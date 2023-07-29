Большое интервью генерального директора уфимского клуба Рината Баширова.

Долги и трансферы

— Первый вопрос — самый важный и болезненный: наладилась ли финансовая обстановка в клубе?

— В пятницу состоялись большие переговоры между руководством республики и главными спонсорами, на них были отработаны технические вопросы. Есть определенный план действий, и если мы получим согласие, таких проблем больше не будет. Думаю, что мы идем в верном направлении.

— Есть вероятность, что вы не получите согласие?

— У нас есть и другие варианты, но этот — самый легкий. Для тех партнеров, которые нам помогают, принятие этого решения не является проблемой, мы все объяснили, все теоретически согласились. Думаю, что это решение всех удовлетворит. Мы получим точную финансовую основу для того, чтобы смотреть, например, на пятилетний срок.

— Но пока об этом говорить еще рано? Не хочется, чтобы повторилась такая ситуация, когда у вас были долги.

— Самое главное, что все поняли: негативный фон получился такой сильный, что без принятия быстрых решений следующая такая история может плохо кончиться для всех, поэтому мы получаем поддержку от правительства и главы республики.

— Они, наверное, тоже осознали, что это удар и по имиджу республики.

— Я надеюсь на это, но нельзя думать, что правительству нечем заняться кроме хоккея, сейчас время непростое. Я все равно буду настаивать на том, что проблема носила технический характер, не было вопроса в размере суммы. Наша вина в этом тоже есть, возможно, надо было раньше говорить.

— Классический вопрос менеджеру уфимского клуба: где трансферы?

— Мне кажется, что трансферов достаточно и по количеству, и по качеству, сразу после открытия рынка были подписаны несколько игроков. Перед прошлым сезоном мы говорили, что в команде начинается перестройка. Думаю, что этот год был самым сложным для нас, потому что мы запустили много молодежи, у нас не получилось привезти легионеров, которых мы хотели, а еще Хо-Сэнг из-за травмы не смог нам помочь. В прошлом году нам не хватало голов и грубой мужской силы, а сейчас мы подписали игроков, которые должны помочь нам прибавить в этих компонентах. Несколько трансферов у нас сорвалось, но можно сказать, что мы все равно стали сильнее. Возможно, в этом году у нас будет задействовано больше игроков, чем в прошлом, потому что мы понимаем, что лидерам нужно давать отдыхать.

Джош Хо-Сэнг. Фото ХК «Салават Юлаев»

Легионеры

— Где легионеры? У вас есть вакансии, но нет игроков.

— Когда мы закончили сезон, то решили, что нужно формировать команду так, что легионеров будто бы нет. На сегодняшний день можно сказать, что этот принцип нас выручил, у нас сейчас есть очень симпатичная команда. Мы делали ставку на одного серьезного легионера, получили от него согласие, но, к сожалению, его решение совпало с политическим обострением. Виктор Николаевич [Козлов] в это время как раз был в Северной Америке и сказал, что решение игрока его не удивило, потому что в местных новостных сюжетах жизнь в России выглядела так, что никто бы не поехал к нам.

— Я разговаривал с Вячеславом Войновым, который во время отпуска был Америке. Он сказал, что если отключить российский Telegram, то складывается ощущение, что никаких событий вообще не происходит, а за океаном всем плевать на это.

— Когда игроки собираются переезжать в Россию, они сами специально все ищут, смотрят всякие передачи, читают тот же Telegram. Лично я изначально знал, что никакого обострения в том виде, в котором его представляли, совершенно не будет, но говорить об этом иностранцам — как со стеной разговаривать. Они все равно все отслеживают, а иногда от них даже быстрее какие-то новости узнаем. Сейчас нельзя говорить, что у тебя закрыта позиция легионера, до тех пор, пока игрок не приедет сюда, хотя даже так не факт, что он отыграет сезон полностью, — ситуация меняется слишком быстро. Поэтому мы формировали команду из хоккеистов, которые находятся на территории Российской Федерации, чтобы понимать, что они точно не уедут. Также мы регулярно общаемся с легионерами, которые уже играли за «Салават Юлаев». Они специально заключают краткосрочные контракты в той же Швейцарии, чтобы вернуться к нам, когда все закончится. Сейчас я не могу сказать, что мы войдем в сезон с тремя иностранцами.

— Два года подряд вы говорили про Гальченюка. Сейчас вы активизировали переговоры по поводу его перехода?

— Мы сообщили агенту о нашей заинтересованности, но пока не более того. Если будет возможность, то мы рассмотрим ее, финансы на это есть, но для этого нужно будет узнать его состояние. Сложно судить о человеке, когда не знаешь ситуацию полностью, ведь интерпретация полицейских тоже может быть разная.

— А Стремвалль?

— Переговоры, конечно, мы ведем, но я не могу сказать, что он уже точно будет в нашей команде. Если Стремвалль приедет, то это будет большой удачей для нас. Могу сказать, что гораздо проще разговаривать с людьми, которые уже играли в КХЛ, потому что они многое знают про жизнь в нашей стране. Недавно у нас сорвался контракт с одним легионером, он выбрал «Барыс», но в этом случае на его решение повлияло большое количество иностранцев в команде и курс доллара.

Мальте Стремвалль. Фото photo.khl.ru

Комплектование

— На рынке в этом году появилось очень много людей — Владимир Ткачев, Дамир Жафяров, Алексей Марченко, Роман Рукавишников, и, возможно, сейчас появится еще Михаил Воробьев. Почему вы не боролись за этих игроков?

— Михаил Воробьев мог вернуться перед прошлым дедлайном, на нас выходил СКА с предложением об обмене, но не получилось. Если он освободится, то мы рассмотрим его кандидатуру в первую очередь, потому что Михаилу есть что в Уфе показывать. За это время он вырос как игрок, я до сих пор жалею, что мы его отдали. Владимира Ткачева мы бы тоже хотели видеть. Летом говорили его агенту о нашем интересе, но пока конкретики не было. По Дамиру Жафярову у нас даже не было предложения, да и вообще обмены со СКА пока тяжело идут. Не думаю, что мы находимся в списке команд, которым СКА предлагает обмен в первую очередь, хотя мы вот двух игроков из «СКА-Невы» смогли взять.

— А Марченко и Рукавишников?

— Мы разговаривали с представителями Марченко, но пока неизвестны сроки его возвращения на лед. По Рукавишникову мы собирались с тренерским штабом, разговаривали, но решили, что это не совсем тот защитник, который требуется нашей команде сейчас.

— Вы считаете, что он слабее Хафизуллина, которого вы взяли?

— Он появился позже Хафизуллина, а сейчас нам нужен атакующий защитник — это единственная вакансия, которую нам необходимо заполнить в ближайшее время.

— С защитниками у вас действительно проблемы — они возрастные и не такие атакующие. Наверное, только Науменкова можно назвать игроком, который может реализовать момент или забить в свои ворота рукой.

— Он обещал в этом году так не делать. Возможно, Михаил предстанет совсем другим защитником, и тогда нам никто не понадобится. У нас есть хорошая молодежь, которая тоже понимает, что защитников нам не хватает. Иногда бывает так, что при хорошей линии обороны у игрока могут раскрыться какие-нибудь атакующие способности. Это такая мозаика, которая может сложиться для нас удачным образом. Мы хотели вернуть Райана Мерфи, но семья не отпустила его в КХЛ, хотя у нас были на это надежды.

— Мне нравится формирование вашей команды, но я считаю, что упор на возрастных защитников не самый удачный.

— Это я отношу к последствиям неудачного плей-офф, который мы провели. Если бы мы прошли два круга, то нам бы еще дали время для перестройки команды, но когда мы вылетели в первом круге, требования к нам возросли, поэтому теперь тренеры выбирают опытных и надежных игроков, чтобы мы точно могли себе гарантировать продвижение в плей-офф. Молодежи будет тяжелее закрепиться в основе. В прошлом году в состав зашли почти все молодые нападающие, но рисков и ответственности у них было меньше. Да, они забили не так много, но зато возмужали, а к защитникам, к сожалению, требования другие. Но сезон длинный, поэтому возрастные игроки будут ротироваться с молодыми.

— Год назад вы мне обещали, что у вас появится генеральный менеджер. Почему вы до сих пор никого не назначили?

— Всегда говорили: мы знаем, что делаем. Да, у нас были ошибки, но, пригласив генерального менеджера сейчас, мы дадим посыл, что мы до этого занимались ерундой, а теперь решили взять спасителя. Мы не думаем, что сейчас нам требуется усиление в этой части. Безусловно, в связи с изменением рынка, я понимаю, что было ошибкой убирать должность генерального менеджера два года назад. Тогда ведь у нас были топовые иностранцы, мне говорили, что генеральный менеджер не нужен, потому что каждый год надо было усиливаться всего парой игроков, а теперь необходимо подписывать по пять — семь человек. В тот момент я посчитал эту тактику верной, но она оказалась неправильной.

В настоящий момент мы создаем скаутский отдел для системы клуба, потому что понимаем, что сейчас забирают игроков все младше и младше, поэтому необходимо усиливаться в этой части. К сожалению, у нас нет своей академии, хотя у многих клубов она уже есть, а некоторые богатые клубы вообще открывают филиалы своей академии во многих регионах страны. Я не могу сказать, что это хорошая практика, федерацией хоккея должны быть разработаны какие-то принципы, потому что игроки могут потерять карьеру из-за этого. Я бы не ушел в систему богатого клуба, потому что с такой конкуренцией ты не пройдешь в основной состав команды КХЛ.

— Кто возглавит скаутский отдел?

— Пока не могу сказать, но глава отдела уже есть, контракт лежит у меня на столе.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Игровой стиль

— Вы понимаете, какой будет команда в этом году? Я никогда не скрывал, что не верю в модель игры Виктора Козлова. Почему вы их видите?

— Прошлый сезон был для него очень трудным с точки зрения формирования его как главного тренера. Мне очень нравится, что Виктор Николаевич быстро делает правильные выводы. У нас бывают жаркие споры, иногда мы что-то советуем ему, делаем замечания, а он принимает свое решение, которое в итоге идет на пользу команде. Это качество меня подкупает. После вылета от «Адмирала» я чувствовал, что он очень переживает. Мне показалось, что будет неправильно менять тренера команды, которая только вошла в стадию перестройки.

— Я не видел, чтобы какие-то выводы были сделаны.

— Возможно, вы судите по его ответам на пресс-конференциях.

— Нет, весь вопрос в игре. У вас не было ни одной волевой победы, а ближе к концу чемпионата после победы над «Ак Барсом» у вас был толчок, но потом все вернулось в прежнее русло. Да, в итоге вы заняли неплохое место в турнирной таблице, но с «Адмиралом» мы увидели, что все ошибки повторились.

— Буквально неделю назад мы говорили о задачах, которые ставим перед командой. Одной из тем как раз было отсутствие волевых побед. Возможно, это и помешало нам выиграть у «Адмирала», несмотря на остальные нюансы. Виктор Николаевич это прекрасно понимает, его требования во время тренировочного процесса и в бытовых вещах говорят, что он нацелен на преодоление этой проблемы.

— Правда ли, что он запретил телефоны в зоне команды?

— Да, телефоном можно пользоваться только в раздевалке, в которой игроки верхнюю одежду снимают.

— Я спокойно отношусь к этому решению, но, возможно, стоит меняться в чем-то другом?

— Это идет в комплексе. Вы же понимаете, что у человека растет самодисциплина, когда он понимает, что ему даже телефоном запретили пользоваться. Когда на собрании об этом говорилось, то все нормально это восприняли, потому что многие команды это делают. Выводов мы сделали много, разговаривали с игроками, нам всем было о чем подумать. Хотелось бы, чтобы эта черная полоса закончилась.

— «Салават Юлаев» всегда отличался от «Ак Барса» веселым хоккеем, а с Козловым этого нет. Мне кажется, что не очень приятно превращаться в команду, которая постоянно играет со счетом 1:0, 1:2. Не думали ли вы пойти в сторону «Торпедо»?

— Я, конечно, сторонник именно такого хоккея. Считаю, что болельщик должен получать удовольствие от игр. Виктор Николаевич об этом знает, мы с ним разговаривали на эту тему, и я думаю, что в новом сезоне какие-то элементы такого хоккея мы увидим. Сделать шоу — первоначальная задача для нас. Я не скажу, что в прошлом году мы играли в закрытый хоккей, просто нам не хватило высококлассных игроков, которые могли бы решить момент. В этом сезоне мы хотим снять груз ответственности с Виктора Николаевича за результат в регулярном чемпионате. Я думаю, что сейчас все уже понимают, что место в таблице ни о чем не говорит. Если ты уверен, что попадешь в плей-офф, то почему бы не сделать шоу?

Виктор Козлов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Персоналии

— С Хо-Сэнгом тема уже закрыта?

— Нет, он может изменить свое решение и приехать. Сейчас он вообще думает над тем, чтобы завершить профессиональную карьеру. В последних сообщениях он сказал, чтобы мы спокойно набирали легионеров, которых мы хотим, а он подождет. Джош может даже российское гражданство получить, мы предварительно уже написали президенту. Я бы хотел, чтобы он приехал, это как раз будет хорошо с точки зрения шоу.

— У вас мало умных центров, а вы обменяли Данила Аймурзина. Возможно, не стоило его отдавать?

— «Северсталь» хотела только Данила. Изначально мы эту идею сразу отвергли, но, опять же, эти переговоры проходили в сложный для нас период. Мы не могли пойти в этот сезон без вратарской линии, потому что мы не можем позволить себе перестройку в том плане, в котором она обычно представляется. Мы бы не пошли на этот обмен, если бы сам Данил не захотел этого. Когда я ему сказал, что им интересуется «Северсталь», то он подумал и сказал, что, возможно, для него так будет даже лучше. Нам был очень нужен вратарь, поэтому сейчас я не сожалею об этой сделке. Для Данила это тоже хорошо, потому что мы не хотели задерживать его развитие. Не могу сказать, что после его ухода у нас образовалось какое-то пустое место. По поводу центральных нападающих у нас никакой озабоченности нет, я знаю, что тренерский штаб и Шарова пробует в этой роли.

— Не секрет, что у Кареева в прошлом году не получилось стать основным вратарем в том числе из-за сложных отношений с тренерским штабом. А если Самонов тоже поссорится с тренером, то снова будете без вратаря?

— Сложный вопрос. На протяжении всего сезона по этой теме дискуссии между мной и тренерским штабом возникали чаще всего. В начале сезона я говорил, что в следующем году мы потеряем хорошего вратаря, если ему не будут доверять должным образом, но Андрей тоже должен был предпринимать какие-то усилия, чтобы стать первым вратарем. История взаимоотношений между «Салаватом Юлаевым» и Кареевым ведь длится не первый год, она уже была. Раньше у нас были иностранные вратари, огромная конкуренция, из-за этого Андрей переживал. Он должен был приехать с настроем, что он всех переиграет и станет первым номером, но у него не было такого оптимизма. У тренеров создалось впечатление, что он не все делает для того, чтобы стать основным вратарем, хотя я считал, что мы могли бы принять какие-то решения, которые придали бы ему уверенности. Тренерский штаб находится ближе к команде, они говорили мне определенные вещи, которые подтверждали правильность их решения.

Может ли это повториться? Я не зря сказал про характер Андрея. У него есть проблемы, о которых мы все знаем. К счастью, сейчас я не могу сказать себе, что такая проблема снова может быть. Мы смотрим на настроение нашей новой вратарской линии и видим, что ребята хотят играть и помогать команде. Я думаю, что Вязовой получит шансы, Ежову тоже есть что доказывать, потому что он сам признает, что провел плей-офф не лучшим образом.

Александр Самонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Задачи на сезон

— Вы подписали контракт с Родионом Амировым, как у него сейчас дела?

— Он продолжает лечение, есть положительная динамика. У него есть полная уверенность, что он выйдет на лед. Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел. Он продолжает работать, родители и мы его очень поддерживаем, а подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно. Мы молимся за него. Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем.

— Вы оставите тренера Загретдинова в системе клуба?

— Безусловно, мы подписали с ним новый контракт.

— Не считаете, что он заставлял хоккеистов употреблять допинг?

— Нет. Сейчас уже можно говорить, что стратегия «защитников» наших хоккеистов заключается в том, чтобы найти козла отпущения и обвинить его. Мы в этом тренере уверены, он переживает за каждого хоккеиста и заставляет работать всех как настоящих профессионалов. Не всем это нравится. Я с ребятами разговаривал и сказал, что у них может быть своя точка зрения и что никаких санкций по поводу выбранной ими стратегии не будет, хотя мы знаем, какие пояснения по поводу обвинений в применении допинга они дают. Я встречался с родителями ребят и говорил, что их мнение никак не отразится на попадании детей в состав. Если они считают, что данная точка зрения отвечает их совести, то пусть так и будет. Но мы абсолютно уверены, что наш тренер по физической подготовке никому ничего запрещенного не давал.

Возможно, кому-то показалось, что он лезет не в свои дела, потому что ему хотелось дополнительно подбодрить ребят. Это очень грамотный специалист, этим летом многие ребята из основной команды занимались именно у него. Мы его будем защищать. Итоги нашего расследования показывают, что это была диверсия. В феврале проверяли нашего игрока, который был тогда в сборной, и он оказался полностью чист. Как такое могло бы случиться, если бы мы всем давали таблетки? Мы сейчас представляем примерное решение, которое примет РУСАДА. Оно нас не очень устроит, я думаю, что мы будем его оспаривать. Ребята ни в чем не виноваты, у нас честная и добросовестная команда, которая занимается так, чтобы достигать результата без применения допинга.

— Какие у команды стоят задачи на сезон?

— Конечно, мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом. Да, в ЦСКА традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль, но было много команд, которые могли составить им конкуренцию, потому что условия выравниваются. Это происходит не только из-за действий КХЛ, но и из-за сложной ситуации на рынке. Многие решения, которые принимают руководители при формировании команды, оказываются ошибочными — это дает шанс другим завоевать Кубок Гагарина.

— А если вы во втором раунде попадете на ЦСКА, то вы ведь проиграете, потому что у вас один владелец.

— Если серьезно, то я думаю, что на это не будет никаких оглядок.

— Почему вы прекратили писать посты в вашем Telegram-канале?

— У меня не было настроения. Когда мы проиграли, то там было тысячи три негативных отзывов, все были готовы меня расстрелять. Я посмотрел комментарии и понял, что дискуссии надо завершать. Я обязательно продолжу свой канал, когда начнется чемпионат. Возможно, в каком-то другом формате, буду больше писать, чтобы болельщики понимали, что происходит в команде.

— Вы довольны сейчас своей работой на рынке?

— Сожалеем только об иностранце, которого хотели подписать. А так — не было ни одного игрока, которого бы мы упустили. За некоторых хоккеистов мы не боролись, потому что считали, что их цена не соответствует вкладу в игру команды. Мы сейчас не были в положении, когда нам были бы нужны спасатели. Нам надо было просто доработать и сформировать команду из тех средств, которые мы имеем.

— Этим летом вас удивляли цены на игроков? Были ли какие-то шоковые предложения?

— Конечно, цены выросли. Даже в прошедшем сезоне многие контракты не стоили столько, сколько за них давали, поэтому мы таким образом успокаивали себя и убеждались, что не стоит гнаться за игроком, который требует такие средства. Мы считаем, что наша команда способна завоевать Кубок Гагарина.

— Вы мне обещали, что «Торос» будет в Уфе играть.

— Я сказал, что мы начали дискуссию по этому поводу. В ближайший год мы вряд ли переедем, хотя мне бы хотелось, чтобы «Торос» базировался в Уфе, потому что не всегда успеваешь доехать до другого города, чтобы посмотреть игру, плюс поднимать и спускать игроков было бы проще. Но это не означает, что мы эту идею оставили. Мы над ней работаем, просто нужен ряд последовательных действий, чтобы можно было точно назвать срок.

— В КХЛ ведутся переговоры о снижении потолка или включении бонусов в потолок. Вы над чем вообще сейчас с лигой работаете?

— Я думаю, что многие идеи для уравнивания команд в КХЛ приняли, но, тем не менее, я считаю, что должен быть такой орган, который принимал бы решения не по юридическим тонкостям. Все в лиге прекрасно знают, что происходит, поэтому такой комитет необходим. Бывает, что чисто технически команды соблюдают регламент, но по факту мы видим, что это плохо влияет на лигу и конкуренцию. Я разговаривал с Алексеем Морозовым, мне очень приятно, что он обо всем этом знает, но, к сожалению, не все может. Но мы постепенно идем к этому. Все понимают, что дальше так жить нельзя.

— Рады ли вы, что ваша пресс-служба была признана лучшей в этом сезоне?

— Конечно, это показатель для меня. Я говорил ребятам, что нужно поблагодарить лигу за то, что они нас заметили. У нас нет возможностей, чтобы снимать сериал о нашей команде, но у всех ребят есть своя мотивация. Мы очень рады, на собрании я поблагодарил ребят и игроков, которые тоже помогают делать пресс-службу лучшей.

— Новички появятся до начала чемпионата?

— Я думаю, что да.