Лучший легионер КХЛ.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Уилсон — 7 (Тодд, Цулыгин), 4:54 — 1:0. Ливо — 29 (Науменков, Зоркин), 22:10 — 2:0. Хмелевский — 18 (бол., Тодд, Ливо), 30:53 — 3:0. Ливо — 30 (Уилсон, Зоркин), 31:49 — 4:0. Ливо — 31 (Тодд, Уилсон), 44:08 — 5:0.

Вратари: Вязовой — Долганов (Озолин, 44:08).

Штраф: 28 — 45.

Броски: 25 (15+7+3) — 23 (4+13+6).

Судьи: Сергеев, Шувалов.

15 января. Уфа. Уфа-Арена. 6913 зрителей.

31-летний нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо — официально легенда уфимского клуба! В матче с «Нефтехимиком» (5:0) хоккеист оформил хет-трик, и теперь на его счету 31 шайба в регулярном чемпионате КХЛ. Ранее ни одному представителю «Салавата» не удавалось забить 30 или более голов в регулярке, предыдущий рекорд принадлежал Патрику Торесену и Алексею Терещенко — по 29 шайб.

Несчастный «Нефтехимик»

Своим хет-триком Ливо помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик». Две из трех шайб канадец забросил во втором периоде, третью — в начале третьего игрового отрезка. Так он довершил разгром оппонента — нижнекамский клуб не сумел оправиться от удара и и не размочил счет.

Примечательно, что всего пять дней назад «Салават Юлаев» тоже громил «Нефтехимик», но на выезде — 7:4. Тогда Ливо лютовал еще сильнее: сделал хет-трик из голевых передач и оформил дубль.

И в целом канадец набрал ход — с 25 декабря на его счету три хет-трика! 30 декабря пострадал «Барыс» (6:0), 25 декабря — «Амур» (5:4). Неудивительно, что с такой результативностью рекорд «Салавата Юлаева» по голам в регулярке пал именно под натиском Ливо.

Сплошные достижения

Кроме обновления клубного рекорда, на счету канадца еще как минимум два прорыва. Благодаря хет-трику Джош упрочил свое звание лучшего снайпера КХЛ (31) и ушел в отрыв от ближайшего преследователя — Данила Аймурзина из «Северстали» (26).

А еще Ливо стал первым игроком в этом сезоне КХЛ, пробившим 50 очков. Канадец, на счету которого после матча с «Нефтехимиком» 51 балл, занимает первое место в гонке бомбардиров.

Забавно, но про свои достижения Джош был не в курсе: «Я про это не знал, но очень рад, что удалось побить рекорд. Я надеюсь, что смогу этот рекорд упрочить и, самое главное, что команда будет побеждать», — заявил хоккеист клубной пресс-службе.

И по поводу результативности в матче с «Нефтехимиком» (девять очков за две игры) тоже высказался: «Такое бывает, когда все получается. Шайба залетает в ворота, отдаются передачи. Но следующий матч с серьезным соперником, нужно сфокусироваться на этой встрече».

С такими выступлениями нападающего однозначно можно назвать лучшим легионером этого сезона. Но теперь есть вопрос: сможет ли «Салават Юлаев» удержать Ливо после завершения контракта?

На данный момент казанский клуб, набравший 60 баллов за 44 игры, занимает второе место в Восточной конференции. Есть все шансы выйти на первое — перед занимающим верхнюю строчку «Трактором» отставание в три очка и фора в три матча.