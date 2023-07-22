У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать

Мнение спецкора «СЭ» Алексея Шевченко о новом пятилетнем контракте Романа Ротенберга.

Главный тренер Роман Ротенберг подписал пятилетний контракт с питерским СКА. Это рекордный контракт для российского хоккея, при этом все понимают, что отработать его полностью будет крайне непросто. По разным причинам. И тренеру нужно очень сильно постараться, чтобы провести этот период на высоком уровне.

СКА — особая организация. Смеяться над этим или критиковать это нет никакого смысла. Нужно просто принять и наблюдать. Ротенберг не имел большого тренерского опыта, у него не самая богатая игровая карьера. Возможно, в иной ситуации никто и никогда и не доверил Роману работу на таком уровне, но обсуждаем мы совсем не это.

В современном хоккее игровой бэкграунд не имеет решающего значения, а имена тех, у кого не было никаких успехов в профессиональной карьере, на слуху. Боб Хартли вообще работал стекольщиком, прежде чем решил, что игра ему важней. Вопрос только в том, как сильно ты хочешь достичь успеха в другой сфере деятельности.

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главная проблема Романа Ротенберга — максимализм. Терпение, умение принимать поражения и тщательно разбирать ошибки — эти качества приходят с опытом. И если тренер СКА хочет выигрывать, ему придется все это принять. Нет таких хоккеистов, которые играют идеально, нет спортсменов, которые никогда не ошибаются. И это часть их карьеры.

В СКА же к любой неудачи относятся слишком серьезно. Поражения — едва ли не трагедия, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Какой-то хоккеист пересаживается на трибуну или даже отправляется из расположения команды, моментально начинаются поиски оптимального состава, тасуются звенья. Это в СКА случается слишком часто. Но с подобным отношением очень непросто достичь успеха.

Ротенберг получает длинный контракт, но, прежде всего, учиться он должен сам. Некоторые поражения вообще идут на благо команде, так как будят в хоккеистах чувство ответственности. Нельзя пройти длинный турнир, постоянно выигрывая. Важно, чтобы в команде понимали, что у них есть право на ошибку. Но в СКА такого права у них нет.

Нынешним летом команда опять поменялась. Менеджеры и тренер имеют право формировать состав так, как хотят, но прямо сейчас никто не может объяснить, что такого ужасного случилось в прошлом году. Да, уступили в полуфинале ЦСКА, но выиграли регулярный чемпионат и вообще смотрелись неплохо. Стоило ли менять концепцию с «у нас все хоккеисты умеют одинаково здорово выступать, как в большинстве, так и в меньшинстве» на другую? Сейчас упор, как я понимаю, на быстрых и техничных игроков. Но что будет, если этот план не сработает? Следующим летом строительство начнется заново?

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Ротенберга теперь пять лет. Понятно, что он хочет выиграть за это время пять кубков. И надо стремиться к этой цели, но при этом учитывать то, что уровень турнира понижается, высококлассных игроков все меньше, количество легионеров сократили, а у шести-семи соперников такой же бюджет и такие же задачи.

Если за это время СКА выиграет один кубок — это будет хороший результат. Два — выдающийся. Три — феноменальный. Но для того, чтобы претендовать на такой результат, нужна стабильность. Именно за счет него ЦСКА берет титулы. И Ротенберг, получив такое соглашение, обязан научиться терпеть. Принимать неудачи, не переживать даже из-за крупных поражений. У него прекрасные игроки, сильные помощники, у клуба устойчивое финансовое положение и почти идеальная организация работы.

Все есть для того, чтобы брать кубки. Уверен, что Роман при новом контракте сумеет добиться успеха, если будет более хладнокровным. Тем более, угрозы моментальной отставки нет, так что можно спокойно творить.