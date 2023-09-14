Исход «Зеленого дерби» решил гол-шедевр. «Савалат Юлаев» выиграл у «Ак Барса», уступая 0:2

Автор — скромный белорусский форвард.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 3 (Яшкин, Шипачев), 3:45 — 0:1. Галиев — 2 (Журавлев), 6:24 — 0:2. В. Лещенко — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 10:04 — 1:2. В. Лещенко — 2 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 32:04 — 2:2. Дроздов — 1 (Бирюков), 54:24 — 3:2.

Вратари: Самонов — Билялов (57:32).

Штраф: 13 — 12.

Броски: 21 (6+7+8) — 27 (10+5+12).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

14 сентября. Уфа. Уфа-Арена.

«Зеленое дерби» уже не первый сезон носит статус самого принципиального противостояния КХЛ. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» олицетворяют Татарстан и Башкортостан, которые всегда были непримиримыми соперниками. В последние годы «Ак Барс», как и Татарстан, оторвался от соседей по своему благополучию, но огня матчи между Казанью и Уфой не потеряли. Вот и первое дерби нового сезона получилось шикарным.

«Салават» начал матч с атак и запер соперника в зоне, но в итоге получил шайбу в свои ворота. Яшкин протащил шайбу мимо защитников хозяев и выложил ее на бросок Кагарлицкому. Александр Самонов отразил шайбу, но она взмыла вверх и от щитка вратаря уползла за линию ворот.

Некстати для уфимцев оказалось и удаление молодого защитника Комарова. Игрок уже успел выйти на лед, но атака казанцев все-таки оказалась результативной. Станислав Галиев, у которого не шла игра на старте сезона, точно бросил с кистей.

Впрочем, уже совсем скоро казанцы любезно предоставили сопернику возможность поиграть в большинстве. Причем в формате «пять на три»: поочередно были удалены Яшкин и Семенов. Большинство уфимцев в начале сезона сложно назвать идеальным, но Шмелев, Хмелевский и Лещенко довольно быстро реализовали численный перевес в два игрока.

Вячеслав Лещенко поиграл в КХЛ за многие клубы — к 28 годам их накопилось уже восемь. Был в его карьере и «Ак Барс», за который, правда, форвард провел лишь шесть матчей. И в первом же «зеленом дерби» в составе уфимцев Лещенко забил больше, чем за всю недолгую карьеру в казанском клубе. Шикарным кистевым броском в большинстве во втором периоде Вячеслав сделал дубль.

Второй период можно смело назвать лучшим для «Салавата» в нынешнем сезоне: даже в победных матчах против «Лады» и «Барыса» уфимцы не играли так вдохновенно. Будь они похладнокровнее в завершении атак, ушли бы на второй перерыв, ведя в счете. Но развязка пришлась практически до конца основного времени. Белорусский нападающий Иван Дроздов за первых четыре матча не забил ни разу, но в самый нужный момент исполнил Макдэвида. Забрав шайбу с клюшки Шипачева и уйдя от Кагарлицкого, он эффектно переиграл Дмитрия Юдина, а затем и вратаря Билялова.

Победил тот, кто больше хотел — такой банальной фразой можно описать исход первого «зеленого дерби». Мастеровитый «Ак Барс» был слишком академичен и не смог отыграться, даже заперев соперника в зоне на две последние минуты. Уфимцы же, при всех своих недостатках, вдохновились невероятной атмосферой домашней арены и вытащили матч, уступая 0:2. Через такие победы и игра должна прийти со временем.