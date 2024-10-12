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12 октября, 22:45

«Помните такого игрока — Шулшер из Норвегии?» Ротенберг победил одного из лидеров и сотворил новый мощный мем

Ротенберг сравнил Демидова с «Шулшером»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Армейцы вышли на третью строчку Западной конференции.

СКА в очередном матче FONBET Чемпионата КХЛ победил одного из лидеров Восточной конференции «Автомобилист» (5:2). Игра получилась непростой — к третьему периоду петербуржцы подошли, уступая 1:2, но забросили четыре шайбы за 20 минут. На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Роман Ротенберг традиционно порадовал яркой цитатой.

О роли Демидова

«Здесь, получается, важно смотреть на все качества хоккеиста. Бывает, что спортсмен провел одну смену и забил победный гол — такое тоже бывает. Помню, смотрел молодежный чемпионат мира, кстати, сборную США — там был один игрок. Не помню, какой это год. Он сидел весь матч на скамейке, не играл вообще. Молодежный чемпионат мира, можете посмотреть статистику, изучить, что это была за игра. Он вышел на одну смену и забил победный гол. Значит, главный тренер его здорово подготовил — на одну смену.

 
Роман Ротенберг (справа) и&nbsp;Евгений Корешков. Ротенберг после победы над «Северсталью»: говорил по-английски, представил Деанджело и шутил с журналистами

В футболе тоже есть такие примеры. В «Манчестер Юнайтед» помните такого игрока — Шулшер из Норвегии (Уле Геннар Сульшер, — Прим. «СЭ»)? Его называли Golden substitute. Что это такое знаете? Правильно — золотая замена. Норвежец выходил на поле, Фергюсон ему давал две минуты, и он всегда забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру, правильно? Значит, он так его подготовил. Здесь надо смотреть картину в целом, спасибо».

О большом количестве удалений

«Очень сильный соперник, здорово играет в обороне. «Ленинградское начало» нам было нужно — забить сразу, без раскачки начать нашу игру. Забросили хорошую шайбу, дальше в целом, если взять игру, 60 минут здорово действовали. Очень благодарен команде и болельщикам. Есть что улучшить — нам нужно убрать удаления. Здесь хочу отметить Захара Бардакова, который удалился неправильно, но он молодец — отмазался, забил победную шайбу, поэтому мы все вместе его прощаем. Бывают ситуации, когда это вынужденно — тактика последнего фола. Как знаете, в футболе бывают ситуации, когда человек вынужден удаляться. За это в футболе дают желтую карточку.

 
Роман Ротенберг (в&nbsp;центре). «Не должно быть дискриминации по национальному признаку». Ротенберг атакует КХЛ — его не поздравили с юбилеем

В хоккее бывают ситуации, которые требуют, чтобы спортсмен сыграл до конца — где-то пойдет на нарушение ради команды. Это понятно, но есть удаления, которые нам совершенно не нужны. Мы сыграли с Ярославлем и Минском тридцать минут в меньшинстве: втроем, вчетвером — это полтора периода из шести. Это очень много. Думаю, ни одна команда в лиге не смогла бы победить после таких встреч, когда команда в меньшинстве. Но мы выиграли у Ярославля, играя в меньшинстве, втроем всю игру. Это говорит о том, что есть характер у команды».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

О танце сиртаки во время игры

«Если вообще изучить историю танца сиртаки, это объединяющий танец, который можно танцевать всем вместе. Есть там «хака-хака», в регби используют. Здесь главное — всех объединить. Выбор музыки, знаете, сейчас так — на следующей игре может поменяться. Главная наша задача — всех объединить. Этот танец можно танцевать без ограничений. Мы можем даже собраться на Дворцовой площади, сделать такой танец, чтобы там участвовало 200 тысяч человек. Это возможно. Но для этого нужно победить. Поэтому нам надо сначала победить, а потом уже музыка».

Уле Гуннар Сульшер
ХК СКА
Роман Ротенберг
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