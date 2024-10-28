Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:00

«Серебряков готовится, Толчинского менять не планируем». Ротенберг отвечает на горячие вопросы

Ротенберг объяснил, почему не играет Серебряков
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Главный тренер армейцев — о ярких пресс-конференциях и приобретениях.

Выступления главного тренера СКА Романа Ротенберга на пресс-конференциях однозначно самые яркие в КХЛ. В интервью «СЭ» он рассказал о своих спичах после матчей, возможном уходе Толчинского и Серебрякова и многом другом.

— Действительно ли вы рискуете, доверяя Егору Заврагину? Все-таки у него только «Югра» за спиной.

— Знаете, здесь все объективно. Работа тренера должна быть объективной. И тренер вратарей Максим Соколов, и я доверяем всем нашим вратарям. Но сегодня у нас в воротах Заврагин.

— Когда может вернуться Серебряков? Есть ли шансы на то, что он вернется в состав? Почему вы не меняете его?

— Он тренируется. Надо работать. Все через работу. Мы готовим Никиту. Готовим Пашу Мойсевича. Готовим Плешкова. Готовим Заврагина. Мы всех готовим.

Евгений Кузнецов. Кузнецов — не в форме, Серебряков — второй вратарь. Пять впечатлений от нового СКА

Если не попадаешь в заявку, то это бьет по моральному состоянию гораздо тяжелее, чем игра в запасе, например. А он даже в заявку не попадает.

— Знаете, мне рассказывал Владислав Александрович Третьяк, как его тренировал Анатолий Владимирович Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка — до потери сознания. И это дает результат. Были другие времена. Ну Тарасов же нашел Третьяка, он его сам нашел, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих.

Был один тренер, который тренировал всех. Поэтому тренировка была еще тяжелее раньше. В итоге Третьяк стал лучшим вратарем в мире за счет тренировочного процесса и правильного подхода. Любой игрок за счет правильного тренировочного процесса может выйти на совершенно другой уровень. Мы к этому сейчас и стремимся с нашими вратарями и с нашими игроками в целом.

Вратарь СКА Никита Серебряков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Вы тоже в легком шоке от того, как классно играет Деанджело, как и мы? Потому что, честно говоря, не ожидали, что так будет.

— Когда мы сели с Деанджело на урок теории, показали ему все наши тактические детали, он себя увидел в клипе. Я ему говорю: «Тони, ты играй так же, как ты играл». У нас есть, конечно, свои фишки. Скажем так, мы не будем все рассказывать публично, но он вошел в нашу систему игры.

У него такое ощущение, что он не уходил из НХЛ. И с точки зрения подхода, с точки зрения собраний. И когда он себя видел, он начал улыбаться. Ему стало все понятно. Поэтому он так вошел. Честно, я не удивлен. Он может играть еще лучше, я думаю, что он проходит еще период адаптации, и я уверен в том, что он принесет пользу нашей команде.

— Вратарь Илья Набоков в СКА — есть ли под этим какая-то почва?

— Вы знаете, мы всегда стремимся работать с точки зрения селекции, мы всегда ищем лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это все, скажем так, спекуляции, обсуждения. И у нас возвращается Павел Мойсевич, который, к сожалению, был травмирован. Он и так играл, но он был в прошлом сезоне одним из лучших.

В МХЛ он выиграл Кубок Харламова, выстоял, хотя последняя игра была очень тяжелая. Я был на этой игре в Ярославле, и во многом победа — его заслуга. Потому что вратарь в современном хоккее — это больше 50 процентов, мы с вами понимаем. Это ключевая роль. И так же в НХЛ.

Главного тренера СКА Романа Ротенберга возмутили кричалки фанатов &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;адрес его команды. Ротенберга возмутили кричалки фанатов «Спартака». Но были ли они оскорбительными и надо ли наказывать клуб?

— Может ли быть обменян Толчинский?

— Это тоже спекуляции, какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками. У нас идет серьезный тренировочный процесс. С каждой тренировкой мы улучшаем детали. Сергей тоже работает над собой, тренируется, он в хорошем настроении находится и воспринимает правильно те вещи, которые он обязан улучшить, он их улучшает, вы это видите в его игре, он с каждой игрой становится лучше и лучше, как и вся наша команда.

— Как вы относитесь к тому, что все ваши пресс-конференции обсуждают?

— Плохо, когда человека не обсуждают. Помните же, я говорил про неуловимого Джо. Он был неуловим, потому что он никому не нужен.

Никита Серебряков
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Радио ЦАХАЛ сообщило о ликвидации стратегического оборонного потенциала Ирана
Диетолог рассказала о пользе принципа «гарвардской тарелки»
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Пилот Ferrari Сайнс выиграл Гран-при Мексики чемпионата «Формула-1»
Сегодня
Вчера
Неделя