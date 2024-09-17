Ужас в Уфе. Игрок «Салавата» ударился головой в борт, его увезли на носилках

Пожелаем здоровья Глебу Кузьмину.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» — «Авангард» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Газимов — 1 (Набиев, Панин), 7:25 — 1:0. Пименов — 1, 9:27 — 2:0. Чистяков — 3 (бол., Вей, Макеев), 19:41 — 2:1. Василевский — 1 (Ливо, Науменков), 27:43 — 3:1. Шарипзянов — 1 (бол., Макеев, Вей), 40:56 — 3:2. Шаров — 3 (Самонов), 51:04 — 4:2.

Вратари: Самонов — Хомченко (58:18).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (13+11+13) — 31 (8+13+10).

Судьи: Ромасько, Соин.

17 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».

Нападающий Глеб Кузьмин с 20 лет был игроком ротации «Салавата Юлаева», но до нынешнего сезона его сложно было назвать твердым игроком основного состава. Большую часть времени он проводил в фарм-клубе «Торос», выступающем в ВХЛ. И только в последних двух сезонах стал проводить чуть больше половины регулярного чемпионата в главной команде.

В нынешнем сезоне в карьере Кузьмина случился прорыв. Глеб закрепился в топ-6 нападения уфимцев, играя во второй тройке с Шелдоном Ремпалом и Александром Шаровым, и начал регулярку с гола в «зеленом дерби». А в матче с «Трактором» (2:1 Б) побил собственный рекорд игрового времени, проведя на льду 19 минут и 12 секунд. Главные преимущества Кузьмина — самоотверженность и характер. Все шло к тому, что форвард станет лидером команды.

Домашний матч «Салавата Юлаева» против «Авангарда» складывался удачно для уфимцев и привел к победе хозяев. Но омрачил игру страшный момент во втором периоде: Кузьмин в столкновении с защитником омичей Дарреном Дицем упал и влетел головой в борт, после чего форварда юлаевцев увезли на носилках.

«Такие моменты страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления. И чтобы он вернулся на лед быстро», — Диц, которого нельзя обвинять в грязной игре, уже в перерыве прокомментировал момент.

А вот слова главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова на послематчевой пресс-конференции заставили сильно нервничать: «У него все очень серьезно. Это неприятная ситуация. Не буду спекулировать».

Как стало известно «СЭ», на данный момент детальной информации о состоянии Кузьмина нет. При этом есть подозрения на перелом шейного позвонка. В таком случае игрок выбыл надолго, и хочется надеяться, что все обойдется.