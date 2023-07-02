Рижское «Динамо» умирает? Бывший клуб КХЛ — на грани закрытия

Пока клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии.

Сегодня ряд латвийских СМИ выпустили материалы с яркими заголовками, смысл которых сводился к тому, что рижское «Динамо» прекратило свое существование. За громкой новостью стоит обычная история. Клуб не подал заявку на участие в Открытом чемпионате Латвии. Об этом порталу Sportacentrs рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс. Таким образом, «Динамо» в предстоящем сезоне не будет выступать ни в одном турнире.

Однако председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис, слова которого приводит ТАСС, выступил с опровержением. «Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности, — рассказал функционер. — Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель».

Фото Global Look Press

Сама новость о закрытии «Динамо» не стала шоком внутри страны, поскольку после выхода из КХЛ в феврале 2022 года клуб оказался в состоянии клинической смерти. В новых реалиях было понятно, что долго в прежнем виде он не протянет. Ранее финансирование «Динамо» в значительной степени обеспечивали партнеры из России — компании «Газпром» и «Итера». Российско-украинский конфликт привел к разрыву не только экономических связей, но и спортивных.

Последние лет пять проект влачил жалкое существование в КХЛ в сравнении с тем, что было на заре возникновения лиги. Однако, оказавшись вне большого спортивного пространства, команда стала совершенно ненужной и на внутреннем рынке. Прошлый сезон «Динамо» существовало словно по инерции, выступая в Открытом чемпионате Латвии. Была надежда, что за год внешнеполитическая ситуация может измениться в лучшую сторону. Тогда реально было думать о возвращении на большую сцену. Этого не случилось и в обозримом будущем ничего хорошего ждать рижскому клубу не приходится.

Фото photo.khl.ru

В турнире участвуют девять команд, включая представителей Литвы и Эстонии. Однако чистыми профессионалами можно назвать только представителей действующего победителя — «Земгале». Этот клуб параллельно играл во втором дивизионе финского чемпионата. Из-за внутренних и финансовых проблем «Динамо» завершало минувший сезон в три пятерки, состоявшие преимущественно из молодежи. Ее разбавляли несколько ветеранов, включая Микелиса Редлихса и Георгия Пуяца. Команда вылетела в полуфинале плей-офф от «Земгале», проиграв все четыре матча с разгромными счетами (0:7, 1:11, 1:9, 3:10).

Бизнесмен Савицкис, который курировал клуб во время его выступления в КХЛ, — бывший офицер КГБ. Это обстоятельство изначально накладывало приличную долю негатива на «Динамо», всегда существовавшее на деньги российских партнеров. В Латвии значительная часть болельщиков не приняла клуб, возрожденный специально под КХЛ. К тому же для Савицкиса хоккей никогда не был любовью на всю жизнь, а служил в первую очередь отличным инструментом для решения деловых и политических вопросов. Сейчас эта привилегия отпала. Выяснилось, что в самой Латвии никто не готов отдать последнее для дальнейшего существования легендарного клуба. Проект рижского «Динамо» не выброшен на свалку истории, как может показаться. Скорее он законсервирован до лучших времен.