В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?

Александр Кадейкин выведет команду в майке с буквой « C » на матч с «Северсталью».

Хайруллин не справился с ролью?

Пять поражений подряд заставили СКА предпринять меры для исправления ситуации. Армейцы завалили старт регулярки и опустились на десятое место в конференции. Меньше очков только у «Витязя». На проигрыши в Санкт-Петербурге традиционно реагируют болезненно, не говоря о неудачных сериях, которые в прошлые годы приводили к изменениям состава. Роман Ротенберг мог «освежить» ростер, провернув неожиданный обмен с самым южным клубом КХЛ. Каких только решений мы не видели за последние сезоны. Сейчас босс СКА воздержался от суровых мер и ограничился сменой капитана команды.

Марат Хайруллин. Фото ХК СКА

В межсезонье армейцы обновили костяк топ-6. Клуб покинули Дамир Жафяров и бывший капитан Дмитрий Яшкин. Новички — по разным причинам — объективно не подходили для капитанства. Неочевидный выбор — назначать на ответственную роль хоккеиста, который только перешел в клуб и изучает, как все устроено. Хороший игрок не всегда владеет лидерскими качествами. Каким бы игровым интеллектом ни обладал Сергей Толчинский, как бы оперативно ни русифицировался Брендэн Лайпсик, выбирать их капитанами — не совсем правильно. Не было выделяющихся кандидатур, подходящих по статусу для важной миссии.

Ротенберг в итоге остановился на третьем бомбардире прошлой регулярки — Марате Хайруллине. Волжский самородок оставался капитаном меньше трех недель. Черная полоса подтолкнула СКА к переменам. 19 сентября главный тренер объявил нового капитана. В тяжелой ситуации литеру «С» доверили Александру Кадейкину, а Хайруллина вместе с Артемом Сергеевым назначили ассистентами.

— В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в чемпионский сезон-2014/15, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0:3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, он обладает необходимым опытом и пониманием, — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Главный тренер СКА вспомнил сезон-2014/15 и легендарный камбэк в серии с ЦСКА, когда петербуржцы уступали 0-3. Вот только не уточнил, что Кадейкин в плей-офф восьмилетней давности не сыграл ни одного матча, а через год покинул команду. Правда, СКА обменял Александра и Брендона Козуна в «Локомотив» на Сергея Плотникова. Кадейкин — авторитетный хоккеист в КХЛ, но пока форвард только адаптируется в новом коллективе и за семь матчей сделал лишь одну передачу. От капитана требуются не только вдохновенные речи в раздевалке и поддержка на лавке, но и результат на площадке. Доверие зарабатывают на льду.

Кадейкин пока не в форме

Капитанские перестановки — не новая фишка Ротенберга. Год назад наставник СКА поторопился, наградив буквой «С» 20-летнего Марата Хуснутдинова. Молодого нападающего он сравнивал с Габриэлем Ландескугом, который в 20 лет стал капитаном «Колорадо». Все это выглядело большим авансом для игрока.

В таланте и лидерских качествах Хуснутдинова никто не сомневался. Марат капитанил в молодежной сборной, считался одним из сильнейших игроков по своему году. Однако к новой роли в СКА оказался не готов, и литера перешла только прибывшему в команду Яшкину.

Разжалования Хайруллина в том числе поможет форварду раскрыться и снизит груз ответственности. Регулярку Марат начал неважно, хотя год назад оправдал высокие авансы после перехода из «Нефтехимика». Подчеркну, что Кадейкин — второй игрок СКА по окладу. В год Александр зарабатывает 75 миллионов рублей. Больше (77) только у Сергея Толчинского, борьбу за которого СКА летом выиграл у «Ак Барса». Армейцы, подписывая экс-форварда «Салавата Юлаева», возлагали надежды на Кадейкина. Так что перестановка поддается объяснению.

Против «Северстали» Кадейкин впервые выведет команду в качестве капитана. Смена вожака раздевалки должна взбодрить игроков — вот только это касается больше эмоционального фона, а не тактики. Это временная мера, которая может сработать внутри коллектива. Заиграет ли СКА лучше, когда «С» на джерси перешла Кадейкину, — большой вопрос. После пяти поражений в клубе ограничились капитанской перестановкой, но, понимая бэкграунд армейцев, если черная полоса продолжится, репрессий не избежать. Хотя в СКА все должны к этому привыкнуть.