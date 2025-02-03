Рекорд Мозякина все ближе. Канадец Ливо вернулся в состав «Салавата» после сотрясения и сразу забил

Невероятный по красоте матч завершился победой уфимцев над «Магниткой» (6:4)

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

Голы: Михайлис — 10 (бол., Орехов, Гераськин), 6:10 — 0:1. Ливо — 40 (бол., Хафизуллин), 14:06 — 1:1. Ремпал — 22 (Хмелевский, Науменков), 16:56 — 2:1. Михайлис — 11 (Яковлев, Джозефс), 21:39 — 2:2. Моисеев — 4 (Коробкин), 21:52 — 2:3. Юров — 12 (Петунин), 41:44 — 2:4. Алалыкин — 9 (Комаров), 42:17 — 3:4. Цулыгин — 5 (бол., Науменков, Тодд), 44:26 — 4:4. Ремпал — 23, 46:16 — 5:4. Хмелевский — 20 (Ливо, Хафизуллин), 57:19 — 6:4.

Вратари: Самонов — Смолин (57:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (11+3+10) — 40 (13+16+11).

Судьи: Белов, Гамалей.

3 февраля. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.

Пока в НХЛ российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин гонится за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов (894), в КХЛ все наоборот. Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пытается побить рекорд россиянина Сергея Мозякина по числу голов в одном регулярном чемпионате (48) — и приближается к этому с каждым матчем.

Легко отделался

Как и в случае с Овечкиным, масштабная погоня не обошлась без травмы. Александр в ноябре сломал лодыжку и вернулся только в конце календарного года. При этом повреждение вообще не затормозило бомбардира — он забросил шайбу в первой же встрече после пребывания в лазарете, огорчив «Торонто» (5:2).

Погоню Ливо прервало сотрясение мозга, полученное 27 января в матче против «Ак Барса» (3:4 ОТ). Прогнозы были неутешительными — по данным «БО Спорт», у канадца кружилась и болела голова, а сроки восстановления называли угрожающие — вплоть до месяца.

Но восстановление прошло быстрее, чем ожидалось. Перед матчем с «Металлургом» генеральный директор уфимцев Ринат Баширов заявил, что форвард сыграет и с «Магниткой», и, скорее всего, в Матче всех звезд 8 февраля. В итоге канадец пропустил только одну игру — с «Авангардом» (4:2).

Новый гол — новое достижение

Джош действительно вышел на лед против «Металлурга». Как и Овечкин, Ливо не стал долго приходить в себя после травмы — отличился уже на 15-й минуте. Форвард сравнял счет метким броском с центра зоны, получив шайбу на синей линии и приблизившись к воротам.

Гол стал 40-м для Ливо в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. До него так много забивали только три хоккеиста — Дмитрий Яшкин (40 голов, сезон-2022/23), Рид Буше (44, сезон-2023/24) и, собственно, Сергей Мозякин (48, сезон-2016/17), за которым нападающий «Салавата Юлаева» ведет погоню.

Также не лишним будет напомнить, что с каждым голом Ливо переписывает историю уфимского клуба. В этом сезоне канадец стал первым игроком «Салавата Юлаева», которому покорились 30 шайб в регулярном чемпионате. Предыдущее достижение — 29 голов — делили Алексей Терещенко и норвежец Патрик Торесен.

Команда не подвела

40-й гол Ливо — не единственная радость болельщиков в матче с «Металлургом». Уфимцы выдали отличный камбэк — отыгрались с 2:4, причем четыре шайбы забросили в третьем периоде. Еще один забивной форвард «Салавата», канадец Шелдон Ремпал, оформил дубль. Второй его гол (и пятый для уфимцев) получился немного комичным — голевую передачу Шелдону отдал защитник «Магнитки» Робин Пресс, допустив непростительную ошибку при перепасе с партнером в своей зоне.

Красоту сотворил вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов — своим сейвом он сохранил победный счет 5:4, впоследствии увеличенный до 6:4.

Ливо тоже не ограничился одной шайбой — в финальной 20-минутке он отдал шикарную голевую передачу через всю площадку на шестой гол, оформленный Александром Хмелевским.

Сейчас канадец — лучший снайпер КХЛ, на его счету 62 очка (40+22). Также он лучший бомбардир лиги. У его клуба тоже все очень неплохо: «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 51 матче сезона. «Металлург» расположился на пятом месте — в его активе 66 баллов после 52 матчей.