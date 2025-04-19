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Сегодня, 11:00

«Салавату» стоит разобраться со своими проблемами в игре, а не перекладывать их на судей

«Салават Юлаев» проигрывает «Спартаку» 1-3 в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Подводят лидеры-легионеры и вратари.

Гневный спич Виктора Козлова разжег первый крупный судейский скандал в плей-офф КХЛ. Главный тренер «Салавата Юлаева» раскритиковал работу арбитров, назвав происходящее в матче емким словом «безобразие». Его эмоции понятны: уфимцы потерпели третье поражение в серии и поставили себя в тяжелейшее положение. А в матче действительно можно отыскать несколько спорных судейских моментов. Вот только «Салават Юлаев» уступает «Спартаку» в хоккейных мелочах, и вчерашнее поражение точно не стоит списывать на ошибки арбитров.

Козлов — интеллигентный человек и большой дипломат. Слышать такие слова от него вдвойне неожиданно. Тренер по натуре привык сдерживать эмоции, но после поражения в четвертом матче его прорвало. Возможно, таким способом Виктор устроил своеобразный громоотвод для команды. Месседж обошелся в 300 тысяч рублей, если же Козлов снимет давление с «Салавата» перед важнейшим пятым матчем, бухгалтерия уфимского клуба не вспомнит о транше в КХЛ. А внутренних проблем у команды хватает.

Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo; Ансель Галимов, Адам Ружичка, Вениамин Королев, Андрей Локтионов, Андрей Миронов (слева направо) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Салавата Юлаева&raquo;.«Сегодня было безобразие. Судьи должны лучше работать». Скандал после матча «Спартак» — «Салават Юлаев»

В серии со «Спартаком» Козлов использовал двух вратарей. В плей-офф показатели Александра Самонова и Семена Вязового просели — каждый вратарь отражает меньше 90 процентов бросков. «Салават» пытается чередовать голкиперов, но на выезде, очевидно, ошибся с выбором. Вязовой не выручил в третьем матче, Самонов пропустил необязательные шайбы в четвертом. На контрасте Алексей Жамнов продолжил верить в Артема Загидулина даже после неудачной первой игры. Вратарь «Спартака» в каждом матче получает большой объем работы, но уже одержал три победы подряд.

Московскую часть серии «Салават» проиграл в равных составах. В четвертом матче оба гола уфимцы забили в большинстве. В третьей игре «Спартак» также превзошел соперника по игре «пять на пять». А что по спецбригадам? В плей-офф у команды Козлова худшее меньшинство. За два раунда уфимцы нажили очень скромные 52 процента нейтрализации. Почти каждое второе удаление приводит к голу. Для сравнения: показатель красно-белых — 83,3 процента. Разве в том, что меньшевики «Салавата Юлаев» не справляются с лидерами соперников, виноваты судьи?

Ансель Галимов против Шелдона Ремпала.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легионеры вели «Салават Юлаев» за собой весь сезон. Перед плей-офф дисбаланс между тройками нападения вызывал самые большие опасения. Однако в кубковых матчах не все иностранцы Козлова сохранили привычную королевскую стабильность. Сбавил снайперский темп Джошуа Ливо — у канадца только два гола в плей-офф, в последних матчах он больше переключился на передачи. Не так ярок Александр Хмелевский — худший игрок «Салавата» по показателю полезности (минус 3). Сказывается потеря Нэйтана Тодда — незаменимого бойца, который хорош как в созидании, так и в разрушении.

Нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Шелдон Ремпал (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;.«Салават» засудили? В чем настоящие проблемы команды из Уфы? «Авангард» не спасется? Выводы по дню плей-офф КХЛ

В плей-офф «Салават» еще не выигрывал в гостях. Так было в серии с «Сибирью», так происходит со «Спартаком». Эту тенденцию надо переломить, если уфимцы планируют идти в следующий раунд. Чего в этом больше: фактора трибун, наложения звеньев, права последних смен или банального совпадения — не так важно. «Спартак» в плей-офф преобразился в лучшую сторону. Москвичи не только героически спаслись во втором матче серии, показав характер. Когда «Салават» попадал в аналогичные ситуации, красно-белые не дали сопернику отыграться, действуя в концовках строго и собранно. Этого не хватило уфимцам, чтобы повести в серии 2-0. «Юлаевцам» стоит разобраться со своими проблемами, а не перекладывать ответственность на судей. Шансы перевернуть серию сохраняются.

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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