Поговорили с Робом Хэмилтоном о Челябинске, сравнили КХЛ и АХЛ и вспомнили путь Кэйла Макара.

В прошлом сезоне канадский защитник Роб Хэмилтон, игравший в фарм-клубе «Колорадо» с россиянином Михаилом Мальцевым, с ходу стал одним из лидеров «Трактора» Анвара Гатиятулина, прилично усилив команду в конце ноября.

В большом интервью «СЭ» он рассказал о том, как изменился «Трактор», почему предпочел Челябинск Нижнему Новгороду, планирует ли получить российское гражданство, что его приятно удивило в столице Южного Урала и почему он вышел на профессиональный уровень только в 23 года.

Мыслей о гражданстве пока нет

— Минувшая предсезонка стала для вас первой в России. Ощутили разницу по сравнению с Северной Америкой?

— Сборы в КХЛ действительно длятся дольше, чем в Северной Америке. Думаю, мы проделали хорошую работу. Сейчас у «Трактора» все хорошо. На мой взгляд, большой плюс то, что мы довольно много времени проводили вместе в отелях и здорово сплотились. С этой точки зрения длинные сборы очень хорошо влияют на общекомандную химию.

— Михаил Мальцев, с которым вы играли в фарм-клубе «Колорадо», не пугал баллонами и постоянными бегами?

— Да, он предупреждал, что летом в КХЛ придется очень упорно потрудиться. Но я считаю, что наш тренерский штаб проделал приличную работу. Спустя месяц после начала лагеря мы прекрасно себя чувствуем.

— Вы смотрите подкаст Spittin' Chiclets, куда стали частенько захаживать бывшие игроки КХЛ?

— Да, я слушал пару эпизодов с участием игроков КХЛ. Там встречаются смешные моменты. Но, если честно, не знаю, правдивы ли истории, которые там рассказываются о России. Все-таки подкасты отчасти записывают для того, чтобы повеселиться. К сожалению или к счастью, вообще не сталкивался здесь с подобными вещами. У меня все отлично в Челябинске.

— Челябинск даже в России стереотипно воспринимается индустриальным, мрачным городом с плохой экологией и кучей заводов. Какое впечатление он произвел на вас за полгода в КХЛ?

— Мне все очень нравится. Я живу в прекрасном районе около нашей арены. В Челябинске очень много хороших ресторанов. Особо отмечу, что меня очень удивило поле в челябинском гольф-клубе — не ожидал, что здесь настолько качественное травяное покрытие и очень классная локация.

Фото ХК «Трактор»

Плюс на днях мы с девушкой успели побывать в краеведческом музее, где нам помогал с переводом Артем Блажиевский. С пользой для себя провели там пару часов. Конечно, в Челябинске очень холодно зимой. Но лето здесь прекрасное.

— Вам упрощает жизнь то, что в команде сейчас появились еще несколько человек со знанием английского? Тот же Дер-Аргучинцев вообще с детства жил в Канаде.

— Да, в какой-то степени это облегчает мне жизнь. Сэмми — отличный парень, который великолепно владеет языком. Плюс к нам вернулся Виталий Кравцов, у которого хороший английский. Ну и конечно — мы стали очень близки за это лето с Заком Фукале. Первое время он постоянно ходил со мной.

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— К чему дольше всего привыкали в России?

— Наверное, все-таки к языку — он у вас очень сложный. Пока у меня остается небольшой языковой барьер. Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада.

Конечно, если игрок надеется задержаться в России, то ему стоит плотно взяться за уроки русского, чтобы лучше понять культуру страны. Я как раз надеюсь остаться в стране надолго.

— Нет ли планов получить российское гражданство? Может, уже обсуждали этот вопрос с агентом и клубом?

— Мы еще не обсуждали этот вопрос. Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры. Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня все будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определенно стоит задуматься. На данный момент таких мыслей нет.

— Фукале звонил вам перед подписанием контракта с «Трактором»?

— Да, мы говорили с ним. У него было очень вопросов. Но это вполне нормально. Я абсолютно так же общался с ребятами, которые играли в КХЛ. Зак спрашивал и о городе, и о команде, и об организации в целом. В ответ дал ему исключительно хорошие отзывы.

— Кузнецов говорил, что если Зак будет плохо играть в Челябинске, то ему подожгут машину. Дебют за «Трактор» летом у него не сложился. Подшучивали над ним в раздевалке?

— (Смеется.) Нет, таких шуток не было. Мы все знали, с каким нетерпением он ждет первого матча на Кубке губернатора и как волнуется перед дебютом. Ребята только старались помочь ему и поддержать на льду. Зак вообще такой человек, который первым посмеется над собой и не будет ждать, когда над ним начнут шутить остальные. Он очень прямой и честный парень.

Роб Хэмилтон. Фото ХК «Трактор»

СКА — самая североамериканская по стилю команда

— Не секрет, что в прошлом году вы почти оказались в «Торпедо». Почему решили отказаться от переезда в Нижний Новгород? В отличие от «Трактора», команда Ларионова по-настоящему шумела.

— «Трактор» был более настойчив. Генеральный директор клуба Иван Савин был постоянно на связи со мной. Плюс мне помогал с выбором клуба Миша Мальцев. В итоге все решилось за несколько звонков с Савиным, и я посчитал, что Челябинск будет для меня лучшим выбором.

— Можно сказать, что сейчас «Трактор» стал более талантливой и мастеровитой командой по сравнению с прошлым сезоном?

— Да, возможно, мы стали более мастеровитыми. Но в то же время у нас осталась та же рабочая этика, которую нам прививали в прошлом сезоне. Мы по-прежнему остаемся рабочей командой, несмотря на то, что нас пополнили талантливые ребята — те же Дер-Аргучинцев, Кравцов и Антипин.

— Кто вам доставляет больше всего проблем на тренировках при игре в обороне?

— Это всегда Ткачев и Шабанов — очень динамичные и мастеровитые нападающие, которые здорово чувствуют друг друга. У них классное качество паса. Определенно, больше всех проблем в обороне мне доставляют они.

— Гатиятулин несколько раз стажировался в Северной Америке. У него чувствуется западная школа?

— Не сказал бы. Хотя в КХЛ есть команды, которые играют с налетом североамериканского стиля. Считаю, что в «Тракторе» нашли оптимальный баланс, который позволяет нам перегруппировываться во время игры, менять скорости и подстраиваться так, как того требует игра.

— Кто самая «североамериканская» команда КХЛ?

— В прошлом году я бы назвал СКА. У них было очень много габаритных и быстрых игроков, как Дмитрий Яшкин. Насколько помню, в Санкт-Петербурге установлена как раз-таки канадская площадка.

— Вы успели поиграть на двух турнирах против Яшкина. Его вообще реально вытолкнуть с пятака?

— (Смеется.) Нет, это невозможно. Вы могли заметить, как в матче против «Ак Барса» я пытался вытолкнуть его или хотя бы подбить ему клюшку. Но все это было бесполезно. Пятак — это его вотчина.

Фото ХК «Трактор»

Не жалею, что поступил в университет и поиграл в NCAA

— Вы отучились четыре года и окончили бакалаврский курс в Университете Вермонта. По какой специальности получили диплом?

— У меня степень в предпринимательстве. В основном мы изучали то, как нужно работать со стартапами и открывать малый бизнес.

— Успели обзавестись своим делом?

— Пока нет даже планов. При этом у моей мамы есть удачный опыт открытия и развития своего бизнеса. Ей сейчас помогает мой брат. Может быть, тоже буду помогать ей и использовать свои знания, полученные в университете.

— Решение уехать в университет было осознанным или к этому подтолкнуло отсутствие вариантов в WHL?

— NCAA была для меня хорошим выбором. Я пытался пробиться в две команды из WHL. Но у меня это не получилось — в обоих случаях отцепляли перед самым началом сезона. Наверное, так вышло из-за того, что меня можно назвать игроком позднего созревания. Я попал на профессиональный уровень только в 23 года. Хотя некоторые ребята обладают достаточными габаритами, навыками и ментальностью в куда более юном возрасте. Но я не жалею, что начал пробиваться через студенческий хоккей.

— До университета вы играли дома в юниорской лиге Альберты. Кэйл Макар заставил обратить внимание на эту лигу?

— Да, конечно, благодаря Макару все узнали об AJHL. Кэйл показал пример, что там тоже можно развиваться. Он не торопился выйти на профессиональный уровень и осознанно провел лишний год в NCAA, что дало ему лишнее время на развитие и отработки навыков. Макар показал, что не обязательно торопиться с переходом и что есть альтернативные пути.

— Чувствуете, что гораздо лучше подготовлены к послехоккейной жизни, нежели игроки из системы CHL?

— Сложно сказать. Решение пойти в университет и получить степень бакалавра точно было верным. Учеба дала мне не только определенные знания в области бизнеса, но и научила правильно распределять свое время между парами, хоккеем и личной жизнью. Вообще не жалею о том, что поступил в Университет Вермонта. Однако нельзя сказать, что мой путь подойдет всем. Я ответственен только за свой выбор.

Фото ХК «Трактор»

Родился и рос в «Калгари», но болел за «Детройт»

— В КХЛ этим летом ввели два довольно революционных правила. Как отнеслись к ним?

— Мне нравится оба правила. Если говорить о первом, то я тоже не считаю, что атакующая команда не должна лишаться преимущества в большинстве, если заканчивается период. А если говорить про трапецию, то это ускоряет темп игры и добавляет скорости.

— Гальченюк, с которым вы играли за «Иглз», станет звездой КХЛ?

— Думаю, да. На самом деле мы провели вместе с ним в «Иглз» не так много времени вместе. Алекс — отличный быстрый игрок, который здорово работает с шайбой и знает, как создавать голевые моменты. Уверен, что он станет отличным дополнением для СКА.

— Вы выросли в Калгари. В детстве у парней оттуда могли быть другие кумиры, кроме Игинлы и Фанефа?

— (Думает.) Хм... Если честно, то даже не знаю. Когда я был маленьким, то «Калгари» всегда играл в такой тягучий несмотрибельный и самый что ни на есть североамериканский хоккей. Я вообще всегда болел за «Детройт». Поэтому во «Флэймз» у меня точно не было кумиров.

— Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время?

— Как я уже сказал, перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи. Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ — это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.

— В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде. Когда вернулся домой весной не было каких-то косых взглядов?

— Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами.

— Многие говорят, что в КХЛ почти нет звезд среди защитников. Кого бы вы выделили среди игроков своего амплуа?

— Если мы возьмем матчи с «Ак Барсом», то это, безусловно, Вячеслав Войнов. У него по-настоящему впечатляющая карьера. Из иностранцев отмечу Бреннана Меннела. Плюс могу выделить нашего защитника Сергея Телегина — молодого мастеровитого парня. Уверен, что он будет только прогрессировать и становиться сильнее.

— Сложилось впечатление, что после перехода в «Трактор» в прошлом сезоне вы практически не заметили уровень КХЛ и слишком легко начали набирать очки.

— Обе лиги хороши, в чем-то они даже похожи. Считаю, что и в КХЛ, и в АХЛ есть много игроков, которые спокойно могут играть в НХЛ. Разумеется, есть и отличия. В России гораздо больше контроля шайбы, но чуть ниже скорости. В Америке все наоборот — больше скорости, больше прессинга. Плюс общий уровень мастерства в КХЛ повыше за счет того, что практически в каждой топовой команде есть игроки, которые были звездами за океаном — те же Радулов, Шипачев, если мы говорим об «Ак Барсе». Они определенно поднимают уровень лиги.

— Какие города в КХЛ оставили наиболее приятные впечатления?

— В первую очередь назову Москву и Санкт-Петербург — это потрясающие города. Там все очень красиво. Плюс и там и там по-настоящему хорошие арены. Также могу выделить арену в Омске. Меня приятно удивили болельщики, которые заполняли ее под завязку. Сейчас с нетерпением жду поездки в Новосибирск, чтобы оценить новый стадион «Сибири».