Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

19 апреля, 21:45

Ротенберг не скучает без плей-офф: забросил девять шайб в выставочном матче СКА

Ротенберг забросил девять шайб за СКА в выставочном матче
Артем Белинин
Корреспондент
Роман Ротенберг сыграл за СКА в выставочном матче.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Роман Борисович в форме.

СКА провел встречу с болельщиками по итогам сезона-2024/25, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Мероприятие состоялось 19 апреля в «Хоккейном городе» и включило в себя автограф-сессию, мастер-шоу и выставочный матч между командами «СКА Синие» и «СКА Белые».

Интерес к мероприятию оказался огромным. На входе в Ледовый дворец выстроилась большая очередь болельщиков армейцев.

Колонна из желающих попасть на встречу СКА с болельщикам растянулась на сотни метров. И не зря!

Ротенберг в ударе

Дружеская игра стала главным украшением дня, причем комплектация команд получилась забавной. Как сообщает сайт СКА, тренерский штаб «Синих» возглавили хоккеисты Никита Зайцев, Захар Бардаков и Владимир Алистров, «Белых» — Иван Зинченко, Артемий Плешков и Данила Галенюк.

Зато на лед вышли представители тренерского штаба и администрации клуба — так, в команде «Синих» сыграли главный тренер Роман Ротенберг и председатель совета директоров СКА Александр Медведев, тогда как за «Белых» выступил тренер по развитию Дэниэл Бохнер.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг.Ротенберга нельзя увольнять. Для популяризации хоккея он сделал столько, сколько ни одному клубу не снилось

Первый период прошел напряженно и остался за «Белыми» — 6:5. Однако уже во второй двадцатиминутке «Синие» собрались и совершили мощный камбэк, забросив девять шайб. В концовке они выступили не менее круто, отличившись восемь раз. Выставочный матч закончился со счетом 22:9 в пользу команды Ротенберга.

Сам Роман Борисович напрямую поучаствовал в разгроме — у него 9 голов и 5 передач. В россыпи голов тренера нашлось место даже лакроссу!

Александр Иванович выступил скромнее — отличился дважды. Зато на его счету победная, 10-я шайба «Синих».

Большие планы

Накануне встречи с болельщиками Роман Борисович поделился ожиданиями от нового сезона. В своем Telegram-канале тренер СКА заявил, что в следующем году армейцы станут самым популярным хоккейным клубом мира (!).

«В этом сезоне мы побили свой рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем будем лидерами во всем мире. Серьезно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в 4 раза. Огромное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку в этом и всех предыдущих сезонах!» — заявил Ротенберг.

Кроме того, тренер СКА поблагодарил «Газпром» и лично председателя правления Алексея Миллера за поддержку, пообещав в следующем году выиграть третий Кубок Гагарина для Санкт-Петербурга.

В этом сезоне армейцы завершили свое выступление в плей-офф КХЛ уже в первом раунде — уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4. СКА покинул плей-офф так рано впервые с 2010 года. Петербургский клуб — обладатель Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и -2016/2017.

45
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя