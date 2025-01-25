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25 января, 23:45

«В пять часов утра спите с женой? Главное, что не с чужой». Ротенберг подарил будильник журналисту и выступил против измен

Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию после матча КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Роман Ротенберг и Константин Шафранов.
Фото ХК СКА
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А СКА обыграл «Салават Юлаев».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг превратил в шоу очередную пресс-конференцию. Специалист подарил будильник журналисту «СЭ» Алексею Михайлову, закрыв историю о сравнении корреспондентов с фашистами за публикацию статей про армейцев в раннее время.

Ротенберг включил будильник во время вопроса журналиста

Роман Борисович принес будильник на пресс-конференцию и включил его во время вопроса корреспондента Бориса Ходоровского, который спрашивал, нет ли у тренера СКА претензий к судьям. В ответ Ротенберг засмеялся и попросил отдать часы журналисту.

«Я просто хотел подарить его вам, чтобы вы писали статьи о СКА позитивно», — высказался специалист.

Корреспондент извинился и отказался принимать «столь ценный презент». «Потому что я в 5 часов утра сплю. Причем со своей женой», — аргументировал отказ корреспондент.

Роман Ротенберг. «У меня тоже дедушка воевал». Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами

Роман Борисович отреагировал и на эту реплику журналиста, категорически выступив против семейных измен. «Главное, не с чужой (женой. — Прим. «СЭ»)», — ответил Ротенберг.

Ходоровский продолжил и предложил выставить будильник на благотворительный аукцион — все вырученные деньги он посоветовал выплатить хоккеистам СКА, которые пошли на снижение зарплаты ради подписания американца Энтони Деанджело, уже покинувшего клуб. Защитник заключил контракт с «Айлендерс» из НХЛ. Ротенберг прервал журналиста и снова включил будильник.

Роман Ротенберг и Алексей Михайлов.

Как аппарат достался журналисту «СЭ»

Уже после пресс-конференции судьба часов решилась — они достались журналисту «СЭ» Алексею Михайлову. Причем Ротенберг заявил, что это общий подарок, и призвал болеть за СКА. Наш корреспондент пообещал поставить будильник на видное место и просыпаться под него — только не в пять утра, так как это чересчур рано. Роман Борисович еще раз включил сигнал часов и призвал написать хорошую статью про СКА.

Так завершилась скандальная история, начавшаяся с того, что Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) сравнил журналистов с фашистами. По его словам, они в таком же стиле атакуют ранним утром неприятными статьями про СКА. Многие осудили реплику тренера, а сам он принес извинения после следующей игры.

СКА одержал вторую победу в трех последних матчах

Возможно, Роман Борисович был в таком хорошем настроении из-за победы СКА — петербуржцы обыграли «Салават Юлаев» с минимальным преимуществом (3:2). При этом Ротенберг оценил важность победы.

«Против нас, я считаю, была одна из самых сильных команд. Мы играли на Кубке Первого канала со сборной мира. «Салават Юлаев» — это такая же сборная мира, только еще усиленная некоторыми игроками, которые не приехали на тот турнир. Очень важная победа для нас. Как и каждая победа, всегда дается непросто. Хочу отметить всю команду. Здорово в обороне сыграли, очень агрессивно, не давали пространства мастерам соперника и заслуженно выиграли», — высказался тренер армейцев.

Для петербуржцев это уже вторая победа в последних трех матчах — до этого клуб прошел через четыре подряд поражения. В турнирной таблице СКА находится на шестой позиции в Западной конференции, правда, от второй строчки команду отделяет всего четыре очка. Следующую встречу армейцы проведут 28 января против «Витязя». «Салават Юлаев» 27 января сыграет в дерби против «Ак Барса». На «Востоке» уфимская команда идет третьей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
Роман Ротенберг
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