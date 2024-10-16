«Вы что, агент Серебрякова?» Ротенберг остро ответил на вопрос о статусе вратаря СКА

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СКА — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Демидов — 5 (Деанджело, Кузнецов), 4:33 — 1:0. Шафигуллин — 5, 8:27 — 1:1. Селезнев — 3 (Лещенко), 21:25 — 1:2. Зыков — 7 (Грицюк), 37:24 — 2:2. Кузнецов — 4 (буллит), 62:28 — 3:2.
Вратари: Заврагин — Загидулин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (11+13+12+4) — 30 (11+9+9+1).
Судьи: Пестов, Фатеев.
15 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11398 зрителей.
15 октября петербургский СКА дома обыграл «Нефтехимик» — 3:2 ОТ. В основное время у армейцев отличились Валентин Зыков и Иван Демидов, гости ответили шайбами Булата Шафигуллина и Григория Селезнева. В овертайме хозяева получили право на буллит: его успешно реализовал Евгений Кузнецов. 32-летний нападающий отличился в третьем матче подряд.
Уже в четвертом матче подряд в заявке не оказалось вратаря Никиты Серебрякова. На послематчевой пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга спросили об этом — он отреагировал строго.
— Четвертый матч подряд в заявке на матч не оказывается Никиты Серебрякова...
— А вы его агент?
— Нет, я журналист. И нет новостей о его травме.
— Я уже отвечал на этот вопрос. Мне его задают каждый день по 10 раз. Или даже бывает по 20 раз. Я всегда отвечаю вежливо.
У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков — в команде, он тренируется, работает. У нас в команде нет блатных. Мы не обращаем внимание на разговоры каких-то агентов, их просьбы. Мы смотрим чисто по спортивным показателям.
— Можете успокоить болельщиков СКА?
— Не переживайте за Серебрякова. Все будет хорошо.
— Можно на него рассчитывать в этом сезоне?
— На команду надо рассчитывать! Я хочу вас успокоить, если вы личный болельщик Серебрякова. У него все хорошо. Он сегодня обедал, он выспался, он тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать, — заявил Ротенберг.
Странности с вратарской линией в СКА творятся уже давно. Ротенберг в сезоне-2024/25 регулярно ротирует эту линию, а основного голкипера у армейцев, кажется, вовсе нет. При этом судьба Серебрякова интересует болельщиков больше других — ведь он загадочно пропал из заявки сразу после того, как якобы засобирался в ЦСКА.
При этом Ротенберг какие-либо санкции отрицает. 8 октября он подтвердил, что Никита в команде, но без привилегий: «Все игроки, включая вратарей, у нас — просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь, но это тоже игрок... Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция — двигатель прогресса. Никита Серебряков в команде, он тренируется, Максим Соколов его тренирует, готовит. А дальше время покажет», — заявил тренер на пресс-конференции.
А 13 октября и вовсе сказал, что Серебряков нужен СКА: «Сейчас у нас есть Плешков, есть Серебряков — нам все нужны. Впереди длинная дистанция. Давайте дадим нашим игрокам возможность спокойно работать. Чем меньше нас будут обсуждать в прессе, тем для нас лучше», — говорил Ротенберг.
Напомним, в начале октября появлялась информация о том, что Никита Серебряков готовится к переходу в ЦСКА. Позднее агент вратаря Сергей Исаков опроверг данную новость. По его словам, все это «выдумки и проделки одного агента, преследующего меркантильные интересы».
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|Трактор
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|22
|2
|Автомобилист
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|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
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Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|16
|16
|И
|Г
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Барак Дерек
Витязь
|15
|10
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Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
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Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
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Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11