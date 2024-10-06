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Сегодня, 18:15

В ЦСКА должны понять: это больше не особый клуб, а один из многих. Устраивать пожар нельзя даже после разгромов

Руководители ЦСКА провели беседу с игроками после двух крупных поражений
Михаил Зислис
Обозреватель
Эмоции игроков ЦСКА после крупного поражение от «Трактора».
Фото ХК ЦСКА
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Полуторачасовые разборки после 0:7 — это анахронизм.

Ситуация, в которую попал ЦСКА, проиграв дома «Металлургу» и «Трактору» с общим счетом 0:11, для армейского клуба непривычна. Добытые Кубки, финалы, медали — этого добра за последние лет восемь было завоевано немало.

Понятно, что на таком фоне последующие неудачи воспринимаются крайне болезненно. Руководство обязано реагировать на них, но полуторачасовой визит больших боссов в раздевалку после поражения от чемпиона в четверг отчасти выглядел анахронизмом из совсем древних времен.

Тренировка на износ, отправление в запас, помещение в список отказов, обмены — арсенал действий, который используют в сложных ситуациях, и они эффективнее, чем самое грозное слово. Влиять на сознание желательно со всех сторон.

ЦСКА проиграл &laquo;Трактору&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. ЦСКА опять разбили всухую! Кошмарные 0:11 за два матча с уральскими топами КХЛ

В субботу журналистов снова запустили в раздевалку столичной команды. Атмосфера напоминала поминки, а пообщаться были готовы всего лишь человек пять. Остальные скрывались в других помещениях, боясь показать нос наружу. Островом ледяного спокойствия на контрасте выступил вратарь Иван Просветов. Хотя ему пришлось несладко в игре и в паре эпизодов он, пожалуй, мог проявить себя получше.

— Если посмотреть НХЛ, то там никто даже не моргает, когда проигрывает, — сказал голкипер в интервью коллегам с «Матч ТВ». — Следующий день — надел кроссовки и пошел в зал. Считаю, что аналогичным образом нужно поступать и в ЦСКА. И только так это можно перевернуть. Потому что если сейчас в раздевалке начнется пожар, то ни к чему хорошему это не приведет.

Фото ХК ЦСКА

Ощущения, что в армейском клубе большинство людей относятся к временным неудачам таким же образом, пока не возникает. Это заметно даже по реакции болельщиков. Они готовы уже требовать голову нового главного тренера Ильи Воробьева. К хорошему быстро привыкаешь. Но провести глобальную перестройку всего за пару месяцев невозможно. Сейчас команда идет на четвертом месте в Западной конференции, что смотрится нормально, учитывая масштабное обновление.

Сам ЦСКА, прежде чем начал завоевывать титулы, прошел через несколько лет горьких неудач. Даже огромные бюджеты, обеспеченные могуществом «Роснефти», далеко не сразу принесли отдачу в виде трофеев.

ЦСКА потерпел разгромное поражение от &laquo;Металлурга&raquo; в&nbsp;Москве. Исторический разгром ЦСКА на домашнем льду! Так жестко армейцев в Москве в КХЛ не унижали 15 лет

Прямо сейчас у армейцев нет такого преимущества — за исключением географического положения и в меньшей степени исторического наследия. Чуть ли не десяток команд готовы предложить условия не хуже, и при жестком потолке зарплат ЦСКА приходится сложнее.

В клубе до сих пор бонусы положены только за выигрыш титула. Они шикарные, но на текущий момент многие игроки предпочитают ориентироваться на гарантированные деньги. Единственное поражающее каждый раз исключение — очарованные красотами Санкт-Петербурга наивные хоккеисты СКА.

Купить чемпионство, завалив всех деньгами, за счет сильного состава больше нельзя. В этом прелесть современной КХЛ, в которой количество претендентов на Кубок Гагарина выросло. Чем скорее это осознают в ЦСКА, тем лучше. Создание и настройка чемпионской команды требуют опыта, знаний, времени и терпения. Почти как в НХЛ, где из-за одного-двух провальных матчей пожар не устраивают.

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