Впрочем, этот момент вполне решаем — ряд игроков могут выбить неплохие бонусы, да и место для новичков у сочинцев есть.

Все зарплаты игроков КХЛ — смотрите здесь

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