Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:00

«Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется». Роман Ротенберг — о Кузнецове, дисциплине и популяризации КХЛ

Ротенберг подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым»
Егор Сергеев
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Пресс-конференция после поражения от «Салавата».

FONBET Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Сучков — 2 (бол., Ян), 9:51 — 1:0. Бардаков — 9 (Кузьмин, Фальковский), 22:14 — 1:1. Ливо — 11 (Ефремов, Комаров), 25:08 — 2:1. Пименов — 2 (Ливо, Алалыкин), 39:00 — 3:1. Григоренко — 8 (бол., Деанджело, Глотов), 52:02 — 3:2. Ремпал — 9 (п.в.), 57:55 — 4:2.
Вратари: Самонов — Заврагин (51:04 — 52:02, 57:30 — 57:55, 58:19).
Штраф: 8 — 20.
Броски: 35 (11+13+11) — 35 (14+9+12).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
2 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

«Салават Юлаев» дома обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. У уфимцев отличились Егор Сучков, Джош Ливо, Артем Пименов и Шелдон Ремпал (в пустые ворота). У гостей шайбы забросили Захар Бардаков и Михаил Григоренко. Последний отличился за 8 минут до конца матча, когда СКА находился в большинстве и заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг на пресс-конференции традиционно открыто ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. «В пустые ворота надо забивать «с мясом и рисом». Ротенберг — после поражения от «Локомотива»

СКА вернется в следующем матче

Для начала Роман Борисович прокомментировал матч: «Мы понимали, что будет яркая игра, обоюдоострая. Если говорить о пропущенных шайбах, это наши собственные ошибки, командная дисциплина, которую нужно улучшать. Я понимаю, что ребята все понимают и в будущем такое не повторится. Хорошая игра. Было бы, наверное, намного интересней, если бы Воробьев забил в пустой угол. Но это хоккей, лучше до этого не доводить».

Кроме того, тренер пообещал, что уже совсем скоро результаты улучшатся: «Не забиваешь ты — забивают тебе. Мы вернемся к нашим принципам, к тем требованиям, которых мы придерживаемся. И в следующей игре мы увидим другой результат».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема — плохая дисциплина

Также Ротенберг рассказал, в чем, по его мнению, заключается причина поражения: «Дисциплина, переигранные смены. Если хоккеист заигрывается, проводит по две минуты... Это то, что нужно убрать. Ребята подумали, что каждому будут по восемь шайб забрасывать. Нам надо дисциплину подтянуть, и все станет нормально. Будем тренироваться. Мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. И «Салават» сыграл очень хорошо».

Роман Ротенберг в&nbsp;матче КХЛ СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сибирь&raquo; (6:3). 28&nbsp;октября 2024. «Найти можно любого — даже тех, кто пишет комментарии». Свежие мудрости Ротенберга — после 6:3 с «Сибирью»

Кузнецов еще осваивается

Еще тренер высказался об удалениях игроков СКА — совокупно питерцы получили в матче 20 штрафных минут: «Я со всеми обсуждаю все, с каждым игроком. У нас хорошая коммуникация. Мы это обсудили. Я всегда говорю и буду говорить — побеждает дисциплина. И нам ее не хватило сегодня. Ни один игрок из штрафного бокса отличиться не может. Нужно доказывать на льду: за любую провокацию нужно наказывать голами. Из штрафного бокса мы никого не порадуем».

Особенно Роман Борисович отметил Кузнецова, который в матче с «Салаватом Юлаевым» получил 2+10 минут за оскорбление судьи. Причем, это не первое его крупное наказание. В игре со «Спартаком», состоявшейся 25 октября, он за первые 9 минут получил три удаления: стандартную «двойку», а также 2+2 за задержку соперника и неспортивное поведение.

«Почему Кузнецов сыграл так плохо? Контроль эмоций. Он же 10 лет в другой стране играл в НХЛ. Он не был в Уфе 12 лет! Еще тренер «Салавата» — Козлов, играл Сапрыкин. Кузя давно не выступал здесь. Для него каждый день что-то новое. Сегодняшний матч — это хороший урок и для него, и для всей команды. Будем сильнее. Мы даже не про игру говорим, а про дисциплину. Думаю, это был последний раз, когда он неоправданно удаляется. Мы уже все обговорили, друг друга понимаем. Он еще не показал свой лучший хоккей в этом сезоне».

КХЛ нужно делать популярнее

А еще Ротенберг порассуждал о советском хоккее — и нынешнем российском: «Нужно делать все возможное, чтобы хоккей развивался, и каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. К этому надо стремиться, это ведь было в СССР. Будучи маленьким пятилетним мальчиком в 1986 году я влюбился в этот вид спорта. Хотя у меня не хоккейная семья, мой отец — тренер дзюдо, но я знал каждого игрока советской сборной. И к этому надо стремиться нам. Нужно, чтобы каждый человек знал каждого игрока в лицо. И смотрел все наши матчи».

«Салават Юлаев» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Востока». СКА уступил во втором матче подряд — до этого было поражение от «Локомотива» в Санкт-Петербурге (2:3) — и находится на второй строчке «Запада» (31 очко в 23 играх).

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Сегодня
Вчера
Неделя