С какой планеты этот канадец? Джош Ливо сделал четвертый хет-трик за месяц и установил новый рекорд

Невероятное достижение Мозякина (48 голов в регулярке) может не устоять.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ливо — 33 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 19:58 — 1:0. Ян — 10 (Пименов, Панин), 28:00 — 2:0. Ливо — 34 (Тодд), 38:11 — 3:0. Ливо — 35 (п.в., Уилсон, Комаров), 57:24 — 4:0.

Вратари: Вязовой — Серебряков (56:40 — 57:24).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (15+18+13) — 26 (8+8+10).

Судьи: Дударов, Морозов.

20 января. Уфа. «Уфа-Арена».

Джош Ливо продолжает разрывать КХЛ. 31-летний нападающий «Салавата Юлаева» оформил хет-трик в домашнем матче с «Авангардом» — он стал для хоккеиста уже четвертым в этом сезоне. Таким образом, Ливо стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим оформить четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате, а по количеству хет-триков за сезон догнал Владимира Тарасенко (2011/12, три из них были в регулярном чемпионате, один — в плей-офф).

По шайбе в каждом из периодов

Несмотря на то что матч с «Авангардом» складывался непросто, меткость Ливо сделала его чуть легче. Весь первый период команды шли очень близко, имели моменты (24-25 по броскам в пользу гостей), но не могли их реализовать. Счет был открыт за две секунды до сирены — постарался Джош, дальним кистевым броском отправивший шайбу под перекладину. И заодно набравший 100-е очко в КХЛ!

Следующий свой гол Ливо тоже оставил на конец периода — на этот раз отличился на 38-й минуте, резво убежав в контратаку. Третья, историческая шайба тоже оказалась припасена на самый конец третьего же периода — тут Ливо вообще никто не мешал, он забросил в пустые ворота уже отчаявшемуся «Авангарду».

Ливо — лучший хоккеист КХЛ прямо сейчас

Четвертым хет-триком канадец еще больше упрочил свои позиции — он первый в списке бомбардиров (55) и снайперов (35). В обоих рейтингах у Ливо существенный отрыв от преследователей — в бомбардирской гонке на расстоянии в 8 очков идет Мерфи из «Сибири», а в снайперской дуэли его пытается нагнать Аймурзин из «Северстали», но также отстает на 8 шайб.

Удивляет не только результативность, но и регулярность — на установление нового рекорда КХЛ у Ливо ушло... 26 дней. 25 декабря канадец тремя шайбами огорчил «Амур» (5:4), 30-го — «Барыс» (6:0), а 15 января — «Нефтехимик» (5:0). Кстати, в матче против последнего Ливо установил рекорд «Салавата Юлаева» — стал первым игроком уфимского клуба, забросившим больше 30 шайб за сезон. После матча с «Авангардом» рекорд упрочен!

Уже впору думать о самой вершине — звании лучшего бомбардира сезона в истории КХЛ. Пока титул удерживает Сергей Мозякин из «Металлурга» — в сезоне-2016/17 на его счету было 48 шайб в регулярном сезоне. В копилке Ливо пока 35, но и времени до конца регулярки еще прилично.