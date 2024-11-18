Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА

История хоккейного тренера и менеджера.

Роман Ротенберг

Дата рождения: 7 апреля 1981 года

Место рождения: Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия)

Вид спорта: хоккей

Команда: СКА

Детство

Ротенберг родился в Ленинграде в 1981 году. В детстве он занимался дзюдо и ездил на сборы вместе с отцом Борисом — тренером и мастером спорта. У Романа есть брат Борис, который стал футболистом и менеджером «Локомотива».

В 10 лет семья переехала в Финляндию, там Роман заинтересовался хоккеем и начал тренироваться, стремясь сократить отставание от сверстников, начавших заниматься хоккеем в более раннем возрасте.

Роман Ротенберг с отцом Борисом. 1986 год. Фото Личный архив, соцсети

«К 15 годам я уже начал догонять и обгонять всех, потому что сам по себе тренировался по 6 часов. Тренировки у нас были 3-4 раза в неделю. Потом я попал в колледж, где по утрам были ледовые тренировки, затем школа, образование, вечером с командой — зал, лед. Там была вся инфраструктура. Были два катка, бассейн, манеж, то есть была уже серьезная возможность тренироваться, можно было развиваться при желании», — рассказывал Ротенберг в интервью РИА «Новости».

По собственному признанию, большую роль в воспитании Ротенберга сыграла улица.

« У меня была ленинградская улица. А потом я в Финляндии жил, и там тоже улица воспитывала. Менталитет? Там то же самое. Финская улица очень жесткая. Там ведь перемешано много разных национальностей. Есть цыгане, выходцы из Сомали, албанцы. Дрались они постоянно. Там такая же жесткая улица, как и везде», — говорил Роман «Матч ТВ».

Высшее образование Ротенберг получал в Лондоне, став магистром по предпринимательскому менеджменту. После обучения ему предлагали должность в банке Barclays , но Роман решил вернуться в Россию, где в то время процветал семейный бизнес.

Роман Ротенберг. Фото Известия

Работа в качестве хоккейного менеджера

После возвращения в Россию Ротенберг начал работать в «Газпром Экспорте», где познакомился с Александром Медведевым, который в те годы вместе с другими функционерами работал над созданием КХЛ. К проекту подключили и Ротенберга, который позже вошел в руководящий состав лиги. В 2011 году Роман занял должность вице-президента СКА по маркетингу, а затем постепенно стал включаться и в спортивные процессы. При нем клуб дважды выиграл Кубок Гагарина: в 2015 и 2017 годах.

В 2015 году Ротенберг стал вице-президентом ФХР и менеджером сборной России. Он руководил штабом национальной команды на нескольких чемпионатах мира и МЧМ, а также на победной Олимпиаде 2018 года. Роман сыграл большую роль в том, что сборная России вообще поехала на Олимпиаду, так как внушительная часть российского спортивного руководства была против участия сборной России.

Дмитрий Яшкин и Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерская карьера

Ротенберг долгое время готовился к тренерской работе. В 2019 году он окончил тренерскую школу в омском СибГУФК, а с 2020 года начал регулярно появляться на скамейке запасных СКА. В сезоне-2020/21 он на протяжении семи матчей исполнял обязанности главного тренера, заменяя заболевшего коронавирусом Валерия Брагина. В январе 2022 года Ротенберг стал главным тренером клуба, а Брагин остался в штабе в должности старшего тренера. Это событие юридически закрепило положение дел в клубе: еще до назначения он принимал ключевые решения в команде по ходу сезона. Весной СКА в четвертый раз подряд уступил ЦСКА в финале Западной конференции, по ходу серии СКА вел со счетом 3-2, но проиграл последние два матча.

В сезоне-2022/23 Ротенберг выиграл с клубом Кубок континента, набрав 105 очков в 68 матчах регулярного чемпионата. Достичь долгожданной победы в Кубке Гагарина не удалось: в финале конференции СКА вновь уступил московским армейцам (2-4 в серии). Летом Ротенберг продлил контракт с клубом на пять лет, что было довольно необычно для СКА: Знарок провел в команде два сезона, Воробьев — один сезон, а Кудашов ушел после не доигранного из-за пандемии сезона-2019/20. В сезоне-2023/24 СКА занял второе место в Западной конференции. Тот чемпионат игрался с перекрестным плей-офф, и в четвертьфинале Кубка Гагарина петербуржцы попали на «Автомобилист» из Восточной конференции. Противостояние завершилось сенсационной победой екатеринбуржцев со счетом 4-1.

В 2023 году Ротенберг также возглавил команду «Россия 25». Первоначально это была сборная игроков до 25 лет, но позже планка была отменена. Формально тренером основной сборной России остался Алексей Жамнов, но страну в товарищеских турнирах представляла «Россия 25». Команда под руководством Ротенберга провела ряд турниров с участием сборных Белоруссии и Казахстана.

Достижения в качестве тренера

Кубок континента: 2022/23

Финал Западной конференции: 2021/22, 2022/23

Федор Бондарчук вручает Роману Ротенбергу приз имени Валентина Сыча — лучшему руководителю клуба КХЛ. Фото Известия

Доходы и бизнес

Зарплата Ротенберга в СКА составляет 50 млн рублей за сезон. Он является членом одной из богатейших семей в России, однако, в отличие от Аркадия, Бориса-старшего и Игоря Ротенбергов, чье совокупное состояние в 2023 году оценивалось в 6,2 млрд долларов, Роман не вошел в список Forbes .

Ротенберг основал компанию в сфере спортивного питания Vitawin и холдинг «Спортконцепт» (дистрибуция хоккейной экипировки и пошив формы). Позже Vitawin обанкротилась на фоне продуктового эмбарго, а «Спортконцепт» был продан «Фонду развития российского спорта». Несколько лет назад Роман продал принадлежавшую ему долю в финском клубе «Йокерит». Также он является совладельцем «Хартвалл Арены» в Хельсинки, которая в ближайшее время может быть изъята Финляндией на основе санкций Евросоюза.

Личная жизнь

В 2010 году Ротенберг женился на латвийской модели Марте Берзкална, она родила дочь Мартину. Позже Роман женился во второй раз: на модели Галине Кеде. Она родила дочь и двух сыновей. У Романа также есть сын, которого родила модель Маргарита Банет.

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