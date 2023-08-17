Специалисты хоккейной школы и системы сборных команд России вспоминают ушедшего из жизни 21-летнего игрока.

В этот понедельник в Мюнхене на 22-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга скончался Родион Амиров — воспитанник уфимского хоккея и один из самых талантливых нападающих страны своего поколения.

В большом материале «СЭ» рассказывает о том, каким его запомнят тренеры, которые оказали влияние на становление одного из главных талантов в истории «Салавата Юлаева».

Илья Голованов, первый тренер Родиона

«Я сам из Магнитогорска — переехал в Башкирию, когда в 2007 году был построен Ледовый дворец в городе Салават. И вот уже осенью его шестилетним мальчиком привел на хоккей отец. Сам он родился в городе Ишимбай в пяти минутах езды на машине отсюда. Помню его первые пластиковые раздвижные коньки и первые шаги в нашем Ледовом дворце.

Постепенно он начал втягиваться в процесс, и с малых лет было понятно, что растет большой талант. Его задатки были очень хорошо видны: координация, ловкость, гибкость, скольжение — все это проглядывалось лет с семи-восьми. Родион всегда был очень заинтересован — всегда стремился вставать в первые ряды, с большим интересом выполнял все упражнения. Уже в 10 лет он уехал в Уфу. Но успел отыграть за нашу команду «Юрматы» два года на первенстве России в регионе Поволжье.

У меня много историй про него. Он рос незаурядным, креативным нападающим, который всегда стремился забивать. Помню, как он в 2007-м стал автором первой шайбы в истории салаватского хоккея. Тогда мы его поздравили, подарили ту самую памятную шайбу. Родион запомнился мне веселым парнем.

Практически во всех поездках его сопровождал папа. Мальчик рос с хорошей дисциплиной. Отец следил за его питанием, контролировал в быту, старался где-то приструнить, ограничивал во многих вещах. Поэтому Родион никогда не был хулиганом. Но на льду у него не было никаких ограничений — он чувствовал свободу творчества и получал от этого огромное удовольствие.

В Салавате не так много детей, как в Уфе. Поэтому, конечно, я воспринял его уход болезненно. Начиная с восьмилетнего возраста он показывал серьезные результаты и часто становился лучшим бомбардиром турниров. Естественно, его потеря прилично сказывалась на результатах команды. Однако в любом случае понимал, что парня ждет большое будущее и ему нужно переезжать в более серьезную школу. Поговорил с отцом и пожелал им удачи. От нас уезжает очень много игроков, которым мы всегда желаем роста и развития мастерства.

Никаких обид на него не было. Спокойно расстались и постоянно были на связи, переписывались, созванивались: и на чемпионате мира, и на Евротуре, и когда он подписывал контракт с «Торонто». Плюс он частенько приезжал в Салават и даже катался с мелкими ребятами. Им было очень интересно поиграть с ним, потому что Родион приезжал уже человеком с именем, игроком команды мастеров. Мы гордились, что нашим мальчишкам есть на кого равняться.

Да, когда он приехал к Борису Тимофееву, то не сразу попал в первую команду 2001 года рождения и первый сезон провел во втором составе. Борис — жесткий тренер, который серьезно наказывал за любые провинности переводом во второй состав — в «Салавате Юлаеве» вообще очень серьезная дисциплина. Но постепенно он подпускал Родиона к первому составу, и тот закрепился в основной команде.

Он немного отставал в плане «физики» и подравнялся только ближе к выпуску из школы. Родион родился 2 октября и поэтому считался «поздним» ребенком по 2001 году. Понятно, что он особо не лез в единоборства. Тем более что рост у него не самый высокий. Но зато брал хорошим катанием, скольжением, маневренностью, владением клюшкой.

Последний раз мы виделись с ним в 2020-м, когда «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф и отправился в турне по городам Башкирии с мастер-классами. Как раз встретились в Ишимбае, когда там построили Ледовый дворец. Это был его последний сезон в Уфе, после которого он подписал контракт с «Торонто» и уехал в лагерь новичков. Тогда удалось пообщаться, я пожелал ему удачи. К сожалению, с тех пор больше не виделись — только созванивались и переписывались.

Конечно, он был полон решимости вернуться в хоккей. Это был парень сильной веры в себя и в Бога, который ничуть не терял оптимизма. Я и с папой разговаривал. Они были очень уверены в том, что все будет хорошо. Даже в голосе не слышалось ни капли пессимизма. Запомню Родиона открытым человеком, который откликался на любые просьбы и верил, что все будет замечательно. К сожалению, болезнь и судьба оказались сильнее его оптимизма".

Борис Тимофеев, главный тренер «Салавата Юлаева» — 2001

«Родион — яркий пример спортсмена, который, обладая хладнокровием и умением анализировать тренировочный процесс, с каждым днем становился все лучше и лучше. За счет этого он и достиг таких успехов и такого небольшого, но все-таки признания.

Мне он запомнился своим профессиональным отношением к тренировкам и партнерам по командам. Он никогда не бросался в какие-то истерики, когда были какие-то споры между ребятами во время игр. Всегда здорово оценивал ситуацию и принимал правильные решения. Очень жаль, что болезнь не позволила ему реализовать весь свой потенциал.

В какой-то момент во время болезни Родион встал на лед, и мы даже сыграли вместе в одном звене на одной из двухсторонних игр. Казалось, что вот-вот, и он пойдет на поправку. К сожалению, судьба распорядилась по-другому.

Когда он попал в команду, многие ребята опережали его. Но он умел учиться, а главное — не стеснялся этого делать. В итоге потом подравнялся со всеми и даже стал переигрывать партнеров. У него было очень хорошее обученное катание. Затем появилось очень высокое игровое мышление. Ну и, конечно, он здорово владел коньками и руками.

Родион обрастал мастерством на глазах. Мне хорошо запомнился его хет-трик в ворота «Ак Барса», когда мы ездили в Казань на два товарищеских матчах. Первую встречу мы проиграли 2:7. Честно говоря, думал, что мы проиграем и вторую. Но в итоге выиграли 4:1, а Родион забил три. Хотя ничего этого не предвещало. Это был такой порыв, после которого он становился все сильнее и сильнее. Хотя на определенном этапе было ощущение, что он не догонит парней.

Поэтому, когда он начал расти в геометрической прогрессии, то меня это удивляло. С тем хет-триком к нему пришло признание и со стороны тренерского состава, и со стороны ребят. А уже в 16-17 лет он стал неоспоримым лидером. То, что он прошел путь от второй команды 2001 года рождения до лидерства в первой, на него никак не повлияло — Родион остался таким же скромным и веселым человеком. Когда зашел в молодежку и главную команду, то о нем были слышны только положительные отзывы — и от местных корреспондентов, и от работников клуба. Мы будем помнить его именно таким.

Последний раз мы беседовали с ним, как раз когда играли в хоккей во время болезни. Он говорил, что и дальше собирается тренироваться, несмотря на то что лечение не закончилось. Знаю, что ходил на индивидуальные занятия к тренеру по фигурному катанию. Потому что когда мы работали в детстве, то всегда старались один раз в неделю заниматься с нашим специалистом Резедой Шарифзяновной. Как-то раз подошел к ней и спросил, как его состояние. Она сказала, что Родион восстанавливается и прибавляет. Но после очередного курса химиотерапии начались ухудшения. Надеялись, что ситуация выправится. Но, к сожалению, уже было понятно, что для него будет проблемой вернуться в хоккей.

Не сказал бы, что с ним все всегда было гладко. Мы постоянно вели воспитательный процесс сообща, всем педагогическим составом — это и директор школы, и психолог, и тренер по акробатике. У Родиона тоже были небольшие отклонения от нормы. Но это присуще всем детям. Мы корректировали эти моменты, и он сразу схватывал все наши ценности. Самое главное, что мы старались привить, — это осознание того, что все в команде равны, что мы должны уважительно относиться друг к другу, что зарубаться нужно только с соперниками. Я очень рад, что люди отзывались о нем исключительно положительно и что мы не зря вкладывали в него наши ценности".

Владимир Викторович Филатов, главный тренер юниорской сборной России U-18 на ЮЧМ-2019

«Жизнь и Господь забирают лучших — они забрали одного из лучших игроков, с которыми мне приходилось работать. Родион был парнем удивительной чистоты: светлый, добрый, отзывчивый, яркий, очень позитивный. Он всегда улыбался и был душой команды. У него очень хорошая семья — родители очень хорошо его воспитали. Это большое горе. В первую очередь для его родных и близких. Хочу выразить им соболезнования. Это очень сложно пережить.

Родиона можно было назвать беспроблемным хоккеистом. С ним не было никаких проблем ни в быту, ни на льду. Профессионал с малых лет.

Он был лучшим в составе сборной на юниорском чемпионате мира. Его выделяли в первую очередь понимание игры, игровой интеллект и универсальность. Но я бы особо отметил именно последнее качество — мы всегда использовали его в первой спецбригаде большинства и первой спецбригаде меньшинства. Родион принимал основное участие во всех аспектах игры.

Он не сразу стал попадать в сборную — прогрессировал с годами. В 16-17 лет был еще мальчиком. Но к U-18 стал лидером команды и очень ярко прогрессировал в течение всего того года. Поэтому мы точно ожидали, что он может так ярко выстрелить на ЮЧМ. Прогресс был налицо. В течение почти всего сезона Родион играл в тройке лидеров с Ильей Николаевым и Василием Подколзиным, и они весь год шли по проторенной дороге. У нас были и другие ребята, которые умели вытаскивать игры. Но, наверное, их звено можно было назвать основным.

Мы созванивались с ним, когда он болел. К сожалению, в последние месяцы уже не были на связи. Он говорил мне, что не нужно его жалеть. «Вы уже надоели мне! Всё меня жалеете. Давайте уже о чем-нибудь приятном!» Поражаюсь его мужеству. Такой добрый и сильный парень".