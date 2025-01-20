Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:30

С какой планеты этот канадец? Джош Ливо сделал четвертый хет-трик за месяц и установил новый рекорд

Ливо оформил хет-трик в матче против «Авангарда»
Артем Белинин
Корреспондент
Джош Ливо.
Фото КХЛ
Telegram Дзен
Невероятное достижение Мозякина (48 голов в регулярке) может не устоять.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ливо — 33 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 19:58 — 1:0. Ян — 10 (Пименов, Панин), 28:00 — 2:0. Ливо — 34 (Тодд), 38:11 — 3:0. Ливо — 35 (п.в., Уилсон, Комаров), 57:24 — 4:0.
Вратари: Вязовой — Серебряков (56:40 — 57:24).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 46 (15+18+13) — 26 (8+8+10).
Судьи: Дударов, Морозов.
20 января. Уфа. «Уфа-Арена».

Джош Ливо продолжает разрывать КХЛ. 31-летний нападающий «Салавата Юлаева» оформил хет-трик в домашнем матче с «Авангардом» — он стал для хоккеиста уже четвертым в этом сезоне. Таким образом, Ливо стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим оформить четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате, а по количеству хет-триков за сезон догнал Владимира Тарасенко (2011/12, три из них были в регулярном чемпионате, один — в плей-офф).

По шайбе в каждом из периодов

Несмотря на то что матч с «Авангардом» складывался непросто, меткость Ливо сделала его чуть легче. Весь первый период команды шли очень близко, имели моменты (24-25 по броскам в пользу гостей), но не могли их реализовать. Счет был открыт за две секунды до сирены — постарался Джош, дальним кистевым броском отправивший шайбу под перекладину. И заодно набравший 100-е очко в КХЛ!

Следующий свой гол Ливо тоже оставил на конец периода — на этот раз отличился на 38-й минуте, резво убежав в контратаку. Третья, историческая шайба тоже оказалась припасена на самый конец третьего же периода — тут Ливо вообще никто не мешал, он забросил в пустые ворота уже отчаявшемуся «Авангарду».

Ливо — лучший хоккеист КХЛ прямо сейчас

Четвертым хет-триком канадец еще больше упрочил свои позиции — он первый в списке бомбардиров (55) и снайперов (35). В обоих рейтингах у Ливо существенный отрыв от преследователей — в бомбардирской гонке на расстоянии в 8 очков идет Мерфи из «Сибири», а в снайперской дуэли его пытается нагнать Аймурзин из «Северстали», но также отстает на 8 шайб.

Удивляет не только результативность, но и регулярность — на установление нового рекорда КХЛ у Ливо ушло... 26 дней. 25 декабря канадец тремя шайбами огорчил «Амур» (5:4), 30-го — «Барыс» (6:0), а 15 января — «Нефтехимик» (5:0). Кстати, в матче против последнего Ливо установил рекорд «Салавата Юлаева» — стал первым игроком уфимского клуба, забросившим больше 30 шайб за сезон. После матча с «Авангардом» рекорд упрочен!

Уже впору думать о самой вершине — звании лучшего бомбардира сезона в истории КХЛ. Пока титул удерживает Сергей Мозякин из «Металлурга» — в сезоне-2016/17 на его счету было 48 шайб в регулярном сезоне. В копилке Ливо пока 35, но и времени до конца регулярки еще прилично.

Джош Ливо
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя