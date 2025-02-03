Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:40

Рекорд Мозякина все ближе. Канадец Ливо вернулся в состав «Салавата» после сотрясения и сразу забил

Ливо забил гол в первом матче после травмы
Артем Белинин
Корреспондент
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо в матче против «Металлурга» 3 февраля.
Фото Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Telegram Дзен
Невероятный по красоте матч завершился победой уфимцев над «Магниткой» (6:4)

FONBET Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)
Голы: Михайлис — 10 (бол., Орехов, Гераськин), 6:10 — 0:1. Ливо — 40 (бол., Хафизуллин), 14:06 — 1:1. Ремпал — 22 (Хмелевский, Науменков), 16:56 — 2:1. Михайлис — 11 (Яковлев, Джозефс), 21:39 — 2:2. Моисеев — 4 (Коробкин), 21:52 — 2:3. Юров — 12 (Петунин), 41:44 — 2:4. Алалыкин — 9 (Комаров), 42:17 — 3:4. Цулыгин — 5 (бол., Науменков, Тодд), 44:26 — 4:4. Ремпал — 23, 46:16 — 5:4. Хмелевский — 20 (Ливо, Хафизуллин), 57:19 — 6:4.
Вратари: Самонов — Смолин (57:40).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (11+3+10) — 40 (13+16+11).
Судьи: Белов, Гамалей.
3 февраля. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.

Пока в НХЛ российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин гонится за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов (894), в КХЛ все наоборот. Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пытается побить рекорд россиянина Сергея Мозякина по числу голов в одном регулярном чемпионате (48) — и приближается к этому с каждым матчем.

Легко отделался

Как и в случае с Овечкиным, масштабная погоня не обошлась без травмы. Александр в ноябре сломал лодыжку и вернулся только в конце календарного года. При этом повреждение вообще не затормозило бомбардира — он забросил шайбу в первой же встрече после пребывания в лазарете, огорчив «Торонто» (5:2).

Погоню Ливо прервало сотрясение мозга, полученное 27 января в матче против «Ак Барса» (3:4 ОТ). Прогнозы были неутешительными — по данным «БО Спорт», у канадца кружилась и болела голова, а сроки восстановления называли угрожающие — вплоть до месяца.

Но восстановление прошло быстрее, чем ожидалось. Перед матчем с «Металлургом» генеральный директор уфимцев Ринат Баширов заявил, что форвард сыграет и с «Магниткой», и, скорее всего, в Матче всех звезд 8 февраля. В итоге канадец пропустил только одну игру — с «Авангардом» (4:2).

Новый гол — новое достижение

Джош действительно вышел на лед против «Металлурга». Как и Овечкин, Ливо не стал долго приходить в себя после травмы — отличился уже на 15-й минуте. Форвард сравнял счет метким броском с центра зоны, получив шайбу на синей линии и приблизившись к воротам.

Гол стал 40-м для Ливо в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. До него так много забивали только три хоккеиста — Дмитрий Яшкин (40 голов, сезон-2022/23), Рид Буше (44, сезон-2023/24) и, собственно, Сергей Мозякин (48, сезон-2016/17), за которым нападающий «Салавата Юлаева» ведет погоню.

Также не лишним будет напомнить, что с каждым голом Ливо переписывает историю уфимского клуба. В этом сезоне канадец стал первым игроком «Салавата Юлаева», которому покорились 30 шайб в регулярном чемпионате. Предыдущее достижение — 29 голов — делили Алексей Терещенко и норвежец Патрик Торесен.

Команда не подвела

40-й гол Ливо — не единственная радость болельщиков в матче с «Металлургом». Уфимцы выдали отличный камбэк — отыгрались с 2:4, причем четыре шайбы забросили в третьем периоде. Еще один забивной форвард «Салавата», канадец Шелдон Ремпал, оформил дубль. Второй его гол (и пятый для уфимцев) получился немного комичным — голевую передачу Шелдону отдал защитник «Магнитки» Робин Пресс, допустив непростительную ошибку при перепасе с партнером в своей зоне.

Красоту сотворил вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов — своим сейвом он сохранил победный счет 5:4, впоследствии увеличенный до 6:4.

Ливо тоже не ограничился одной шайбой — в финальной 20-минутке он отдал шикарную голевую передачу через всю площадку на шестой гол, оформленный Александром Хмелевским.

Сейчас канадец — лучший снайпер КХЛ, на его счету 62 очка (40+22). Также он лучший бомбардир лиги. У его клуба тоже все очень неплохо: «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 51 матче сезона. «Металлург» расположился на пятом месте — в его активе 66 баллов после 52 матчей.

1
Джош Ливо
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде колумбийских наемников
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
В Эстонии жителям порекомендовали делать запасы из-за отключений электроэнергии
Взрыв в ЖК «Алые паруса»: что известно и кто пострадал
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя