Новокузнецк, Ярославль, Уфа, Магнитогорск. Топовые хоккейные школы, давшие российскому хоккею лучших вратарей

Изучаем, в каких командах выросли наши голкиперы.

Последние годы в мировом хоккее закрепилось доминирование российских вратарей. Наши голкиперы — в числе лучших за океаном. Это подтверждают и статистика, и последние номинации на «Везину». В сезоне-2021/22 лучшим вратарем НХЛ признали Игоря Шестеркина. Сейчас достижение Короля Нью-Йорка может повторить Илья Сорокин из «Айлендерс», а в 2019 году приз выиграл Андрей Василевский из «Тампы».

В КХЛ после отъезда многих иностранных голкиперов и нежелания топ-легионеров возвращаться в Россию перезапустилась мода на местных вратарей. Россияне прогрессируют и захватывают новые позиции в больших клубах. Показательно, что в тройку лучших голкиперов последнего сезона вошли Никита Серебряков, Максим Дорожко и Даниил Исаев.

«СЭ» проанализировал, какие российские школы готовят больше всего вратарей для профессиональных лиг. В материале рассмотрены голкиперы НХЛ, АХЛ и КХЛ в сезоне-2022/23. Учтены лучшие вратари МХЛ и ВХЛ. Голкипер считается воспитанником школы, если провел в ней больше всего сезонов во время детско-юношеской карьеры.

«Локомотив» — синоним подготовки талантов для большого хоккея. Вратари не исключение. Показательно, что у ярославцев можно выделить голкиперов разных поколений. Карьеры Семена Варламова и Александра Лазушина близки к закату. Антон Красоткин, Даниил Исаев, Дмитрий Шугаев и Илья Коновалов постепенно захватывают КХЛ и выходят на основные позиции. Подрастает достойная конкуренция. 19-летнего Сергея Мурашова из «Локо» признали лучшим вратарем последнего сезона МХЛ, перспективный голкипер уже успел отыграть один матч в КХЛ за «Локомотив».

Успех ярославской школы складывается не только из грамотной работы тренерского состава, но и из качественного скаутинга. «Локомотив» как один из хоккейных гигантов страны расхищал и продолжает расхищать скромные школы, переманивая подающих надежды мальчишек. Тот же Варламов перешел из самарского ЦСК ВВС в 11 лет. Однако все таланты «Локомотив» не может переварить физически. В то же время руководство клуба придерживается тактики собаки на сене и не спешит расставаться с воспитанниками. Это одна из причин, почему карьеры некоторых молодых вратарей застопорились (Горшков, Окоряк) или шли по тернистому пути.

Самая звездная вратарская школа России. Достаточно посмотреть на фамилии — вопросы отпадут сами собой. «Кузня» берет не столько количеством, сколько качеством. Остается только гадать, сколько еще вратарей зашло бы на высокий уровень, если бы «Металлург» продолжил выступать в КХЛ, а не скатился в ВХЛ. Последние сезоны в главной лиге страны «Кузня» смело доверяла молодым голкиперам — так все узнали о том же Сорокине.

Буквально 20 июня объявил о завершении карьеры Иван Налимов — другой воспитанник новокузнецкой школы. В НХЛ доросли до топ-вратарей Сергей Бобровский и Илья Сорокин. Первый выиграл две «Везины», второй — номинирован на приз по итогам сезона-2022/23. Как бы ни завершилось голосование, голкипер «Айлендерс» заслуженно вошел в энхаэловскую вратарскую элиту.

Владислав Подъяпольский и Андрей Кареев с переменным успехом развиваются в России. Новичку «Спартака» пришлось на два сезона уехать в чемпионат Финляндии. «Салават Юлаев» не видел Кареева первым вратарем. Вернувшись в Уфу, Андрей проиграл конкуренцию Илье Ежову, а в межсезонье сменил команду. Будущее Подъяпольского, который приглянулся Роману Ротенбергу прошлой осенью, туманно. Голкипер не убедил, что подходит претендующему на Кубок Гагарина СКА. Не исключаю, что скоро Владислав отправится на спасение тольяттинской «Лады».

По-своему уникальная ситуация сложилась в «Ак Барсе». Клубная система вратарей справляется за счет местных воспитанников. Тимур Билялов и Амир Мифтахов — пара голкиперов главной команды Татарстана. В «Нефтянике» набирается опыта Артур Ахтямов. Переехавший из Магнитогорска в Казань Вячеслав Пекса подписал контракт новичка с «Торонто», но три последних сезона провел за «Ирбис» из МХЛ. Кубок Гагарина-2018 «Ак Барс» выиграл с Эмилем Гариповым — другим воспитанником местной школы, карьера которого пошла на спад и транзитом через московское «Динамо» и «Авангард» голкипер попал в «Нефтехимик».

В Уфе последние сезоны доверялись иностранным вратарям, которых подписывали на роль стартера. Таркки, Эрсберг, Скривенс, Метсола — за их нагрудниками местные парни довольствовались крохами игрового времени. Неудивительно, что Даниилу Тарасову пришлось уезжать за практикой в финскую лигу. А Михаил Бердин, покинувший систему «юлаевцев» в 14 лет, вовсе не считает себя уфимским воспитанником.

— Со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, я со всеми тренерами и с теми, с кем тренировался, в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом, — говорил Бердин.

Главный уфимский талант давно играет в НХЛ. Андрей Василевский — царь и бог нынешней «Тампы». Один из сильнейших голкиперов планеты и обладатель двух Кубков Стэнли. 24-летний Тарасов развивается в системе «Коламбуса». В новом сезоне «Блю Джекетс» могут доверить ему стабильное место в основной команде без ссылок в АХЛ. Рафаэль Хакимов давно осел на уровне ВХЛ — последний сезон в КХЛ голкипер отыграл три года назад за «Северсталь».

По статусности воспитанников магнитогорская школа могла конкурировать с новокузнецкой, если бы карьеры вратарей сложились так, как от них ждали. Илья Самсонов играет в НХЛ с 2019 года, но только в прошлом чемпионате разобрался в себе и выдал прорывной сезон в «Торонто». Воспитанник «Металлурга» и сургутского «Олимпийца» Игорь Бобков задрафтован «Анахаймом», но в Северной Америке не забрался дальше АХЛ. Вернулся из системы «Калгари» Артем Загидулин, подписавший в мае контракт с «Металлургом». А карьера Александра Печурского, который высоко котировался по юниорам и отыграл один матч за «Питтсбург», вовсе закончилась печально: вратарь завязал с хоккеем, остался без денег, и неизвестно, чем занимается сейчас.

Большие надежды в Магнитогорске связывают с Ильей Набоковым — голкипером 2003 года рождения, которого планируют подключить к основе «Металлурга» в сезоне-2023/24. Впрочем, долгие годы роль стартера «Магнитки» бронировал Василий Кошечкин. Подвинуть тольяттинского богатыря не могли ни Самсонов, ни Загидулин — во многом поэтому оба талантливых вратаря выбрали Северную Америку для продолжения карьеры.

Челябинская школа сильна вратарями. Правда, самым титулованным из них остается Станислав Галимов, выигравший два Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Сейчас 35-летний вратарь без клуба, а последний сезон провел в паре с Василием Демченко — другим челябинцем — в «Авангарде».

Школа «Трактора» по-прежнему одна из сильнейших в стране, но с выпуском топ-голкиперов в последние годы испытывает проблемы. Не закрепился в КХЛ вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев, а 23-летний Сергей Мыльников только в прошлом сезоне полноценно поднялся в «Трактор». Ждут прогресса в Челябинске от Вячеслава Бутееца, которого на драфте выбрал «Анахайм».

А что с другими вратарями?

Не каждая школа ставит выпуск элитных вратарей на поток. Единичные алмазы попадаются почти в каждой команде. Евгений Аликин — новичок «Автомобилиста» — выпускник пермского «Молота». Московское «Динамо» подготовило для КХЛ Ивана Бочарова и Никиту Серебрякова, который, правда, заходил во взрослый хоккей через юниорскую Лигу Онтарио. Александр Самонов, как и Игорь Шестеркин, представляют московские «Крылья Советов».

Сильные голкиперы появляются в разных командах, что только подтверждает факт бурного развития вратарской школы. Гипотетически большинство клубов КХЛ могли бы обеспечить себя как минимум одним воспитанником. Некоторые — двумя или больше. Такое невозможно представить среди российских защитников и нападающих. И это не одномоментный всплеск, связанный с введением налога на вратарей в суперлиге или ужесточением лимита на иностранцев, а стабильная тенденция.