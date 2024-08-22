Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:30

Демидов уже разрывает. Получит ли он шанс в основе СКА?

Дубль Демидова помог сборной России U23 обыграть «Сочи»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Иван Демидов.
Фото ФХР
Telegram Дзен
Проспект «Монреаля» оформил дубль в матче турнира Николая Пучкова против «Сочи».

Россия U-23 — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы: И. Федотов — 1 (бол., Авраменко, Тянулин), 1:38 — 0:1. Тимашов — 1 (М.С. Федотов), 5:06 — 0:2. Демидов — 1 (Романов), 9:04 — 1:2. Петров — 1 (бол., Танков), 31:27 — 2:2. Демидов — 2 (Лазутин, Романов), 32:04 — 3:2. Бровкин — 2 (Крутов), 32:29 — 4:2.
Вратари: Заврагин — Тулинов (Иванов, 32:29).
Судьи: Васильев, Кочетов.
22 августа. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный город».

Талантливый нападающий Иван Демидов проводит вторую предсезонку в качестве игрока, претендующего на место в основе СКА. Год назад на Sochi Hockey Open форвард по-настоящему впечатлил. Своим мастерством, умением вести борьбу и реализовывать моменты. В связке с Матвеем Мичковым они сыграли за армейцев и выглядели очень солидно, пусть и против сырых соперников. Однако классный августовский турнир не дал никаких гарантий Демидову. В сезоне-2023/24 Иван поднялся в КХЛ только на четыре матча и только в одном — против «Лады» — получил больше 10 минут.

Фото ФХР

Новое лето — новая драма вокруг места в основе СКА. В межсезонье армейцы активничали на рынке. Вернули из Северной Америки Евгения Кузнецова. Подписали опытных Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Состав раздувался с каждым трансфером, не говоря о том, что в системе подрастает талантливая молодежь, выигравшая Кубок Харламова-2024. Получивший пятый пик на последнем драфте НХЛ Демидов как рассматривался, так и рассматривается первым на подъем в основу СКА среди юниоров.

На домашнем турнире Николая Пучкова петербуржцы командировали суперталанта в олимпийскую сборную России. Команда Николая Воеводина стартовала с победы над «Сочи», а Демидов отметился дублем. 18-летний Иван поменял маску на визор и знатно поиздевался над южным клубом. Обе шайбы получились по-своему эффектными. Сперва Демидов озадачил голкипера Никиту Тулинова шикарным кистевым броском, затем ловко разобрался перед воротами, вырвавшись из-под опеки защитника.

Для молодого игрока, особенно претендента на место лимитчика, каждый летний матч — большой тест на зрелость перед КХЛ. Тренеры выбирают, кто из юнцов потянет взрослый уровень и подходит основному составу. Демидов блестяще проявил себя в первой же игре турнира Пучкова. Дубль, много полезных действий, хорошее движение — заметно, что после драфта Иван не пустился развлекаться, а плодотворно готовился к важному году — последнему по контракту с армейцами.

Вот только кажется, что, как бы нападающий ни феерил на предсезонке, сдать экзамен на место в основу Роману Ротенбергу ему будет непросто. Будущее Демидова — одна из главных интриг ближайшего сезона. По-хорошему, СКА мог бы отпустить форварда в аренду, но это не позволяет регламент. Единственный выход — скрытая аренда, с которой активно борются в КХЛ. Демидова не первый год сравнивали с Матвеем Мичковым. Они отличаются по стилю и фактуре, но имеют похожий путь. Проспект «Филадельфии» также не закрепился в основе СКА на длительное время. Фактически за океан Мичков уехал из «Сочи», а за армейцев он отыграл всего 17 матчей за три года.

Иван Демидов, Илья Набоков. Тяжелый выбор Демидова, рекорды «Каролины» и наших вратарей. Главные русские итоги драфта НХЛ

Хочется верить, что главный тренер армейцев проникнется успехами Ивана на предсезонке и даст талантливому форварду адекватный шанс в основе. А дальше все зависит от самого Демидова. Зная характер и талант форварда, не возникает сомнений, что этот парень зацепится за любую соломинку, лишь бы заиграть в КХЛ.

Хоккей
Сборная России по хоккею
ХК Сочи
Иван Демидов
6
Обсудить
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Бойца UFC Кенни обвиняют в похищении девушки
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Кузнецов: биография двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли